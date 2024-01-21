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Esenyurt'ta yasa dışı yollarla getirilen insan saçlarından protez saç üretenlere operasyon - Son Dakika
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Esenyurt'ta yasa dışı yollarla getirilen insan saçlarından protez saç üretenlere operasyon

Esenyurt'ta yasa dışı yollarla yurt dışından getirilen saçları, protez saç yapıp satan yabancı uyruklu kişilere İstanbul İl Jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 5 milyon lira olan insan saçı ele geçirilirken iki yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

21.01.2024 - 12:52,  Güncelleme: 17:40
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Esenyurt'ta yasa dışı yollarla yurt dışından getirdikleri saçları, protez saç yapıp satan yabancı uyruklu kişilere İstanbul İl Jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, piyasa değeri 5 milyon lira olan insan saçı ele geçirilirken iki yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

İNSAN SAÇINDAN PROTEZ SAÇ ÜRETTİKLERİ BELİRLENDİ

İstanbul İl Jandarma ekipleri, Esenyurt'ta bir depoda, yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen insan saçlarından protez saç üretip piyasaya sürüldüğünü tespit etti. Söz konusu depoya operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin 'merdiven altı' olarak ifade edilen depoda, laboratuvar ortamı oluşturarak insan saçından protez saç ürettiklerini belirledi.

Esenyurt'ta yasa dışı yollarla getirilen insan saçlarına operasyon

DEĞERİ 5 MİLYON LİRA OLAN 100 KF İNSAN SAÇI ELE GEÇİRİLDİ

Yabancı uyruklu kişiler, yasa dışı yollarla ürettikleri protez saçı piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine İstanbul İl Jandarma ekipleri harekete geçti. Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 kilogram insan saçı, protez saç yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve yasa dışı yollarla ürettikleri protez saçtan kazanç olarak elde ettikleri 20 bin dolar ele geçirildi. Konu ile ilgili gözaltına alınan H.G ile E.H adlı yabancı uyruklu kişiler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta yasa dışı yollarla getirilen insan saçlarına operasyon

Öte yandan operasyonun ardından yapılan incelemelerde yabancı uyruklu kişilerin kendilerine ait bir online alışveriş sitesi ve 75 bin ila 150 bin lira arasında fiyatlara yaptıkları protez saç uygulamasıyla yasal bir saç tasarım merkezi imajı yarattıkları belirlendi.

Esenyurt'ta yasa dışı yollarla getirilen insan saçlarına operasyon
Esenyurt\'ta yasa dışı yollarla getirilen insan saçlarından protez saç üretenlere operasyon
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Esenyurt'ta yasa dışı yollarla getirilen insan saçlarından protez saç üretenlere operasyon - Son Dakika
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