Erzincan'da Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı - Son Dakika
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Erzincan'da Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı

Erzincan\'da Gerçeği Aratmayan Deprem Tatbikatı

Erzincan'da gece yarısı düzenlenen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Bingöl Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı öncesi akşam saatlerinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün sosyal medya platformları üzerinden duyuru yapılarak acil durum uyarılarına karşı vatandaşlardan korku ve paniğe kapılmamaları istendi. Tatbikatın ilk bölümü başarıyla gerçekleştirildi.

29.08.2024 12:10
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ERZİNCAN'da gece yarısı düzenlenen deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Erzincan'da dün gece deprem tatbikatı yapıldı. Bingöl Bölge Düzeyi Deprem Tatbikatı öncesi akşam saatlerinde Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün sosyal medya platformları üzerinden duyuru yapılarak acil durum uyarılarına karşı vatandaşlardan korku ve paniğe kapılmamaları istendi. Senaryo gereği Bingöl'ün Karlıova ilçesinde saat 00.17'de meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Elazığ, Muş ve Diyarbakır'da da hasara yol açtı. Erzincan'da Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı tarafından Valilik ve kaymakamlıkların koordinesinde İl ve İlçe Afet Yönetim Merkezleri kurularak depremden etkilenen il ve ilçelere Türkiye Afet Müdahale planı çerçevesinde 23 çalışma gurubunda görevli 147 personel ve 15 araçla müdahale edildi. AFAD binasında kurulan kriz merkezinde Erzincan Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, AFAD İl Müdürü Cengiz Çavuş ve ilgili görevliler tatbikatı takip ederek koordine etti. Kademe kademe 24 saat sürecek olan deprem tatbikatının ilk bölümü gerçeğini aratmadı.

Deprem tatbikatında ikinci aşama bugün yapılacak.

Kaynak: DHA

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