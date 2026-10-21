Erzurum'da sahte ödeme sitesi tuzağında 20 kişi 1,5 milyon lira kaybetti - Son Dakika
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Erzurum'da sahte ödeme sitesi tuzağında 20 kişi 1,5 milyon lira kaybetti

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Erzurum\'da sahte ödeme sitesi tuzağında 20 kişi 1,5 milyon lira kaybetti
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Erzurum'da bu yıl sahte güvenli ödeme linkleri üzerinden 20 kişi yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 72 şüpheliyi tespit etti; vatandaşlar linkte alıcı mı gönderici mi olduklarını kontrol etmeleri için uyarıldı.

Erzurum'da bu yıl çeşitli alışverişlerde 20 kişi, "güvenli ödeme yöntemi" adı altında gönderilen sahte linkler üzerinden yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırıldı.

Dolandırıcılar, araç alım satımı yapan kişilere banka hesabı yerine bir bağlantı üzerinden ödeme yapabileceklerini söyleyerek sahte internet sitelerine yönlendiriyor.

Gerçek ödeme sistemlerini taklit eden bu sitelerde işlem yapan vatandaşlar, para alacaklarını düşünürken kendi hesaplarından para göndererek mağdur olabiliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gelen ihbarlar üzerinden yaptıkları derinlemesine çalışmalarda 72 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, dolandırılan vatandaşların zararlarının karşılanması ve şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şubede görevli Büro Amiri Komiser Yaşar Rüştü Rakıcı, AA muhabirine, siber ortamda huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre çalıştıklarını söyledi.

Sahte linklerdeki detaylara dikkat

Konunun sıklıkla araç alım satımlarından gerçekleştiğini belirten Rakıcı, "Vatandaşlarımıza dolandırıcılar, 'satışı yapıyorum, hesap üzerinden değil de link üzerinden böyle bir ödeme yöntemi var. İstersen buradan para gönderebilirsin.' şeklinde telkinde bulunarak yapıyorlar." dedi.

Rakıcı, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyararak, şöyle konuştu:

"Güvenli ödeme yöntemiyle dolandırıcılık olayları artmış durumda ilimizde bunları görüyoruz. (Dolandırıcılar) Vatandaşlarımıza para göndereceklerini söylemekteler ama bilgiler, verdiklerinde gözden kaçan birkaç detaydan dolayı para alınacakken gönderen ve dolandırılan durumuna düşüyorlar. Bu konuda vatandaşlarımızı dikkatli olmaları konusunda uyarıyoruz. Vatandaşlarımız gelen linkleriyle para gönderici mi alıcı mı kontrol etmeli ve siteleri gerçekleriyle karşılaştırmalı. Bu yıl konuyla ilgili 20 vatandaşımız müracaatta bulundu, yaklaşık 1,5 milyon lira dolandırılma mevcut. Vatandaşlarımızı 'Siberay' ve diğer bilgilendirme faaliyetlerimizde uyarıyoruz."

Tüketici Hak Arama Derneği Hukuk İşleri Başkanı Mehmet Raşit Çavuşoğlu da gerçek güvenli ödeme sistemlerinin isimlerinin ve logolarının taklit edildiğini anlattı.

Çavuşoğlu, ilan bilgileri, yazışma ve dekontların saklanması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Vatandaş karşısında kurumsal bir ödeme sayfası bulunduğunu düşünerek kendisinden istenilen işlemleri herhangi birine danışmadan yapabiliyor. Bu şekilde vatandaşımız tuzağa düşüyor. Bir sayfada "güvenli ödeme" yazması, bilinen bir kurumun logosunun bulunması veya sayfanın profesyonel görünmesi de tek başına güvence değildir. Vatandaşlarımız bankanın, yetkili ödeme kuruluşunun veya alışveriş platformunun resmi uygulamasını kendileri açarak işlemi doğrulamalıdır. Şüphe halinde ilgili kuruluşun resmi iletişim kanallarından bilgi alınmalı şifreler ve tek kullanımlık doğrulama kodları üçüncü kişilerle paylaşılmamalıdır. Para alacağınızı düşünürken para göndermeyin. Telefonda söylenenle ekranda onayladığınız işlemin aynı olduğundan emin olun, işlemi resmi kanaldan doğrulamadan ödemenizi tamamlamayın."

Kaynak: AA
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