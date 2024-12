Esenyurt'ta At Binicilik Tesisi Yoğun İlgi Görüyor

Güncel

Esenyurt Belediyesinin haftanın 7 günü hizmet veren at binicilik tesisi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ata binmek veya profesyonel binicilik eğitimi almak isteyenlere kapılarını açan tesiste güvenlikli ve rahat manej alanı bulunuyor.

Profesyonel binicilik eğitmenleri, tesiste bulunan cins atlarla vatandaşlara biniciliğin tüm ayrıntılarını öğretiyor.

Atlarla bağ kuran vatandaşlar, kısa süre içinde "dörtnala" biniciliğinin yanı sıra kas geliştirme, denge ve koordinasyon sağlama becerilerini de geliştiriyor.

Vatandaşların eğitmenlerden tüm püf noktaları öğrenerek profesyonelleştiği, haftanın 7 günü hizmet verilen tesis ilçe dışından da yoğun talep alıyor.

Büyüklerin ilk kez binicilik deneyimi yaşadığı tesiste, çocuklar ise atlarla tanışma ve onları sevme imkanı buluyor.

"Amacımız her bireye at sevgisini aşılamak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen binicilik antrenörü Behçet Demir, tesiste özel dersler verildiğini belirterek, ayrıca okul gruplarının da buraya geldiğini kaydetti.

Öğrencilere hem tesisi gezdirdiklerini hem de temel bilgileri göstermeye çalıştıklarını aktaran Demir, "Amacımız her bireye at sevgisini aşılamak. Onların at üstünde ne yapmaları gerektiğini, nelerle karşılaşabileceklerini gösteriyoruz. Sağ olsunlar, ilgi çok yoğun. Aslında bütün İstanbul'a hizmet veriyoruz. Vatandaşlarımız buraya gelerek atları sevebilir ve besleyebilirler. Herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Esenler'den tesise gelen Hatice Kübra Dua, atlarla iletişim kurmanın eğlenceli olduğunu belirtti.

Dua, sınav stresini bu sayede attığını kaydederek, Esenyurt Belediyesine teşekkür etti.