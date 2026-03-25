Eşe Saldırı Davasında 20 Yıl Hapis İstemi
Eşe Saldırı Davasında 20 Yıl Hapis İstemi

Eşe Saldırı Davasında 20 Yıl Hapis İstemi
25.03.2026 11:40
Antalya'da eşini sopayla darbeden Mehmet Ali Diğer için savcı 20 yıla kadar hapis istedi.

ANTALYA'da, Ukrayna asıllı eşi Iryna Melnychuk Diğer'i (37) sopayla darbettiği iddia edilen Mehmet Ali Diğer'in tutuklu yargılandığı davada mütalaasını veren savcı, sanık için 20 yıla kadar hapis istedi.

Olay, geçen yıl 5 Temmuz'da saat 01.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Otelde vardiyalı çalışan Iryna Melnychuk Diğer, mesai sonrası servisten inip evinin arka kapısından içeri gireceği sırada arkasında ses duydu. İddiaya göre, şapka ya da benzeri bir şeyle yüzünü kapatan uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Mehmet Ali Diğer, hiçbir şey söylemeden Iryna Melnychuk Diğer'in başına sopayla defalarca vurdu. Yere düşen ve elleriyle başını korumaya çalışan Diğer'in sol elinde çok sayıda kırık, başında yarılma oluştu. Iryna Melnychuk Diğer, telefonuyla KADES uygulamasını kullandı.

ŞÜPHELİ EŞ TUTUKLANDI

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Iryna Melnychuk Diğer, 16 gün tedavi gördü. Diğer'in sol eline platin takılırken, başında estetik müdahale gerektiren doku kayıpları oluştuğu belirlendi. Olay sonrası gözaltına alınan Mehmet Ali Diğer, tutuklandı. Iryna Melnychuk Diğer ile 1,5 yıl önce evlendiği belirlenen tutuklu eş, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmezken, olay anında başka bir evde olduğunu savundu.

SANIK HAKİM KARŞISINDA

'Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla yargılanan tutuklu sanık Mehmet Ali Diğer, Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Şikayetçinin Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınan raporuna göre hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı, kemik kırıklarının ağır derecede fonksiyon kaybına yol açtığı ve organ, duyu işlevlerinde kalıcı azalma meydana geldiği tespit edildi.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın eşine yönelik saldırıyı 'Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs' olarak değerlendirerek, 20 yıla tadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluğunun devamını talep etti.

BERAATİNİ İSTEDİ

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Diğer, "İftira ile türlü türlü oyunlarla ve planlarla mahkemeniz yargılaması süresince hürriyetimden alıkonuldum. İlahi adalet için beraatimi talep etmekteyim. Yargılama süresince de haksız bir şekilde saldırıya maruz kaldım. Hakkımda yargısız infaz yapılmaktadır. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Antalya, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

