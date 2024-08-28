Esenyurt'ta Gençlik Festivali Başladı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Gençlik Festivali Başladı

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Esenyurt'ta düzenlenen Gençlik Festivali (GençFest) başladı. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in kültür, sanat ve sporun başkenti yapma hedefiyle gerçekleştirilen festivalde gençler bir araya geldi. Ayrıca, yeni eğitim döneminde ailelere kırtasiye, çanta ve beslenme destekleri sunulacak.

28.08.2024 11:32  Güncelleme: 12:01
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(İSTANBUL) - Esenyurt'ta bu yıl ikincisi düzenlenen Gençlik Festivali (GençFest) başladı. Yeşilkent Mahallesi'ndeki Spor Parkı'ndaki festivalin başlama vuruşunu Başkan Ahmet Özer yaptı.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in "Esenyurt'u kültür, sanat ve sporun başkenti yapacağız" mottosunun ardından ilçede çalışmalar devam ediyor. Esenyurt Belediyesi'nin destekleriyle uluslararası spor müsabakalarında başarılar elde eden sporcularla gençler bu kez ilçede düzenlenen Gençlik Festivali'nde bir araya geldi.

Açılış konuşmasında Esenyurt'ta bu yıl ilk kez yapmayı planladığı festivallerin müjdesini veren Başkan Özer, şunları kaydetti:

"Esenyurt'ta yaşayan herkes 'Biz Esenyurtluyuz ve mutluyuz' diyecek"

"Esenyurt Belediyesi olarak özellikle gençler ve kadınlar bizim kırmızıçizgimizdir. Çünkü toplumun en önemli iki kesimi onlardır. Onlara yönelik durmaksızın projeler üretiyoruz, işler yapıyoruz. Daha bir ay önce büyük bir festival düzenledik; 35 ülkeden 550 gencimizi ağırladık. Şimdi de gençlerimizle birlikte bir başka festivalde buluşuyoruz. Kısa bir süre sonra Barış ve Kardeşlik Festivali'ni düzenleyeceğiz. Ondan bir ay sonra Edebiyat Festivali gelecek. Ayrıca sinemayla ilgili bir festival düzenleyeceğiz; kısa film gösterimleriyle Esenyurt'u açık havada sinemayla buluşturacağız. Daha sonra kadın emeğinin değerlendirilmesiyle ilgili bir festival gerçekleştireceğiz. Kısacası, Esenyurt'u bir festivaller şehri haline getireceğiz. Esenyurt'ta yaşayan herkes 'Biz Esenyurtluyuz ve mutluyuz' diyecek. Biz göreve geldiğimizde Esenyurt hak ettiği yerde değildi. Yanlış yönetilmiş, yanlış anlaşılmış ve hak etmediği şekilde anılmış. Ancak Esenyurt güzel bir yer. Türkiye'nin dört bir yanından gelen aileler burada yaşıyor ve onların çocukları yarınlarımızı inşa edecek. Bu çocukların içinde kim bilir ne hünerler, ne cevherler saklı? Marifet, o cevherleri mücevhere dönüştürmektir. Gece gündüz çalışıyoruz. Bütün çabamız, bu çocuklarımızın daha güzel bir Türkiye'de, daha güzel bir Esenyurt'ta, daha güzel bir İstanbul'da yaşaması için. Bu çocuklar büyüyecek, genç olacak, okuyacak ve yarının belediye başkanları, milletvekilleri, bakanları, hakimleri, savcıları, doktorları, mühendisleri olacak. Biz de onları en iyi şekilde yetiştirmek için elimizden geleni yapacağız. Bu nedenle, Esenyurt Belediyesi olarak bu şehrin en büyük ihtiyacının kültür, sanat ve spor olduğunu gördüm ve Esenyurt'u kültür, sanat ve sporun başkenti yapma hedefini belirledim. Esenyurt'ta üç dünya şampiyonu, bir dünya ikincisi, bir Avrupa birincisi ve iki milli sporcumuz var. Onları makamımda ağırladım ve ödüllendirdim; hem onları motive etmek hem de arkalarından gelen gençlere örnek olmaları için. Sporcularımızı desteklemeye devam edeceğiz."

Ailelere eğitim yardımları başlıyor

Yeni eğitim döneminde ailelere kırtasiye, çanta ve beslenme destekleri sunacaklarını açıklayan Özer, şöyle devam etti:

"Eylül ayında okulların açılmasıyla birlikte, Esenyurt'ta okuyan 20 bin ihtiyaç sahibi öğrencimize 750 TL kırtasiye yardımı yapacağız. Ayrıca 10 bin öğrenciye kırtasiye çantası dağıtacağız ve ihtiyaç sahibi öğrencilere ara öğün beslenme desteği vereceğiz. Çocuklarımızın eğitimine büyük önem veriyoruz. Bu yıl, ücretsiz DGS ve YKS kurslarımızdan faydalanan 685 öğrencimiz, Türkiye'nin prestijli üniversitelerine yerleşti. Onları bu hafta makamımda ağırlayarak ödüllendireceğiz. İnsanın hayatı boyunca en büyük sermayesi nedir biliyor musunuz? Para değil, mal mülk değil. Hayat boyunca arkanızdan gelen en büyük sermaye eğitimdir."

İlçede çocukların ve gençlerin eğitimine yönelik çalışmalar hakkında bilgi veren Özer, şöyle noktaladı:

"Esenyurt Belediyesi olarak 42 farklı spor branşında ücretsiz eğitim kursları veriyoruz ve gençlerimizi her türlü bağımlılıktan ve tehlikeden korumak için kültür, sanat ve spor etkinliklerini sürdürüyoruz. Polis ve spor akademilerinin yetenek sınavlarına hazırlanan yüzlerce öğrencimize de ücretsiz hazırlık kursları veriyoruz. Sonuç olarak, tüm bu faaliyetler sizin hakkınız, bir lütuf değil. Belediye başkanı, sizin paranızla size hizmet eden, çocuklarınızın yolunu açan ve bu şehri bir ailesi gibi gören kişidir. Ben bu gençlik festivalinin, şehrimize ve gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Gençlerimizin içindeki yetenekleri keşfetmelerine, onların yarının önemli, değerli ve iyi insanları olmalarına vesile olmasını temenni ediyorum."

Kaynak: ANKA

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