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'SAĞLIKLI BİR ŞEKİLDE AİLELERİNE KAVUŞMALARI EN BÜYÜK DUAMIZ'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen toprak kayması haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. İşçilerimizin, en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde ailelerine kavuşmaları en büyük duamız" dedi.

'SABIRLI DERESİ'NİN FIRAT NEHRİ'NE ULAŞTIĞI MENFEZİN KAPAKLARINI KAPATTIRDIK'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada ise "Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilerimize bir an evvel sağ salim ulaşılması en büyük temennimiz. Devletimizin tüm imkanlarıyla sahadayız. Arama kurtarma çalışmaları AFAD koordinasyonunda devam ediyor. Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve İl Müdürlüğümüz Denetim Ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz" denildi.

'DEVLETİMİZ TÜM İMKANLARIYLA SAHADA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR'

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, "Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimize ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla sahada çalışmalarını sürdürüyor. En büyük temennimiz işçilerimize bir an evvel sağ salim ulaşabilmek" dedi.

'9 İŞÇİMİZİN GÖÇÜK ALTINDA KALMIŞ OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ'

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise "Bugün saat 14.28'de Erzincan İli İliç ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte ilk belirlemelere göre 9 işçimizin göçük altında kalmış olduğunu değerlendiriyoruz. Olay bölgesine AFAD İl Müdürlüklerinden, Erzincan JAK, Erzincan TSK ve Erzincan Gönüllülerinden olmak üzere toplam 400 personel görevlendirilmiştir. Göçük altındaki işçilerimize ulaşmak için çalışmalarımız başlamış ve devam etmektedir. Gelişmelerden kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

DOĞRU BİLGİLERİ PAYLAŞACAĞIZ

Maden ocağında incelemelerde bulunan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kurtarma ekiplerinin bölgede çalıştığını bildirdi. İnceleme sonrası açıklama yapan Vali Aydoğdu, "Bugün 14.28'de İliç'teki altın madeninde, fabrikanın dışında 500 metre uzaklıkta toprak birikimlerinde toprak kayması oldu. Hem sağdan hem soldan kayma oldu. Bazı çalışan arkadaşlarımızın toprak altında kaldığını biliyoruz. Arkadaşlarımız tespitlerini yaptılar. Şu anda arama kurtarma ekiplerinin tamamı burada ve çalışıyorlar. Sosyal medyada bazı kirli bilgiler dolaşıyor. Şu anda savcılık, bütün birimler AFAD, UMKE, 112 herkes burada. Bizim için önemli olan lütfen ama lütfen biz zaten sağlıklı bilgileri, doğru bilgileri paylaşacağız. Şu anda önemli olan toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşıp onları sağ salip çıkarmak. Onun için gerekli bütün doğru bilgileri vereceğiz. Toprak diyoruz, bütün arkadaşlarımızla beraber hem sağdaki hem de soldaki toprak kaymasını gördük. Bütün arkadaşlarımız ölçümlerini yapıyor. Ankara'dan ekipler yola çıktı, geliyor. Bizim için önemli olan toprak altında kalan vatandaşlarımızı sağ salim çıkarmak. Sayın İçişleri Bakanımız 10 dakikada bir bilgi alıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Mısır'dan aradı, bilgi istedi. Biz burada canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir eksik, bir kusur varsa zaten devlet bunun gereğini yapar. Ama şu anda en önemli önceliğimiz vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak. Onun için bizim açıklamadığımız resmi makamların açıklamadığı hiç bir şeye itibar etmeyin. Bizim için en önemlisi toprak altındaki vatandaşlarımıza ulaşmak" diye konuştu.

'NET RAKAMI PAYLAŞACAĞIZ'

Basın mensuplarının toprak altında kalanlarla ilgili kesin rakamı sormaları üzerine Vali Aydoğdu, "Net rakamı biraz sonra sizinle paylaşacağız. Biz tespitlerimizi yaptık. Arkadaşlarımızla doğru bir şekilde kontrol ediyoruz. Çünkü kamuoyuna bir bilgi verdiğimiz zaman o bilgiyi tekrar düzeltmeyelim" dedi.

'FIRAT NEHRİNE SIZMA SÖZ KONUSU DEĞİL'

Basın mensuplarının maden ocağında sızma olup olmadığı şeklindeki sorusuna Vali Aydoğdu, "Şu anda öyle bir şey söz konusu değil. Olsa size açıklarım. Şu anda Fırat Nehri'ne bir sızma söz konusu değil. Toprak kayması olmuş. Toprak kaymasının dışında her hangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor. Bütün kontrolleri yapacaklar. Şu anda Fırat Nehri'nde her hangi bir akıntı söz konusu değil." diye konuştu.

İçişleri Bakanı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nın bölgeye geleceğini ifade eden Vali Aydoğdu, "Bütün ekipler burada. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla devletin bütün imkanları seferber edildi. Biz de elimizden geldiğince bu canlarımıza ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Muzaffer KOŞAN/ ERZİNCAN-ANKARA,