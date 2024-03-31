ERZURUM SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.333
|Toplam Seçmen
|:
|516.952
|Açılan Sandık
|:
|1.069
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 45,82
|Kullanılan Oy
|:
|140.957
|Geçerli Oy
|:
|135.936
|Katılım Oranı
|:
|% 70,69
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET SEKMEN
|% 49,79
|67.684
|İYİ PARTİ
|FATMA CANAN UÇAR
|% 21,64
|29.419
|DEM PARTİ
|GÜLDEREN VARLİ
|% 7,06
|9.600
|CHP
|ATLIHAN ATİLA
|% 6,05
|8.223
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH AYGÜN
|% 4,52
|6.138
|DİĞER
|% 4,44
|6.039
|SAADET
|FAİK ÇALIK
|% 2,76
|3.750
|DP
|ALİ OĞULCAN KAYA
|% 0,78
|1.061
|DEVA PARTİSİ
|YUSUF TÜRKMEN
|% 0,72
|979
|HÜDA PAR
|KERBELA ŞANLI
|% 0,46
|621
|ANAP
|FARUK GÖZÜBÜYÜK
|% 0,29
|398
|MİLLİ YOL
|AYDIN ELKOCA
|% 0,23
|313
|BTP
|AZİZ KARACA
|% 0,23
|309
|YTP
|FERİT BOZDEMİR
|% 0,22
|303
|HKP
|ALİ KAAN EVCÜMEN
|% 0,15
|199
|VATAN PARTİSİ
|MEHMET AKİF CEYLAN
|% 0,14
|187
|HAK-PAR
|BİLAL AGGÜL
|% 0,14
|185
|DSP
|ABDULBAKİ YILDIZ
|% 0,12
|165
|AB PARTİ
|ELİF KIZILKAYA
|% 0,09
|127
|TKH
|MAHİR MERTCAN KIZILIRMAK
|% 0,09
|122
|MİLLET
|SEYYİTHAN ÖMER ŞİMŞEK
|% 0,08
|114
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 48,51
|Katılım Oranı
|:
|% 79,83
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞENOL POLAT
|% 47,19
|1.823
|YENİDEN REFAH
|ENVER BAŞARAN
|% 40,36
|1.559
|CHP
|MUSTAFA EMRE ŞENKOĞLU
|% 4,42
|171
|BÜYÜK BİRLİK
|ÜNAL KILINÇ
|% 2,87
|111
|İYİ PARTİ
|KADİR KABA
|% 1,58
|61
|SAADET
|YAKUP ÇELİK
|% 1,53
|59
|DİĞER
|% 1,19
|46
|ZAFER PARTİSİ
|YAKUP FIRAT
|% 0,52
|20
|VATAN PARTİSİ
|OĞUZ KARLIBEL
|% 0,21
|8
|BTP
|SONGÜL KARACA
|% 0,13
|5
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40,57
|Katılım Oranı
|:
|% 72,20
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|EMRULLAH AKPUNAR
|% 43,59
|4.139
|AK PARTİ
|EYÜP TAVLAŞOĞLU
|% 40,94
|3.888
|İYİ PARTİ
|FATİH ÇELİK
|% 5,83
|554
|ZAFER PARTİSİ
|SERHAT BARBAROS
|% 2,78
|264
|SAADET
|ERDAL KARAGÜL
|% 2,43
|231
|CHP
|AHMET ULUSOY
|% 2,06
|196
|DİĞER
|% 0,92
|87
|DP
|ÖMER FARUK TOPCUOĞLU
|% 0,73
|69
|DEVA PARTİSİ
|BÜLENT GENÇ
|% 0,36
|34
|HÜDA PAR
|ABDULLATİF EKİNCİ
|% 0,25
|24
|BTP
|ABDULKADİR SARI
|% 0,11
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50
|Katılım Oranı
|:
|% 77,45
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ARİF HİKMET KILIÇ
|% 50,96
|1.585
|AK PARTİ
|SEYHUN SAYDIN
|% 40,74
|1.267
|YENİDEN REFAH
|ŞERAFETTİN YÜZÜAK
|% 4,28
|133
|DEM PARTİ
|NİHAT YUCA
|% 2,38
|74
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET KAYA
|% 0,87
|27
|BTP
|ERKAN CENGİZ
|% 0,48
|15
|HÜDA PAR
|ABDURRAHMAN ÇELİK
|% 0,29
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,38
|Katılım Oranı
|:
|% 72,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SERDAL ŞAN
|% 48,06
|1.619
|DEM PARTİ
|GÜRSEL EREN
|% 31,82
|1.072
|CHP
|ALİ MURAT KARABEY
|% 9,17
|309
|YENİDEN REFAH
|SEZAYİ BEYAZTAŞ
|% 5,31
|179
|DEVA PARTİSİ
|RAHİM AYDIN
|% 1,9
|64
|SAADET
|SADRETTİN DOĞAN
|% 1,19
|40
|TKP
|ÖZKAN GÜN
|% 0,98
|33
|İYİ PARTİ
|NASIR AYDIN
|% 0,95
|32
|BTP
|DOĞUKAN EROGUL
|% 0,41
|14
|HÜDA PAR
|HÜSEYİN ASLAN
|% 0,15
|5
|DİĞER
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 59,38
|Katılım Oranı
|:
|% 73,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RECEP KARATAŞ
|% 32,33
|3.002
|YENİDEN REFAH
|ABDULHATEM BASTEM
|% 31,95
|2.967
|İYİ PARTİ
|HAYRETTİN ÖZDEMİR
|% 31,45
|2.920
|DEM PARTİ
|ŞAHABETTİN GÜLDÜR
|% 1,8
|167
|CHP
|ÇETİN YALÇIN
|% 0,87
|81
|SAADET
|ABDULVAHAP AKSAKAL
|% 0,8
|74
|DİĞER
|% 0,33
|31
|ZAFER PARTİSİ
|ZEYNEP UZUN
|% 0,22
|20
|BTP
|MUSTAFA KESKİN
|% 0,15
|14
|HÜDA PAR
|ADNAN ŞİMŞEK
|% 0,1
|9
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 59,84
|Katılım Oranı
|:
|% 75,35
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|OSMAN ÇAKIR
|% 43,31
|1.872
|MHP
|AHMET COŞKUN
|% 41,6
|1.798
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA DAĞ
|% 10,09
|436
|İYİ PARTİ
|NİZAMETTİN ARAS
|% 1,97
|85
|CHP
|ADEM UMUT EFE
|% 1,67
|72
|DİĞER
|% 0,6
|26
|ZAFER PARTİSİ
|TAHA GÜNEŞ
|% 0,53
|23
|BTP
|MUSTAFA KILIÇ
|% 0,23
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 32,20
|Katılım Oranı
|:
|% 74,42
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|KAZİM ERHAN
|% 57,55
|1.548
|AK PARTİ
|SEDAT GÜMÜŞ
|% 24,42
|657
|CHP
|MAŞUK IŞIK
|% 14,42
|388
|TKP
|ENGİN KUŞ
|% 1,71
|46
|DEVA PARTİSİ
|MESUT ZONGULDAK
|% 0,67
|18
|İYİ PARTİ
|ERHAN ÇELİK
|% 0,56
|15
|HÜDA PAR
|HASAN ÜRE
|% 0,3
|8
|DP
|HÜSNÜ YILAN
|% 0,19
|5
|BTP
|FUAT KASIM
|% 0,11
|3
|SAADET
|FERHAT YILDIRIM
|% 0,07
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 67,33
|Katılım Oranı
|:
|% 66,48
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|BAHAR GÖKSU
|% 51,11
|3.453
|AK PARTİ
|SAVCI ŞAKA
|% 37,86
|2.558
|DİĞER
|% 5,98
|404
|CHP
|MARUF ALACA
|% 2
|135
|BAĞIMSIZ
|MEHMET GÜNEN
|% 1,42
|96
|BTP
|MESUD HAYDAR TÜTER
|% 1,01
|68
|SAADET
|MUHAMMET HANEFİ UZUNTÜRK
|% 0,41
|28
|HÜDA PAR
|MUSTAFA ÖZMEN
|% 0,21
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 50,94
|Katılım Oranı
|:
|% 95,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|YENİDEN REFAH
|NEVZAT KARASU
|% 49,15
|1.671
|AK PARTİ
|OSMAN BELLİ
|% 30,47
|1.036
|DİĞER
|% 15,73
|535
|SAADET
|MEHMET HAFİT ÖZKAN
|% 1,38
|47
|DEM PARTİ
|MEHMETRAŞİT TATLİ
|% 1,18
|40
|İYİ PARTİ
|ABDULNAZİR GÜVEN
|% 0,85
|29
|CHP
|ATİLLAH UZUN
|% 0,62
|21
|HÜDA PAR
|ABDULSELAM OLAM
|% 0,23
|8
|DEVA PARTİSİ
|MEHMET TAHİR ERDOĞAN
|% 0,21
|7
|ZAFER PARTİSİ
|CENGİZHAN ARSLANTÜRK
|% 0,12
|4
|BTP
|ERDAL ÇALIŞKAN
|% 0,06
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 84,48
|Katılım Oranı
|:
|% 75,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|AYDEMİR ADEM KINALI
|% 46,94
|2.636
|İYİ PARTİ
|YÜCEL AHMET İŞLEYEN
|% 24,63
|1.383
|BÜYÜK BİRLİK
|TEMEL DAŞ
|% 23,01
|1.292
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÇİL
|% 4,04
|227
|DEVA PARTİSİ
|AHMET CAN KOÇAK
|% 0,71
|40
|BTP
|RIFAT IRMAK
|% 0,18
|10
|SAADET
|SAVAŞ DİLER
|% 0,18
|10
|CHP
|VARBİL ATEŞ
|% 0,14
|8
|ZAFER PARTİSİ
|DOĞUKAN ÖZSOY
|% 0,12
|7
|DİĞER
|% 0,05
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 52,8
|Katılım Oranı
|:
|% 83,11
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ADEM ÇELEBİ
|% 31,35
|2.107
|YENİDEN REFAH
|MEHMET AKYÜZ
|% 22,35
|1.502
|DP
|FUAT DEMİR
|% 13,84
|930
|İYİ PARTİ
|ERGUNHAN MUSAOĞLU
|% 6,28
|422
|BÜYÜK BİRLİK
|NAZİM KOŞAR
|% 6,19
|416
|DİĞER
|% 5,63
|378
|MİLLİ YOL
|NECMETTİN TAŞCİ
|% 5,03
|338
|ANAP
|GÜVEN YAVUZ
|% 4,39
|295
|CHP
|NUH BEKTAŞ
|% 2,28
|153
|SAADET
|MUSTAFA MACİT
|% 2,05
|138
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULLAH EMRE AZİM
|% 0,55
|37
|BTP
|FATMA BETÜL KARCI
|% 0,06
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,68
|Katılım Oranı
|:
|% 80,75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|SIDDIK DEMİRCAN
|% 45,59
|702
|MHP
|VEDAT ERGÜN
|% 36,56
|563
|DİĞER
|% 10,13
|156
|BAĞIMSIZ
|MEVLÜT KAYA
|% 3,05
|47
|CHP
|FERUDUN KAPLAN
|% 1,56
|24
|İYİ PARTİ
|ŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL
|% 1,49
|23
|YENİDEN REFAH
|AYTEKİN KALTAR
|% 0,97
|15
|BTP
|MURAT EFİR
|% 0,65
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 32,28
|Katılım Oranı
|:
|% 63,22
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUHAMMET SUNAR
|% 40,74
|9.606
|İYİ PARTİ
|ÖMER ÖZDEN
|% 20,75
|4.893
|YENİDEN REFAH
|YUSUF KIZILTAŞ
|% 16,12
|3.802
|ZAFER PARTİSİ
|ABDULHAMİT UZUN
|% 7,13
|1.681
|CHP
|CEMAL KOÇAK
|% 4,25
|1.002
|DEM PARTİ
|İSMAİL KAYA
|% 3,72
|877
|DİĞER
|% 2,74
|645
|SAADET
|AYHAN ERKEM
|% 1,96
|463
|DEVA PARTİSİ
|EMRE OKUMUŞ
|% 1,13
|267
|DP
|MUHAMMET AYDIN
