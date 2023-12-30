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Erzurum Ülkü Ocakları, Irak'ta şehit olan askerler için yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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Erzurum Ülkü Ocakları, Irak'ta şehit olan askerler için yürüyüş düzenledi

Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanlığı, Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için yürüyüş düzenledi. Yakutiye ilçesinde toplanan üyeler, Atatürk anıtının bulunduğu Havuzbaşı'ndan Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Yürüyüşte katılımcılar, sloganlar atarak ve tekbir getirerek şehitler için saygı duruşunda bulundu. Basın açıklamasında PKK'nın hain saldırıları kınandı ve mücadelenin devam edeceği vurgulandı.

30.12.2023 - 16:56,
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ERZURUM Ülkü Ocakları İl Başkanlığı tarafından Irak'ın kuzeyinde şehit olan askerler için yürüyüş düzenledi.

Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki Lalapaşa Camisi önünde toplanan Erzurum Ülkü Ocakları üyeleri, Atatürk anıtının bulunduğu Havuzbaşı'na oradan da Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Kaldırımdaki vatandaşların da alkışlarla destek verip, cep telefonlarıyla canlı yayın yaptığı yürüyüşte katılımcılar, Şehitler ölmez, vatan bölünmez, Ne mutlu Türk'üm diyene, Vatan sana canım feda, sloganları atarak ve tekbir getirdi. Yürüyüş sonrası saygı duruşunda bulunan ve İstiklal Marşı okuyan grup, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe Kilit Operasyonu'nda terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 12 askerin isimlerini okuyarak hep bir ağızdan 'burada' diye bağırdı.

Yürüyüşün ardından basın açıklaması yapan Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Mevlüt Özcan, PKK'nın hain saldırıları sonucu 12 vatan evladımız şehit düşmüştür. Mehmetçiklerimize, ailelerine, silah arkadaşlarına, Türk Milleti'ne metanet sunuyor, başsağlığı diliyorum. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin de dediği gibi, 'Öfkemiz, acımız kadar büyüktür. Bu şerefsizlerle mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir'. Bu vesile ile burada toplanan, vatanını seven, milletini seven değerli hemşehrilerim, ülküdaşlarım, dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Ne mutlu Türk'üm diyene diye konuştu.

Erzurum Ülkü Ocakları, Irak\'ta şehit olan askerler için yürüyüş düzenledi
Kaynak: DHA
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