Eshot'un "Eşitliğe Sür" Projesinde Farkındalık Eğitimleri Başladı

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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü'nün, kadın şoför istihdamını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini güçlendirmek amacıyla geliştirdiği "Eşitliğe Sür" projesi kapsamında Farkındalık Eğitimleri başladı. 120 kadın şoför adayı İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde eğitime alındı. Fransız Kalkınma Ajansı (AFD), çeşitli eğitim süreçlerini içeren projeye 100 bin Euro'luk hibe desteği sağlayacak.

ESHOT Genel Müdürlüğü'nün geliştirdiği ve Fransız Kalkınma Ajansı'ndan 100 bin Euro'luk hibe desteği sağlayacak Eşitliğe Sür projesinde farkındalık eğitimleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katıldığı törenle başladı. Toplu ulaşım hizmetlerinde kadın şoför istihdamını artırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliği bilincini güçlendirmek amacıyla hazırlanan proje kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne iş başvurusunda bulunan 120 kadın şoför adayı, proje kapsamında işbirliği protokolü yapılan İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde (İEÜ) Farkındalık Eğitimleri'ne alındı. Törene, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın yanı sıra İzmir Ticaret Odası Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İEÜ Rektörü Rektör Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ramazan Tezcan, ESHOT Genel Müdürü Övünç Özgen, İEÜ öğretim üyeleri, ESHOT bürokratları ve kadın şoför adayları katıldı. Fransız Kalkınma Ajansı Türkiye Direktörü Tanguy Denieul de online olarak bağlandı ve programı takip etti.

Tugay: ESHOT otobüsleri dünyanın çevresini her gün 10 defa dönüyor

Projeden büyük heyecan duyduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, kadınların toplumda, sosyal yaşamda, iş yaşamında erkeklerle eşit olması yolunda daha fazla çaba harcayacaklarını söyledi. ESHOT'un, İzmir'de toplu ulaşım hizmetinin yüzde 50'sini karşıladığını ve rolünün hayati düzeyde olduğunu belirten Tugay, "ESHOT vazgeçilmez bir durumda. Her gün 1 milyon yolcuyu 437 hatta 1.700'den fazla otobüsle ve tam 27 bin 663 seferle İzmir'in dört bir yanına ulaştırıyor. Otobüslerimizi her gün toplamda 403 bin 932 kilometre yol kat ediyor. Öylesine büyük bir kurum. Dünyanın çevresini 10 defa dolaşmaya eşdeğer bir kilometre" dedi.

"Süren de onaran da kadın olacak"

Kadınların iş gücüne katılmaları için yaptıkları çalışmaların sadece şoförlük üzerine olmadığını söyleyen Tugay, "Önümüzdeki dönemde bir ilki daha gerçekleştirmek üzere, atölyelerimizde, bakım ve onarım alanında çalışacak kadın personel alımını da planlıyoruz. Yıllara yayılacak şekilde hatta yakın zamanda 15 kadın personel de bu alanda yer alacak. Böyle bir ortamda düşünsenize bir gün otobüslerimizi hem süren hem de onaran ekiplerimizin önemli bir kısmını kadınlarımız oluşturacak. Bu bizim için hayal değil, gerçeğe dönüştürebileceğimiz bir çalışma. Bütün bunlar İzmir'i toplumsal cinsiyet eşitliği açısından öncü bir kent yapma yolunda önemli adımlar olacak. Önümüzdeki yıl ilk etapta 120 olmak üzere toplam 620 yeni otobüs alıyoruz. Yeni otobüsleri kadın şoförlerin kullanımına vereceğiz" diye konuştu.