|% 0,44
|103
|MİLLİ YOL
|NACİ KIRIK
|% 0,4
|95
|HÜDA PAR
|HALİT DALDAL
|% 0,32
|75
|BTP
|ÖZCAN CENGİZ
|% 0,3
|71
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 31,58
|Katılım Oranı
|:
|% 81,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÜNSAL SERTOĞLU
|% 55,99
|1.669
|YENİDEN REFAH
|HİKMET ÇAKAL
|% 34,59
|1.031
|SAADET
|VASFİ CAHİT TOHUMCU
|% 2,95
|88
|CHP
|İLHAMİ ÇİFÇİ
|% 2,89
|86
|ZAFER PARTİSİ
|MUHAMMED AKBEY
|% 1,17
|35
|DİĞER
|% 1,11
|33
|DEVA PARTİSİ
|ERCAN AKKAYA
|% 0,77
|23
|DP
|ÜMİT YAŞAR DURSUN
|% 0,3
|9
|BTP
|MUSTAFA DÖNMEZ
|% 0,2
|6
|BAĞIMSIZ
|NUH NACİ MİNDİVANLİ
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 77,78
|Katılım Oranı
|:
|% 74,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|İBRAHİM ŞAHİN
|% 54,03
|964
|BÜYÜK BİRLİK
|YAHYA ÖZTÜRK
|% 41,54
|741
|İYİ PARTİ
|TEVHİT TURAN
|% 1,46
|26
|YENİDEN REFAH
|SELAMİ ÖZER
|% 1,12
|20
|CHP
|ENES BEKİROĞLU
|% 1,01
|18
|BTP
|FATİH KARCI
|% 0,67
|12
|SAADET
|NURİ CORUH
|% 0,17
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,94
|Katılım Oranı
|:
|% 71,18
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|GÖRBİL ÖZCAN
|% 48,4
|1.441
|AK PARTİ
|YAVUZ BEDİR
|% 46,93
|1.397
|İYİ PARTİ
|ŞENTÜRK ALVER
|% 2,45
|73
|YENİDEN REFAH
|TOPYAY BAYSAL
|% 1,31
|39
|SAADET
|BEDİRHAN COŞKUN
|% 0,47
|14
|BTP
|AYŞE KAYA
|% 0,37
|11
|DİĞER
|% 0,07
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,86
|Katılım Oranı
|:
|% 65,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|DEM PARTİ
|ABDURRAHMAN SEVER
|% 51,39
|1.019
|YENİDEN REFAH
|ALİ SAİT FIRAT
|% 16,94
|336
|AK PARTİ
|MUSTAFA ERGİN
|% 15,43
|306
|DEVA PARTİSİ
|YAKUP DOĞAN
|% 11,15
|221
|CHP
|MEHMET OĞUZ
|% 3,43
|68
|SAADET
|ABİDİN KÖSE
|% 0,61
|12
|BTP
|HAYDAR KARAMUS
|% 0,55
|11
|HÜDA PAR
|ABDULMENAF BİÇEN
|% 0,5
|10
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 54,43
|Katılım Oranı
|:
|% 73,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUAMMER YİĞİDER
|% 56,18
|2.802
|BÜYÜK BİRLİK
|HASAN ALİ KAYABAŞI
|% 29,83
|1.488
|BAĞIMSIZ
|LOKMAN UZUN
|% 4,39
|219
|YENİDEN REFAH
|AHMET HANCI
|% 3,77
|188
|İYİ PARTİ
|CEVDET KÜÇÜK
|% 3,25
|162
|CHP
|HÜSAMETTİN KARADAĞLI
|% 0,86
|43
|ZAFER PARTİSİ
|SERDAR KÖKSAL
|% 0,64
|32
|BTP
|FAHRİ KELEŞ
|% 0,56
|28
|SAADET
|FUAT DEMİRCİ
|% 0,48
|24
|DP
|MUHAMMED SAİT ÇATALKAYA
|% 0,04
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,41
|Katılım Oranı
|:
|% 72,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|MUHAMMET HALİS ÖZSOY
|% 47,59
|1.590
|MHP
|SİNAN AYDIN
|% 36,81
|1.230
|YENİDEN REFAH
|AYTEKİN ER
