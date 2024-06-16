Erzurum, Kars, Tunceli, Ardahan ve Erzincan'da camilerde bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum, Kars, Tunceli, Ardahan ve Erzincan'da camilerde bayramlaşma programı düzenlendi

Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılıp bayramlaştı.

16.06.2024 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılıp bayramlaştı.

Erzurum'da vatandaşlar, bayram namazı için sabah erken saatlerde kentteki camileri doldurdu.

Yakutiye ilçesindeki şehrin simgelerinden tarihi Ulu Cami'ye gelen cemaat, bayram namazını kılıp dua etti.

Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Müftüsü Rüstem Can ve protokol, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.

Kars

Kars'ta, Sultan Alparslan Camisi'ne gelen vatandaşlar, tekbirler getirdikten sonra dua edip bayram namazını kıldı.

Sultan Alparslan Camisi İmam Hatibi Adem Aktaş, hutbede İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına tepki göstererek Filistin halkı için dua etti.

Vali Ziya Polat ve beraberindeki protokol üyeleri, namazdan sonra cemaatle bayramlaştı.

Ardahan

Ardahan'da da Kurban Bayramı dolayısıyla erken saatlerde camilere gelen vatandaşlar, bayram namazı kıldı.

Merkez Camisi'ni dolduran cemaat, hutbeyi dinledi, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkı için dua etti.

Erzincan

Erzincan'da vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde camileri doldurup bayram namazını kıldı.

Camilerde İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler için dua edildi.

Vali Hamza Aydoğdu, namaz sonrası cemaatle bayramlaştı.

Aydoğdu, daha sonra Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, kurum müdürleri ve vatandaşlarla Garnizon Şehitliği'ne ziyarette bulunup dua etti.

Tunceli

Tunceli'de bayram namazı dolayısıyla vatandaşlar, camileri doldurdu.

Sabah saatlerinde Yunus Emre Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.

Vaazın ardından bayram namazını kılan cemaat, dua sonrası bayramlaştı.

Cami çıkışında cemaate şeker ve çikolata ikram edildi.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Erzincan, Ardahan, Tunceli, Erzurum, Cami, Kars, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum, Kars, Tunceli, Ardahan ve Erzincan'da camilerde bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:24 Özel’den Erdoğan’ın “İadeiziyareti hazmedemediler“ sözlerine yanıt gecikmedi Özel'den Erdoğan'ın "İadeiziyareti hazmedemediler" sözlerine yanıt gecikmedi
08:59 Kaçan boğa binanın çatısına çıktı Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı Kaçan boğa binanın çatısına çıktı! Sahipleri bin bir zorlukla yakaladı
08:17 Kariye Camii’nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı Kariye Camii'nde 79 yıl aradan sonra ilk bayram namazı kılındı
08:08 Gaziantep’te katliam 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti Gaziantep'te katliam! 5 kişiyi öldürüp aynı silahla intihar etti
07:28 Cumhur İttifakı’nda çatlak mı var Devlet Bahçeli’den bayram sabahı çok net mesaj Cumhur İttifakı'nda çatlak mı var? Devlet Bahçeli'den bayram sabahı çok net mesaj
09:49 Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti Eşiyle sorunlar yaşayan polis memuru intihar etti
09:24 Bakan Uraloğlu duyurdu İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler Bakan Uraloğlu duyurdu! İşte bayram tatilinde ulaşımın ücretsiz olacağı yerler
08:42 Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti Cezaevinden çıkan Nihal Candan doğum gününü kutladı! Yazdığı not fotoğrafın önüne geçti
07:56 Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha Bestemsu Özdemir ekibe veda etti Kirli Sepeti dizisinden bir ayrılık daha! Bestemsu Özdemir ekibe veda etti
07:51 Mescid-i Aksa’da bayram namazı İsrail polisi girişleri engellemek için her şeyi yaptı Mescid-i Aksa'da bayram namazı! İsrail polisi girişleri engellemek için her şeyi yaptı
23:57 Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti Denize düşen kızını kurtarmak isteyen baba hayatını kaybetti
23:44 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1 İtalya, Arnavutluk sürprizine izin vermedi: 2-1
23:15 Adalarda elektrikli araç dönemi başladı Adalarda elektrikli araç dönemi başladı
23:03 Ersan Şen’den Eylem Tok’un oğluyla ilgili tepki çeken sözler Ersan Şen'den Eylem Tok'un oğluyla ilgili tepki çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2024 10:16:01. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum, Kars, Tunceli, Ardahan ve Erzincan'da camilerde bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement