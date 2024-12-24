Esenyurt'ta At Binicilik Tesisi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Esenyurt'ta At Binicilik Tesisi Yoğun İlgi Görüyor

Esenyurt Belediyesi'ne ait at binicilik tesisi, haftanın 7 günü vatandaşlara hizmet sunuyor.

24.12.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesinin haftanın 7 günü hizmet veren at binicilik tesisi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ata binmek veya profesyonel binicilik eğitimi almak isteyenlere kapılarını açan tesiste güvenlikli ve rahat manej alanı bulunuyor.

Profesyonel binicilik eğitmenleri, tesiste bulunan cins atlarla vatandaşlara biniciliğin tüm ayrıntılarını öğretiyor.

Atlarla bağ kuran vatandaşlar, kısa süre içinde "dörtnala" biniciliğinin yanı sıra kas geliştirme, denge ve koordinasyon sağlama becerilerini de geliştiriyor.

Vatandaşların eğitmenlerden tüm püf noktaları öğrenerek profesyonelleştiği, haftanın 7 günü hizmet verilen tesis ilçe dışından da yoğun talep alıyor.

Büyüklerin ilk kez binicilik deneyimi yaşadığı tesiste, çocuklar ise atlarla tanışma ve onları sevme imkanı buluyor.

"Amacımız her bireye at sevgisini aşılamak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen binicilik antrenörü Behçet Demir, tesiste özel dersler verildiğini belirterek, ayrıca okul gruplarının da buraya geldiğini kaydetti.

Öğrencilere hem tesisi gezdirdiklerini hem de temel bilgileri göstermeye çalıştıklarını aktaran Demir, "Amacımız her bireye at sevgisini aşılamak. Onların at üstünde ne yapmaları gerektiğini, nelerle karşılaşabileceklerini gösteriyoruz. Sağ olsunlar, ilgi çok yoğun. Aslında bütün İstanbul'a hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız buraya gelerek atları sevebilir ve besleyebilirler. Herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Esenler'den tesise gelen Hatice Kübra Dua, atlarla iletişim kurmanın eğlenceli olduğunu belirtti.

Dua, sınav stresini bu sayede attığını kaydederek, Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: AA

Esenyurt Belediyesi, Yerel Haberler, Hayvanlar, Belediye, istanbul, Esenyurt, Güncel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta At Binicilik Tesisi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:47 Mehmet Şimşek: Türkiye’de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var Mehmet Şimşek: Türkiye'de ciddi bir enflasyon ve hayat pahalılığı sorunu var
10:53 Türkiye’den Suriye’ye dönüşlerde büyük artış Türkiye'den Suriye'ye dönüşlerde büyük artış
10:52 Cinsel ilişki, gasp, darp Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar Cinsel ilişki, gasp, darp! Astsubay- imam aşk skandalında yüz kızartan ayrıntılar
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
16:44 Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı Haluk Levent apar topar hastaneye kaldırıldı
16:40 Narin’in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda Narin'in ailesinin gizli toplantı görüntüleri kriminal büroda
16:39 Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı Yılın ilk gününde düzenlenecek Filistin eylemini Bilal Erdoğan açıkladı
16:12 Yunus Akgün, piyasa değerini 30’a katladı Yunus Akgün, piyasa değerini 30'a katladı
16:10 Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz Vatandaşa en çok at ve eşek etinin yedirildiği 5 ilimiz
16:10 Almanya’da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş Almanya'da Noel pazarını kana bulayan saldırgan 11 yıldır takipteymiş
16:06 Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı Vitor Pereira yeni kariyerine herkesi şoke ederek başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2024 12:32:46. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta At Binicilik Tesisi Yoğun İlgi Görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.