|% 9,28
|310
|İYİ PARTİ
|SALİM ÖZDİL
|% 3,86
|129
|SAADET
|MEHMET ALDEMİR
|% 1,11
|37
|CHP
|MUSTAFA ÜNALDI
|% 0,75
|25
|BTP
|MUSTAFA HAYRİ KARAMUS
|% 0,6
|20
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40,31
|Katılım Oranı
|:
|% 67,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MAHMUT UÇAR
|% 53,59
|15.779
|İYİ PARTİ
|HAKKI KOBAL
|% 15,83
|4.660
|YENİDEN REFAH
|YUSUF KOCAMAN
|% 10,83
|3.190
|CHP
|ADNAN ATALAY
|% 5,74
|1.691
|ZAFER PARTİSİ
|KASIM ÇELEBİ
|% 5,46
|1.607
|DİĞER
|% 2,37
|698
|SAADET
|YUSUF KOLİKISA
|% 2,28
|671
|DEM PARTİ
|MEVLÜT EFE
|% 1,65
|486
|DEVA PARTİSİ
|İBRAHİM KARAN
|% 0,74
|218
|DP
|MUHAMMET SELİM GÖZELER
|% 0,61
|180
|HÜDA PAR
|YILMAZ GÜNEY
|% 0,24
|71
|TKP
|ABDULLAH CULHA
|% 0,23
|66
|BTP
|ZEYNEP KARAMUS
|% 0,22
|66
|MİLLİ YOL
|SUAT KALE
|% 0,21
|62
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 22.05 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 50.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.23 oy aldı. Adana'daki sandıkların yüzde 61.8'i açıldı.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, oy kullandığı Kağıthane İmece İlkokulu'ndaki 1166 numaralı sandıkta en yüksek oyu alarak birinci oldu. Sandıkta kayıtlı 341 seçmenden 276'sı oy kullandı ve 14 oy geçersiz sayıldı. Murat Kurum 142 oy alırken, diğer adaylara da dağılım şu şekilde oldu: Ekrem İmamoğlu 98, Mehmet Altınöz 6, Azmi Karamahmutoğlu 5, Meral Danış Beştaş 4, Mehmet Satuk Buğra Kavuncu 2, Emre Berk Hacıgüzeller, Umut Çınar, Mustafa Aytaş, Muharrem Mutlu, Birol Aydın birer oy aldı.
AK Parti'nin adayı Erdal Arıkan, Bingöl Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra yaptığı açıklamada, şehrin 50 yıl sonrasını, 100 yıl sonrasını planlamak için hiç zaman kaybetmeden çalışacaklarını söyledi. Arıkan, halkla iç içe olacaklarını ve istişareyi ön planda tutacaklarını belirtti.
Tokat'ta resmi olmayan sonuçlara göre efsane Vali Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, MHP'den belediye başkanı oldu. Vatandaşlara hitap eden Yazıcıoğlu, 'Rahmetli babam şu arkamızda vilayet binasında hizmet etme şansı buldu. Şimdi bana da tam karşısında Tokat Belediyesi'nde hizmet etme şansı verdi. Size çok teşekkür ediyorum' dedi.
Denizli'de saat 21.53 itibarıyla CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Bülent Nuri Çavuşoğlu yüzde 51,69 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim yasağının kalkmasının ardından ortaya çıkan sonucu gören Mansur Yavaş destekçileri kutlamalara erken başladı.
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