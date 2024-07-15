Esad'dan, Erdoğan'ın Görüşme Çağrısına Yanıt: "Her Türlü Girişime Olumlu Bakıyoruz Ama Bu, Kuralların Dışına Çıkmamız Gerektiği Anlamına Gelmez" - Son Dakika
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Esad'dan, Erdoğan'ın Görüşme Çağrısına Yanıt: "Her Türlü Girişime Olumlu Bakıyoruz Ama Bu, Kuralların Dışına Çıkmamız Gerektiği Anlamına Gelmez"

Esad\'dan, Erdoğan\'ın Görüşme Çağrısına Yanıt: "Her Türlü Girişime Olumlu Bakıyoruz Ama Bu, Kuralların Dışına Çıkmamız Gerektiği Anlamına Gelmez"

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme çağrısına ilişkin açıklama yaptı. Esad, ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu baktıklarını belirtirken, Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesinin gündeme gelmesi halinde Erdoğan ile görüşeceğini ifade etti. Esad ayrıca, Suriye ile yapılan görüşmelere dair her şeyin açık olduğunu ve gizli bir şey olmadığını söyledi.

15.07.2024 18:52
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(ANKARA) - Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşme çağrısına ilişkin, "Birçok kez söylediğimiz gibi, ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz ve bu da doğal bir şey. Kimse komşularıyla sorun yaratmayı düşünmez ama bu kuralların dışına çıkmamız gerektiği anlamına gelmez" açıklamasını yaptı. Esad, Erdoğan ile "Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesinin gündeme gelmesi halinde" görüşeceğini belirtti.

Suriye Devlet Başkanı Esad, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme çağrısına ilişkin açıklama yaptı. Esad, Suriye'deki genel seçimler için Şam'da bir seçim merkezinde oy kullandıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, konuya ilişkin soru üzerine Esad, "Birçok kez söylediğimiz gibi, ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz ve bu da doğal bir şey. Kimse komşularıyla sorun yaratmayı düşünmez ama bu, kuralların dışına çıkmamız gerektiği anlamına gelmez" yanıtını verdi. Esad, Erdoğan ile "Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesinin gündeme gelmesi halinde" görüşeceğini belirtti.

Esad ayrıca, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye ile yapılan görüşmelere dair dün yaptığı açıklamaya ilişkin, "Bizim için gizli olan bir şey yok, Suriye'de hiçbir şey gizli değildir, her şey açıktır" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçının ardından Almanya'dan Türkiye'ye dönerken uçakta gazetecilere, "Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz, davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme olması konusunda ise Sayın Putin'in yaklaşımları var. Irak Başbakanı'nın bu konuda yaklaşımları var. Biz her yerde arabuluculuktan bahsediyoruz da sınırımızdakiyle, komşumuzla niye olmasın?" açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA

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