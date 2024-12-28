ERZİNCAN'ın Sakaltutan Geçidi mevkisinde yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada 31 kişinin yaralandığı olduğu bildirildi.
Kaza, Erzincan- Sivas kara yolunun Sakaltutan Geçidi'nde meydana geldi. İstanbul'un Kartal ilçesinden Erzincan'ın Avcılar köyüne cenaze getirdiği belirtilen, 35 kişinin içerisinde bulunduğu yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı. İhbarla bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
KAZADA 31 KİŞİ YARALANDI
Erzincan kent merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Sakaltutan Geçidi mevkisinde yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada, 31 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılar, ambulanslarla Erzincan'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
VALİ, SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI
Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kazayla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vali Aydoğdu, "Bugün 10.05'te Erzincan- Refahiye kara yolunda İstanbul'dan Erzincan'a gelen küçük otobüs fren patlaması sonucu yan yatarak trafik kazasına sebep olmuştur. Kazada can kaybı olmamıştır. Yaralılar hastaneye sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.
HABER: Muzaffer KOŞAN/ERZİNCAN,
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Otobüs Kazası: 31 Yaralı - Son Dakika
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