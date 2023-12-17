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Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Esenyurt'ta yaşanan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Soruşturma sonucunda 4'ü tutuklu 10 şüpheli hakkında dava açılması talebiyle fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

17.12.2023 - 16:21,
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İstanbul Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü tutuklu 10 şüpheli hakkında hazırlanan fezleke, dava açılması talebiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Tutuklu şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer hakkında farklı farklı suçlardan ağırlaştırılmış müebbet, müebbet ve 9 yıldan 15 yıla kadar hapis cezaları istendi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekede, 2 kişi "maktul", 3 kişi "müşteki", 2 kişi "mağdur", 10 kişi ise "şüpheli" olarak yer aldı. Esenyurt'ta 28 Temmuz'da meydana gelen olayın anımsatıldığı fezlekede, maktul Yunus Emre Erzen'in babası müşteki Cantürk Erzen ile şüpheliler Murat Özer, Tarık Özer ve Servet Özer'in arasında alacak meselesinden husumet bulunduğu aktarıldı.

Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında istenen cezalar belli oldu

Fezlekede, olaydan önce şüpheli Servet Özer'in, müşteki Cantürk Erzen'in azmettirmesi ve iştirakiyle oğlu Mehmet Erzen tarafından silahla ateş edilerek yaralandığı, bununla ilgili de ayrı bir dava görüldüğü belirtildi.

KANLI OLAYI YENİDEN ANLATTI

Fezlekede, ifadesine yer verilen şüpheli Murat Özer, ağabeyi Tarık Özer'in borcunu ödememesi üzerine müşteki Cantürk Erzen'i icraya verdiğini belirterek, bu sebeple olay günü bu müştekinin WhatsApp'tan hakaret içerikli durum paylaşımı yaptığını, konuşmak için gittikleri tekel bayisinde Yunus Emre Erzen'in agresif şekilde davranması üzerine sakinleşmesi için elini omuzuna koyduğunu, masanın altındaki silaha yönelen bu kişiyi ittiğini ve kafasına içki şişesiyle vurduğunu anlattı.

Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında istenen cezalar belli oldu

Yunus Emre Erzen'in silahı alarak kendisinin ayaklarına doğru 3-4 kez ateş ettiğini aktaran şüpheli Murat Özer, maktulü engellemek için müdahale ettiklerini, olayda kendi silahını kullanmadığını, arabaya bıraktığı silahın da nerede olduğunu bilmediğini ifade etti. Fezlekede, yürütülen soruşturma kapsamında, kamu davası açmak üzere yeterli şüpheye ulaşıldığı kaydedildi.

İSTENİLEN CEZALAR BELLİ OLDU

Fezlekede, tutuklu şüpheliler Tarık Özer, Murat Özer, Azat Özer ve Servet Özer'in, Yunus Emre Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Batuhan Bayındır'a yönelik "kasten öldürme" suçundan müebbet, Yusuf Erzen'e yönelik "tasarlayarak kan gütme saikiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapis istendi.

Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında istenen cezalar belli oldu

Şüpheliler hakkında ayrıca, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" ve 3 kişiye karşı "silahla birden fazla kişi tarafından tehdit" suçlarından da 3 yıl altışar aydan 11 yıl dokuzar aya kadar hapis cezası talep edildi. Fezlekede, tutuksuz şüpheliler Adem Kılıç, Erdal Adıyaman, Ercan Topcu, Vedat Erkin, Hüsamettin Ahmetoğlu'nun da "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan beşer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüphelilerden Nimetullah Özer hakkında da "suçluyu kayırma" suçunun maddesi gereğince, üstsoy, altsoy, eş, kardeş veya diğer suç ortağı tarafından işlenmesi halinde cezaya hükmolunamayacağı fezlekede belirtildi. Fezleke, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu davası açılması talebiyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında istenen cezalar belli oldu

NE OLMUŞTU?

Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da tekel bayisine giden gruptakilerden biri burada bir süre tartıştığı Yunus Emre Erzen (24) ile yanında bulunan Batuhan Bayındır (20) ve Yusuf Erzen'e (21) ateş etmişti. Şüpheliler olayın ardından kaçmış, Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır hayatını kaybetmişti.

Esenyurt'taki tekel bayisi saldırısında istenen cezalar belli oldu

Olayın ardından kaçan şüpheliler ve bunlara yardım ettikleri belirlenen şahıslar gözaltına alınmış, Murat Özer'in de aralarında bulunduğu 4 kişi tutuklanmış, 5 kişi serbest bırakılmıştı.

Esenyurt\'ta Tekel Bayisinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: AA
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Murat Özer, Yunus Emre, Cumhuriyet, Esenyurt, Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Tekel Bayisinde Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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