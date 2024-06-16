Erzurum, Kars, Ardahan, Tunceli ve Erzincan'da vatandaşlar, Kurban Bayramı namazını kılıp bayramlaştı.
Erzurum'da vatandaşlar, bayram namazı için sabah erken saatlerde kentteki camileri doldurdu.
Yakutiye ilçesindeki şehrin simgelerinden tarihi Ulu Cami'ye gelen cemaat, bayram namazını kılıp dua etti.
Vali Mustafa Çiftçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Müftüsü Rüstem Can ve protokol, namazın ardından cemaatle bayramlaştı.
Kars
Kars'ta, Sultan Alparslan Camisi'ne gelen vatandaşlar, tekbirler getirdikten sonra dua edip bayram namazını kıldı.
Sultan Alparslan Camisi İmam Hatibi Adem Aktaş, hutbede İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına tepki göstererek Filistin halkı için dua etti.
Vali Ziya Polat ve beraberindeki protokol üyeleri, namazdan sonra cemaatle bayramlaştı.
Ardahan
Ardahan'da da Kurban Bayramı dolayısıyla erken saatlerde camilere gelen vatandaşlar, bayram namazı kıldı.
Merkez Camisi'ni dolduran cemaat, hutbeyi dinledi, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkı için dua etti.
Erzincan
Erzincan'da vatandaşlar, Kurban Bayramı dolayısıyla sabah erken saatlerde camileri doldurup bayram namazını kıldı.
Camilerde İsrail'in saldırısı altındaki Filistinliler için dua edildi.
Vali Hamza Aydoğdu, namaz sonrası cemaatle bayramlaştı.
Aydoğdu, daha sonra Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Veysel Yanık, kurum müdürleri ve vatandaşlarla Garnizon Şehitliği'ne ziyarette bulunup dua etti.
Tunceli
Tunceli'de bayram namazı dolayısıyla vatandaşlar, camileri doldurdu.
Sabah saatlerinde Yunus Emre Camisi başta olmak üzere kent genelindeki camilere gelen vatandaşlar saf tuttu.
Vaazın ardından bayram namazını kılan cemaat, dua sonrası bayramlaştı.
Cami çıkışında cemaate şeker ve çikolata ikram edildi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum, Kars, Tunceli, Ardahan ve Erzincan'da camilerde bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
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