"Kadınlar her türlü yükün altından gerçekten başarıyla kalkıyorlar"

Kadın erkek eşitliği konusunda konuşan Tugay, "Kadınların erkeklere göre daha geride durmasını kabul etmiyoruz. Kadınları geride bıraktığımız zaman gelişmemiz ilerlememiz mümkün değil. Atatürk şöyle ifade ediyor, insanoğlu kadın ve erkekten mürekkep bir topluluktur. Bunlar birbirine ayrılmaz bağlarla bağlıdır. Bir toplumu ilerletmek istediğinizde yarısına sen burada kal, erkeklere gidecek derseniz erkekler de ilerleyemez. Yarısı toprağa zincirlerle bağlıyken, diğer yarısını yükseltemezsiniz. O yüzden kadınları da o eşitlikle ilgili tüm hakları tanımak, onların yeteneklerini göstermelerini, becerilerini ülkemizin yararına kullanmalarının önünü açmamız lazım. Görev verildiği zaman kadınlar her türlü yükün altından gerçekten başarıyla kalkıyorlar. İzmir'imizin, Türkiye'mizin tüm kadınlarına minnettarım" diye konuştu.

Denieul: Belediyeler kilit ortaklarımız

Törene online bağlantı ile katılan Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Tanguy Denieul, Konak ve Karşıyaka tramvay hatlarında, AFD desteğiyle kadın personelin istihdam edildiğini hatırlattı. Denieul, "AFD çok sayıda büyükşehir belediyesine toplu taşıma sistemlerini iyileştirme konusunda destek vermiş olmaktan gurur duymaktadır. Toplu taşıma sektörünü cinsiyet eşitlikçi bir sektöre dönüştürmek için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Toplu taşımaya yatırıma büyük önem veriyoruz. Toplu taşıma herkes için, özellikle kadınlar için güvenli şekilde hizmet vermeli, istihdama erişim sağlamalı. AFD, toplumsal cinsiyet eşitliğini, sosyal katılımı ve kadınların iş dünyasına daha iyi erişimini desteklemek için ortaklarının yanında yer almaktadır. Bunda belediyelerin oynayacakları çok büyük rol vardır ve belediyeler kilit ortaklarımızdır" dedi.

Rektör Abacıoğlu: Toplumsal sorumluluğumuz

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Hakan Abacıoğlu, kadın şoför adaylarının eğitimlerine destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Abacıoğlu, "Bu projeyi bizim için özel kılan bir neden de üniversitemizin 'Kampüs İzmir' yaklaşımının çok güzel bir örneği olması. Üniversitemizin enerjisi, Ticaret Odası'nın girişimciliği ve İzmir'in potansiyeliyle oluşan birlikteliğe, Kampüs İzmir diyoruz. Bugün İzmir'in potansiyeli ile üniversitemizin enerjisi bir araya geldi" dedi. Kadın şoför adaylarına 'Sürücü Mükemmeliyet Eğitimi Mikroyeterlilik Programı' kapsamında farkındalık, iletişim becerileri, stresle başa çıkma yöntemleri ve öfke kontrolü ile eşitlik atölyesi başlıklı dört modülde eğitim verildiğini belirten Abacıoğlu, "Ölçme değerlendirme yöntemleri ve rubrikler geliştirilerek, yeterlilik eşiğini açan katılımcılara dijital rozet verilmesi amaçlandı. Rozetler katılımcılarımızın e-posta adreslerine gönderilecek. Bu tür bir eğitimin mikroyeterlilik olarak yapılandırılması, bildiğimiz kadarıyla ülkemizde bir ilk, dünyada da sayılı örneklerden biri olma özelliği taşıyor. Mikroyeterlilikler üniversitemizin stratejik önceliklerinden olup, yetkin ve güçlü olduğu bir alandır. Bu alanda ülkemizdeki öncü üniversitelerden biri olduğumuzu gururla söyleyebiliyorum" diye konuştu.

Önder: Kadınlar her alanda başarılı olabilir

Kadın şoför adaylarına eğitim veren Rektör Danışmanı Öğretim Üyesi Dr. Burçin Önder de, "Eşitliğe Sür Projesi, sadece bir işe alım süreci değil, aslında çok daha derin anlamlar taşıyan, topluma umut veren ve geleceğe dair önemli bir adımı temsil eden bir proje. Kadınların toplu ulaşımda direksiyon başında olması, İzmir'in toplumsal cinsiyet eşitliği yolunda attığı dev bir adımı temsil ediyor. Kadınların her alanda başarılı olabileceğini gösteriyor ve genç kızlara, 'Hayal kurmaktan korkmayın, siz de başarabilirsiniz" mesajı veriyor. Kadın şoförler, yalnızca yolcuları değil; değişimi, cesareti ve umudu da taşıyor. Bu, İzmir'in özgürlükçü ve eşitlikçi ruhunu yansıtıyor. Üniversite olarak bu projenin paydaşı olmaktan büyük gurur duyuyoruz" dedi.

