ERZURUM SON

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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.333
Toplam Seçmen : 516.952
Açılan Sandık : 1.069
Açılan Sandık Oranı : % 45,82
Kullanılan Oy : 140.957
Geçerli Oy : 135.936
Katılım Oranı : % 70,69

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET SEKMEN% 49,7967.684
İYİ PARTİFATMA CANAN UÇAR% 21,6429.419
DEM PARTİGÜLDEREN VARLİ% 7,069.600
CHPATLIHAN ATİLA% 6,058.223
ZAFER PARTİSİFATİH AYGÜN% 4,526.138
DİĞER% 4,446.039
SAADETFAİK ÇALIK% 2,763.750
DPALİ OĞULCAN KAYA% 0,781.061
DEVA PARTİSİYUSUF TÜRKMEN% 0,72979
HÜDA PARKERBELA ŞANLI% 0,46621
ANAPFARUK GÖZÜBÜYÜK% 0,29398
MİLLİ YOLAYDIN ELKOCA% 0,23313
BTPAZİZ KARACA% 0,23309
YTPFERİT BOZDEMİR% 0,22303
HKPALİ KAAN EVCÜMEN% 0,15199
VATAN PARTİSİMEHMET AKİF CEYLAN% 0,14187
HAK-PARBİLAL AGGÜL% 0,14185
DSPABDULBAKİ YILDIZ% 0,12165
AB PARTİELİF KIZILKAYA% 0,09127
TKHMAHİR MERTCAN KIZILIRMAK% 0,09122
MİLLETSEYYİTHAN ÖMER ŞİMŞEK% 0,08114
AŞKALE

Açılan Sandık Oranı : % 48,51
Katılım Oranı : % 79,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞENOL POLAT% 47,191.823
YENİDEN REFAHENVER BAŞARAN% 40,361.559
CHPMUSTAFA EMRE ŞENKOĞLU% 4,42171
BÜYÜK BİRLİKÜNAL KILINÇ% 2,87111
İYİ PARTİKADİR KABA% 1,5861
SAADETYAKUP ÇELİK% 1,5359
DİĞER% 1,1946
ZAFER PARTİSİYAKUP FIRAT% 0,5220
VATAN PARTİSİOĞUZ KARLIBEL% 0,218
BTPSONGÜL KARACA% 0,135
AZİZİYE

Açılan Sandık Oranı : % 40,57
Katılım Oranı : % 72,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHEMRULLAH AKPUNAR% 43,594.139
AK PARTİEYÜP TAVLAŞOĞLU% 40,943.888
İYİ PARTİFATİH ÇELİK% 5,83554
ZAFER PARTİSİSERHAT BARBAROS% 2,78264
SAADETERDAL KARAGÜL% 2,43231
CHPAHMET ULUSOY% 2,06196
DİĞER% 0,9287
DPÖMER FARUK TOPCUOĞLU% 0,7369
DEVA PARTİSİBÜLENT GENÇ% 0,3634
HÜDA PARABDULLATİF EKİNCİ% 0,2524
BTPABDULKADİR SARI% 0,1110
ÇAT

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 77,45

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPARİF HİKMET KILIÇ% 50,961.585
AK PARTİSEYHUN SAYDIN% 40,741.267
YENİDEN REFAHŞERAFETTİN YÜZÜAK% 4,28133
DEM PARTİNİHAT YUCA% 2,3874
İYİ PARTİMUHAMMET KAYA% 0,8727
BTPERKAN CENGİZ% 0,4815
HÜDA PARABDURRAHMAN ÇELİK% 0,299
HINIS

Açılan Sandık Oranı : % 41,38
Katılım Oranı : % 72,95

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSERDAL ŞAN% 48,061.619
DEM PARTİGÜRSEL EREN% 31,821.072
CHPALİ MURAT KARABEY% 9,17309
YENİDEN REFAHSEZAYİ BEYAZTAŞ% 5,31179
DEVA PARTİSİRAHİM AYDIN% 1,964
SAADETSADRETTİN DOĞAN% 1,1940
TKPÖZKAN GÜN% 0,9833
İYİ PARTİNASIR AYDIN% 0,9532
BTPDOĞUKAN EROGUL% 0,4114
HÜDA PARHÜSEYİN ASLAN% 0,155
DİĞER% 0,062
HORASAN

Açılan Sandık Oranı : % 59,38
Katılım Oranı : % 73,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRECEP KARATAŞ% 32,333.002
YENİDEN REFAHABDULHATEM BASTEM% 31,952.967
İYİ PARTİHAYRETTİN ÖZDEMİR% 31,452.920
DEM PARTİŞAHABETTİN GÜLDÜR% 1,8167
CHPÇETİN YALÇIN% 0,8781
SAADETABDULVAHAP AKSAKAL% 0,874
DİĞER% 0,3331
ZAFER PARTİSİZEYNEP UZUN% 0,2220
BTPMUSTAFA KESKİN% 0,1514
HÜDA PARADNAN ŞİMŞEK% 0,19
İSPİR

Açılan Sandık Oranı : % 59,84
Katılım Oranı : % 75,35

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKOSMAN ÇAKIR% 43,311.872
MHPAHMET COŞKUN% 41,61.798
YENİDEN REFAHMUSTAFA DAĞ% 10,09436
İYİ PARTİNİZAMETTİN ARAS% 1,9785
CHPADEM UMUT EFE% 1,6772
DİĞER% 0,626
ZAFER PARTİSİTAHA GÜNEŞ% 0,5323
BTPMUSTAFA KILIÇ% 0,2310
KARAÇOBAN

Açılan Sandık Oranı : % 32,20
Katılım Oranı : % 74,42

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİKAZİM ERHAN% 57,551.548
AK PARTİSEDAT GÜMÜŞ% 24,42657
CHPMAŞUK IŞIK% 14,42388
TKPENGİN KUŞ% 1,7146
DEVA PARTİSİMESUT ZONGULDAK% 0,6718
İYİ PARTİERHAN ÇELİK% 0,5615
HÜDA PARHASAN ÜRE% 0,38
DPHÜSNÜ YILAN% 0,195
BTPFUAT KASIM% 0,113
SAADETFERHAT YILDIRIM% 0,072
KARAYAZI

Açılan Sandık Oranı : % 67,33
Katılım Oranı : % 66,48

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİBAHAR GÖKSU% 51,113.453
AK PARTİSAVCI ŞAKA% 37,862.558
DİĞER% 5,98404
CHPMARUF ALACA% 2135
BAĞIMSIZMEHMET GÜNEN% 1,4296
BTPMESUD HAYDAR TÜTER% 1,0168
SAADETMUHAMMET HANEFİ UZUNTÜRK% 0,4128
HÜDA PARMUSTAFA ÖZMEN% 0,2114
KÖPRÜKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 50,94
Katılım Oranı : % 95,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
YENİDEN REFAHNEVZAT KARASU% 49,151.671
AK PARTİOSMAN BELLİ% 30,471.036
DİĞER% 15,73535
SAADETMEHMET HAFİT ÖZKAN% 1,3847
DEM PARTİMEHMETRAŞİT TATLİ% 1,1840
İYİ PARTİABDULNAZİR GÜVEN% 0,8529
CHPATİLLAH UZUN% 0,6221
HÜDA PARABDULSELAM OLAM% 0,238
DEVA PARTİSİMEHMET TAHİR ERDOĞAN% 0,217
ZAFER PARTİSİCENGİZHAN ARSLANTÜRK% 0,124
BTPERDAL ÇALIŞKAN% 0,062
NARMAN

Açılan Sandık Oranı : % 84,48
Katılım Oranı : % 75,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAYDEMİR ADEM KINALI% 46,942.636
İYİ PARTİYÜCEL AHMET İŞLEYEN% 24,631.383
BÜYÜK BİRLİKTEMEL DAŞ% 23,011.292
YENİDEN REFAHMEHMET ÇİL% 4,04227
DEVA PARTİSİAHMET CAN KOÇAK% 0,7140
BTPRIFAT IRMAK% 0,1810
SAADETSAVAŞ DİLER% 0,1810
CHPVARBİL ATEŞ% 0,148
ZAFER PARTİSİDOĞUKAN ÖZSOY% 0,127
DİĞER% 0,053
OLTU

Açılan Sandık Oranı : % 52,8
Katılım Oranı : % 83,11

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİADEM ÇELEBİ% 31,352.107
YENİDEN REFAHMEHMET AKYÜZ% 22,351.502
DPFUAT DEMİR% 13,84930
İYİ PARTİERGUNHAN MUSAOĞLU% 6,28422
BÜYÜK BİRLİKNAZİM KOŞAR% 6,19416
DİĞER% 5,63378
MİLLİ YOLNECMETTİN TAŞCİ% 5,03338
ANAPGÜVEN YAVUZ% 4,39295
CHPNUH BEKTAŞ% 2,28153
SAADETMUSTAFA MACİT% 2,05138
ZAFER PARTİSİABDULLAH EMRE AZİM% 0,5537
BTPFATMA BETÜL KARCI% 0,064
OLUR

Açılan Sandık Oranı : % 44,68
Katılım Oranı : % 80,75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKSIDDIK DEMİRCAN% 45,59702
MHPVEDAT ERGÜN% 36,56563
DİĞER% 10,13156
BAĞIMSIZMEVLÜT KAYA% 3,0547
CHPFERUDUN KAPLAN% 1,5624
İYİ PARTİŞULE ÜLKÜ ÖZGÜL% 1,4923
YENİDEN REFAHAYTEKİN KALTAR% 0,9715
BTPMURAT EFİR% 0,6510
PALANDÖKEN

