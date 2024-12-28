Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Protesto - Son Dakika
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Erzurum'da Sağlık Çalışanlarından Protesto

Erzurum\'da Sağlık Çalışanlarından Protesto

Hekimler, Gazze saldırılarını protesto etmek için 59. haftada sessiz yürüyüş düzenledi.

28.12.2024 14:47
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Erzurum'da hekim ve sağlık çalışanları, kar yağışına rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sessiz yürüyüşlerini 59'uncu haftada da sürdürdü.

Kent merkezindeki Lalapaşa Camisi'nin önünde bir araya gelen doktorlar, tıp fakültesi öğrencileri ile sağlık çalışanları, Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne kadar yürüdü.

Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları bölümünde asistan doktor Kübra Göğebakan, grup adına yaptığı açıklamada, sağlık çalışanları ve vicdanı hür vatandaşlarla sessiz yürüyüşlerinin 59'uncu haftasında zulmün karşısında olduklarını duyurmak için alanda olduklarını söyledi.

Dünyanın bir çok yerinde Müslümanlara zulüm yapıldığını işaret eden Göğebakan, şöyle konuştu:

"Filistin, Lübnan ve Yemen bombalar altında inlerken, Suriye baştan başa yeniden inşa edilirken, Doğu Türkistan'da yapılan işkenceden daha yeni yeni haberimiz oluyor. Her duyduğumuz bizi kahrediyorken, Hindistan'da Müslümanlara baskı yapılıyorken, Arakan'ın Myanmar eyaletinde Budistler Müslüman çocukları öldürüyorken, İslamofobi belası batıda kol geziyorken, Türkiye'deki ahlaki çöküş nesillerimizi hedef alırken boş durmak tabii ki haram. Dua edeceğiz, boykot edeceğiz, öğreneceğiz. Bilmiyorlar mı; öğreteceğiz, durduracağız, güçleneceğiz, gücümüzle infak edeceğiz. Unuttular mı; hatırlayacağız, gelişeceğiz, millileştireceğiz. Düşen mi var; kaldıracağız ama asla durmayacağız, kanıksamayacağız, normalleştirmeyeceğiz, sindirilmeyeceğiz, sabırla ve azimle zulme karşı duranlar olacağız."

Sessiz yürüyüş, açıklamanın ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua edilmesiyle sonra erdi.

Kaynak: AA

Doğu Türkistan, İnsan Hakları, Filistin, Güvenlik, Politika, erzurum, Sağlık, Güncel, Gazze, Son Dakika

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