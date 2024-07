Güncel

Erzurum'da sel felaketinin yaraları sarılıyor

ERZURUM - Oltu Belediyesi, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve DSİ Bölge Müdürlüğü ekipleri, sel felaketinde zarar gören mahallelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ve Oltu Belediyesi Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, zarar gören bölgelere giderek hem çalışmaları yerinde takip ettiler hem de vatandaşların taleplerini doğrudan aldılar. Erzurum'da bu hafta bir çok yerleşim alanından hayatı adeta felç eden sel felaketinden en çok zarar gören bölgelerden biri olan Dümbüllü Dersi'ndeki Çatak Mahallesi ve Merakom Mezrası'na yönelik çalışmalar hızla devam ediyor. Ekipler bir yandan selde zarar gören yolları onarırken, devrilen elektrik direkleri yeniden dikilerek yerleşim alanlarına elektrik verilmesi sağlandı. Aynı zamanda yıkılan ve zarar gören içme suyu hatları da tamir edilerek mahallelerin normal yaşantılarına dönmesi sağlandı.

Kaymakam ve belediye başkanı afet bölgesinde

Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, göreve başlamasının üzerinden çok kısa bir süre geçmesine rağmen ayağının tozu ile Ayvalı Mahallesi'nde ve ardından Çatak Mahallesi ile Merakom Mezrası'nda sel mağduru vatandaşlarla bir araya geldi be evlerini su basan vatandaşlara her türlü desteğin verileceğini ifade etti. Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi ise yaptığı açıklamada, "Üst üste mahallelerimizde sel felaketi yaşandı. Ancak şükürler olsun ki, can kaybımız olmadı. Zarar gören vatandaşlarımızın mağdur olmaması için acil çözümler üretiyoruz. Ayvalı Mahallemizde temizlik çalışmalarını tamamladık ve diğer işlere devam ediyoruz. Çatak Mahallemizde yol onarımı ve içme suyu hatlarının tamiri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bundan sonra da öncelikle vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak işlere yöneleceğiz. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, Allah'ın izniyle tüm sorunları çözeceğiz." şeklinde konuştu.