Açılan Sandık Oranı : % 32,28
Katılım Oranı : % 63,22

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUHAMMET SUNAR% 40,749.606
İYİ PARTİÖMER ÖZDEN% 20,754.893
YENİDEN REFAHYUSUF KIZILTAŞ% 16,123.802
ZAFER PARTİSİABDULHAMİT UZUN% 7,131.681
CHPCEMAL KOÇAK% 4,251.002
DEM PARTİİSMAİL KAYA% 3,72877
DİĞER% 2,74645
SAADETAYHAN ERKEM% 1,96463
DEVA PARTİSİEMRE OKUMUŞ% 1,13267
DPMUHAMMET AYDIN% 0,44103
MİLLİ YOLNACİ KIRIK% 0,495
HÜDA PARHALİT DALDAL% 0,3275
BTPÖZCAN CENGİZ% 0,371
PASİNLER

Açılan Sandık Oranı : % 31,58
Katılım Oranı : % 81,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÜNSAL SERTOĞLU% 55,991.669
YENİDEN REFAHHİKMET ÇAKAL% 34,591.031
SAADETVASFİ CAHİT TOHUMCU% 2,9588
CHPİLHAMİ ÇİFÇİ% 2,8986
ZAFER PARTİSİMUHAMMED AKBEY% 1,1735
DİĞER% 1,1133
DEVA PARTİSİERCAN AKKAYA% 0,7723
DPÜMİT YAŞAR DURSUN% 0,39
BTPMUSTAFA DÖNMEZ% 0,26
BAĞIMSIZNUH NACİ MİNDİVANLİ% 0,031
PAZARYOLU

Açılan Sandık Oranı : % 77,78
Katılım Oranı : % 74,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİİBRAHİM ŞAHİN% 54,03964
BÜYÜK BİRLİKYAHYA ÖZTÜRK% 41,54741
İYİ PARTİTEVHİT TURAN% 1,4626
YENİDEN REFAHSELAMİ ÖZER% 1,1220
CHPENES BEKİROĞLU% 1,0118
BTPFATİH KARCI% 0,6712
SAADETNURİ CORUH% 0,173
ŞENKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 44,94
Katılım Oranı : % 71,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÖRBİL ÖZCAN% 48,41.441
AK PARTİYAVUZ BEDİR% 46,931.397
İYİ PARTİŞENTÜRK ALVER% 2,4573
YENİDEN REFAHTOPYAY BAYSAL% 1,3139
SAADETBEDİRHAN COŞKUN% 0,4714
BTPAYŞE KAYA% 0,3711
DİĞER% 0,072
TEKMAN

Açılan Sandık Oranı : % 23,86
Katılım Oranı : % 65,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
DEM PARTİABDURRAHMAN SEVER% 51,391.019
YENİDEN REFAHALİ SAİT FIRAT% 16,94336
AK PARTİMUSTAFA ERGİN% 15,43306
DEVA PARTİSİYAKUP DOĞAN% 11,15221
CHPMEHMET OĞUZ% 3,4368
SAADETABİDİN KÖSE% 0,6112
BTPHAYDAR KARAMUS% 0,5511
HÜDA PARABDULMENAF BİÇEN% 0,510
TORTUM

Açılan Sandık Oranı : % 54,43
Katılım Oranı : % 73,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUAMMER YİĞİDER% 56,182.802
BÜYÜK BİRLİKHASAN ALİ KAYABAŞI% 29,831.488
BAĞIMSIZLOKMAN UZUN% 4,39219
YENİDEN REFAHAHMET HANCI% 3,77188
İYİ PARTİCEVDET KÜÇÜK% 3,25162
CHPHÜSAMETTİN KARADAĞLI% 0,8643
ZAFER PARTİSİSERDAR KÖKSAL% 0,6432
BTPFAHRİ KELEŞ% 0,5628
SAADETFUAT DEMİRCİ% 0,4824
DPMUHAMMED SAİT ÇATALKAYA% 0,042
UZUNDERE

Açılan Sandık Oranı : % 72,41
Katılım Oranı : % 72,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKMUHAMMET HALİS ÖZSOY% 47,591.590
MHPSİNAN AYDIN% 36,811.230
YENİDEN REFAHAYTEKİN ER% 9,28310
İYİ PARTİSALİM ÖZDİL% 3,86129
SAADETMEHMET ALDEMİR% 1,1137
CHPMUSTAFA ÜNALDI% 0,7525
BTPMUSTAFA HAYRİ KARAMUS% 0,620
YAKUTİYE

Açılan Sandık Oranı : % 40,31
Katılım Oranı : % 67,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMAHMUT UÇAR% 53,5915.779
İYİ PARTİHAKKI KOBAL% 15,834.660
YENİDEN REFAHYUSUF KOCAMAN% 10,833.190
CHPADNAN ATALAY% 5,741.691
ZAFER PARTİSİKASIM ÇELEBİ% 5,461.607
DİĞER% 2,37698
SAADETYUSUF KOLİKISA% 2,28671
DEM PARTİMEVLÜT EFE% 1,65486
DEVA PARTİSİİBRAHİM KARAN% 0,74218
DPMUHAMMET SELİM GÖZELER% 0,61180
HÜDA PARYILMAZ GÜNEY% 0,2471
TKPABDULLAH CULHA% 0,2366
BTPZEYNEP KARAMUS% 0,2266
MİLLİ YOLSUAT KALE% 0,2162

Kaynak: AA

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