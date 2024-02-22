Maden şirketinin ülke müdüründen skandal savunma: Uyarı e-postasını faciadan 3 gün sonra gördüm - Son Dakika
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Maden şirketinin ülke müdüründen skandal savunma: Uyarı e-postasını faciadan 3 gün sonra gördüm

Erzincan'da 9 işçinin toprak altında kaldığı faciayla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan şirketin Türkiye'deki müdürü C.Y.D. ifadesinde "Olaydan 2 saat önce bölgede çatlakların olduğuna dair I.R.G. bilgilendirme amaçlı fotoğraf attı ve önlem aldığına dair mail attı. Bu maili yurt dışındaki saat farkı nedeniyle görmemiştim. Olaydan sonra direktör arkadaşların uyarması ile olaydan 3 gün sonra maili gördüm" dedi.

22.02.2024 12:35  Güncelleme: 12:37
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Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada yurt dışına çıkış yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şirketin Türkiye'deki müdürü C.Y.D. ifadesinde, maden sahasındaki yığın liç alanında oluşan çatlaklarla ilgili kendisine gönderilen uyarı e-postasını 3 gün sonra gördüğünü belirtti.

"6 ŞUBAT'TA YÖNETİM KURULU BAŞKANI OLARAK GÖREVE BAŞLADIM"

İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki altın madenini işleten şirketin "Türkiye Ülke Müdürü" C.Y.D, savcılıktaki ifadesinde, 6 Şubat 2024'te şirketin yönetim kurulu başkanı olarak göreve başladığını söyledi. Toprak altında kalan işçilerden 4'ünün ana firmanın, 5'inin ise alt yüklenici firmanın çalışanları olduğunu anlatan C.Y.D, maden sahasında yapılan yığın liçlerin dizaynıyla ilgili projeyi, şirketin bünyesindeki proje birimi ile bir firmanın hazırladığını belirterek, "Projelendirmenin olurunu aldıktan sonra oksit birimine vermektedir. Oksit birimi projeye uygun şekilde yükleme yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Maden şirketinin ülke müdüründen skandal savunma: Uyarı e-postasını faciadan 3 gün sonra gördüm

"KAYAN KÜTLENİN NE KADAR MİKTAR OLDUĞUNU BİLMEMEKTEYİM"

Denetlenmesinin ne şekilde yapıldığını bilmediğini belirten C.Y.D, şunları kaydetti; "Bu olayla ilgili yerin güvenliğinden bildiğim kadarıyla oksit proses birimi ve İSG birimi sorumludur. Bu olayda jeoteknik birimi kayıtları incelediği için ilgili birime bilgi vermek, gerekli önlemlerin alınması konusunda öneride bulunmak ve durdurmakla yükümlüler. Kayan kütlenin ne kadar miktar olduğunu bilmemekteyim. Radar sistemindeki tehlike seviyeleri hakkında bilgim bulunmamaktadır ancak risk analizleri sonucunda jeoteknik birimi seviyeye göre ilgili kişilere bunu bildirmekle yükümlüdür hatta yüksek riskli durumlarda şirketin üst yöneticilerine bu bilgilerin verilmesi gerekmektedir."

"BU OLAYLA İLGİLİ SORUMLU OLDUĞUMU DÜŞÜNMÜYORUM"

Maden sahası ile ilgili sorumlu Kanadalı I.R.G'nin tutuklanması nedeniyle toprak kaymasının ardından yapılan operasyonu kendisinin yönettiğini söyleyen C.Y.D, "Bu olayla ilgili sorumlu olduğumu düşünmemekteyim. Söz konusu olayda ilgili birimlerin kendi bünyesinde inisiyatif ve sorumlulukları bulunmaktadır. Eğer bir sorumluluğum bulunsaydı alt birimde çalışanlar bana bir şekilde ulaşıp talimatları alırlardı. Sadece bilgilendirme amaçlı I.R.G'den benim bulunduğum mail grubuna mail gelmiştir. Suçlamaları kabul etmiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Maden şirketinin ülke müdüründen skandal savunma: Uyarı e-postasını faciadan 3 gün sonra gördüm

"MAİLİ YURT DIŞINDAKİ SAAT FARKI NEDENİYLE GÖRMEMİŞTİM"

C.Y.D, Sulh Ceza Hakimliğine verdiği ifadede ise olay günü ABD'de bulunduğunu, ABD saatine göre 04.30'da olayla ilgili kendisine telefonla aranarak bilgi verildiğini, daha sonra I.R.G. ile görüştüğünü ifade etti. C.Y.D, yığın liç alanındaki çatlaklarla ilgili fotoğraflara ilişkin, şunları anlattı; "Olaydan 2 saat önce bölgede çatlakların olduğuna dair I.R.G. bilgilendirme amaçlı fotoğraf attı ve önlem aldığına dair mail attı. Bu maili yurt dışındaki saat farkı nedeniyle görmemiştim. Olaydan sonra direktör arkadaşların uyarması ile olaydan 3 gün sonra maili gördüm. Böyle durumlarda üst yöneticilere mail atılmaktadır. Bunlar rutin bilgilendirme mailleridir. Bununla ilgili I.R.G. herhangi bir talimat almak için bu maili atmış değildir."

Maden şirketinin ülke müdüründen skandal savunma: Uyarı e-postasını faciadan 3 gün sonra gördüm
Kaynak: AA

Erzincan, Türkiye, Maden, İş Kazası, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maden şirketinin ülke müdüründen skandal savunma: Uyarı e-postasını faciadan 3 gün sonra gördüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • süleyman hakan gökşen: ne yani, olaydan sonra mı maillerini kontrol etmiş ? 5 0 Yanıtla
  • Mejann Trade: Bir şey anladıysam taş olayım. 3 0 Yanıtla
  • Korul Nuri: Sorumluluk sahibine acil durumu e-posta ile bildirilmez.Sen nasil bir yöneticisin Avrupada öyle bir yönetim sekli asla yoktur .Acil durum ayni saniyede bizzat yöneticiye veya ilgili merciye bildirimi sarttir.yapilmadigi zaman sorumluluk sende dir ayni zamanda bu eksende yapilan yanlislarda suc teskil eder. 0 0 Yanıtla
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