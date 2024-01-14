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Erzurum'da hapis cezası bulunan kişi çatıda yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da hapis cezası bulunan kişi çatıda yakalandı

Erzurum'da 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yasin Y., saklandığı binanın çatısında polis tarafından yakalandı. Kelepçelenerek cezaevine götürülen hükümlü, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra cezaevine teslim edildi.

14.01.2024 - 10:07,  Güncelleme: 10:09
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ERZURUM'da 2,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yasin Y., saklandığı binanın çatısında yakalandı. Binadan eli kelepçeli çıkarılan hükümlü, cezaevine götürüldü.

Erzurum Yakutiye ilçesinde devriye gezen polis ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi Gülahmet Caddesi'nde kendilerini görüp kaçan kişiyi takip etmeye başladı. Ekibin telsiz anonsu üzerine bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekip sevk edildi. Mahallede yaşanan takipte şüphelinin bulunduğu Tarçın Sokak'ın çevresi sarıldı. Polis ekipleri bir binanın çatısında olduğunu belirlediği şüpheliyi yakaladı. Kimlik kontrolünde isminin Yasin Y. olduğu belirlenen şüpheli, Erzurum Asliye Ceza Mahkemesi'nce 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kullanma, bulundurma ve kabul etme' suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Kelepçe takılarak binadan çıkarılan Yasin Y., sağlık kontrolü sonrası Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi. (DHA)

Erzurum\'da hapis cezası bulunan kişi çatıda yakalandı
Kaynak: DHA
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Kazım Karabekir, Yakutiye, Erzurum, Güvenlik, Ceza, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da hapis cezası bulunan kişi çatıda yakalandı - Son Dakika
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