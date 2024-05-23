Erzurum'da yasa dışı bahis operasyonu: 27 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Erzurum'da yasa dışı bahis operasyonu: 27 zanlı adliyeye sevk edildi

Erzurum\'da yasa dışı bahis operasyonu: 27 zanlı adliyeye sevk edildi

Erzurum merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis sitelerine para transferinde aracılık eden 27 zanlı adliyeye sevk edildi. Operasyonda, 37 şüpheli yakalanmış ve 276 milyon 64 bin 578 liralık hesap hareketi tespit edilmişti.

23.05.2024 09:27
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Erzurum merkezli 11 ilde, yasa dışı bahis sitelerine para transferinde aracılık edenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 27 zanlı adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin 3 ay süren fiziki ve teknik takibiyle yakalanan 37 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 10'u emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 27'si ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra güvenlik önlemleri altında Erzurum Adliyesine çıkarıldı.

Ekiplerce, 20 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatanlara banka hesabı temin ettiği belirlenen 37 şüpheli, 3 ay boyunca fiziki ve teknik olarak takip edilmiş ve banka hesapları incelendiğinde 276 milyon 64 bin 578 liralık hesap hareketinin olduğu belirlenmişti.

Erzurum merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Tekirdağ, Isparta, Antalya, Aydın, Eskişehir ve Ordu'da belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda, çok sayıda dijital materyal, başkalarına ait banka ve kredi kartı ile kullanıma hazır sim kartlar ele geçirilmiş, 37 şüpheliyi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum'da yasa dışı bahis operasyonu: 27 zanlı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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