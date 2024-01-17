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Erzurum'da Sevgilisinden Gelen Mesaj Üzerine Atlayan Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da Sevgilisinden Gelen Mesaj Üzerine Atlayan Kadın Ağır Yaralandı

Erzurum'da sevgilisiyle gezen Hümeyra Ç., cep telefonuna gelen 'karım' yazılı mesaj üzerine korkup seyir halindeki araçtan atladı. Hümeyra Ç. ağır yaralanırken, sevgilisi gözaltına alındı.

17.01.2024 - 21:24,
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ERZURUM'da, sevgilisiyle gezerken cep telefonuna bir erkekten 'karım' yazılı mesaj gelen Hümeyra Ç. (28), erkek arkadaşının, durumu ailesine anlatacağını söylemesi üzerine korkup, seyir halindeki hafif ticari araçtan atladı. Hümeyra Ç. ağır yaralanırken, sevgilisi Abdurrahman Ö. (28) ise gözaltına alındı.

Olay, Yakutiye ilçesi ile Aziziye ilçesini birbirine bağlayan Farabi Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, evlilik hazırlığı yapan Hümeyra Ç. ile Abdurrahman Ö. buluşup, 35 JT 408 plakalı hafif ticari araçla gezintiye çıktı. Bir süre sonra Hümeyra Ç.'nin telefonuna 'karım' yazılı mesaj geldi. Gelen mesajı gören Abdurrahman Ö., Hümeyra Ç. ile tartışmaya başladı. Abdurrahman Ö., daha sonra mesajın atıldığı numarayı arayıp, karşısına çıkan kişiyle de tartıştı. Abdurrahman Ö., telefonu kapattıktan sonra sevgilisi Hümeyra Ç.'ye, her şeyi ailesine anlatacağını söyledi.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN ATLADI

Abdurrahman Ö.'nün bu sözleri üzerine paniğe kapılıp korkan Hümeyra Ç., seyir halindeki hafif ticari aracın kapısını açıp, kendisini yola attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Hümeyra Ç., olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Hümeyra Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

'TARTIŞTIK, 'SENİ ANNE VE BABANIN ÖNÜNE ATACAĞIM' DEDİM'

Polis, olayla ilgili Abdurrahman Ö.'yü gözaltına aldı. Abdurrahman Ö. ilk ifadesinde, Hümeyra Ç. ile 3 aydır birlikte olduğunu belirterek, Cep telefonuna bir başka erkek tarafından gönderilen ve 'karım' diye hitap edilen mesajı gördüm. Tartıştık, 'Seni anne ve babanın önüne atacağım' dedim. Evlerine doğru giderken araçtan atladı dediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

Erzurum\'da Sevgilisinden Gelen Mesaj Üzerine Atlayan Kadın Ağır Yaralandı
Kaynak: DHA
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Hümeyra, Olaylar, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum'da Sevgilisinden Gelen Mesaj Üzerine Atlayan Kadın Ağır Yaralandı - Son Dakika
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