"Eskiden bu yana hayalimdi"

Eğitime katılan 2 çocuk sahibi Sinem Diker, "18 yıldan bu yana Karşıyaka Çocuk Esirgeme Kurumu'nda korunmaya ve bakıma muhtaç çocuklara annelik yapıyorum. Bir arkadaşımın tavsiyesiyle süreç başladı. Projeyi duydum ve çok heyecanlandım, mutlu oldum. Eskiden bu yana hayalimdi. Bu hayalimi gerçekleştirmek için buradayım. Eğitimleri tamamladık. Kadınlar her zaman her şeyi başarır. Toplumda kadınların otobüs kullanamayacağına, şoför olamayacağına dair önyargı olsa da tam tersi kadınlar istediğinde tüm dünyayı arkasına alıp savaşacak güce sahiptir. Hayatını değiştirecek o tek, özel kişiyi görmek istiyorsan aynaya bak. Çünkü sihir sensin" dedi.

"Kule vinç operatörüyüm"

İki çocuk sahibi Melek Çakar, "20 yıldan beri araç kullanıyorum, özel kurumsal şoförlük yapıyorum. Bu arada da kule vinç operatörüyüm. Yaklaşık 50 metrenin üzerindeyken ESHOT'tan haber geldi. Bu projeye dahil olmak istedim. Çok da umutluyum. Düşündüğümüzün üstünde bir şekilde devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay'a da teşekkür ediyorum; bizi bu projeye kattığı için" dedi.

"Büyük araç kullanmak benim için güzel bir tutku ve heyecan"

Bir çocuk annesi Tuğba Hepyalçın, "Ben yüzme antrenörüyüm. İnsanlarla ilişkilerim iyidir. Öğrenci servis taşımacılığı yapıyorum 18 yıldır. Büyük araç kullanmak benim için güzel bir tutku ve heyecan. ESHOT'a zaten çok güveniyorum. Kendime de güvenim yüksek olduğu için böyle bir adım attım. Çok mutluyum" diye konuştu.

72 kadın otobüs şoförü göreve başlayacak

Projenin ilk adımı olarak; İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde, kadın şoför adaylarına Farkındalık Eğitimleri verilmeye başlandı. İlk 60 kişilik grubun eğitimleri 3 Aralık Salı günü tamamlandı. İkinci 60 kişilik grubun eğitimi 6 Aralık Cuma günü başladı ve 10 Aralık'ta sona erecek. Adaylara; Farkındalık Atölyesi, İletişim Becerileri, Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Öfke Kontrolü, Eşitlik Atölyesi gibi başlıklarda geliştirilen eğitimler veriliyor. Programı başarı ile tamamlayan katılımcılar, "Sürücü Mükemmeliyet Eğitimi Mikro Yeterlilik Programı Sertifikası" alacak ve dijital rozet sahibi olacak. Projenin bundan sonraki adımlarında, kadın şoför adayları, sürücü kursları iş birlikleriyle trafik, direksiyon ve saha eğitimleri görecek. Ardından ESHOT Genel Müdürlüğü sürüş uzmanları da kadın şoför adaylarına eğitimler verecek. Son bölümde tüm adaylar psikoteknik değerlendirmeye ve sürüş sınavına alınacak. Her adaya iki sınav hakkı tanınacak. Başarılı olacak 72 kadın otobüs şoförü, ESHOT Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilecek.

Kadın şoför sayısı artıyor

Başkan Cemil Tugay'ın göreve geldiği günden bu yana 42 kadın şoförün direksiyon başına geçtiği ESHOT'ta, eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylar, İzmir'in dört bir yanında hizmet verecek. ESHOT, ön değerlendirmeyi geçen, eğitim ve sınav süreçlerini başarıyla tamamlayan kadın şoförleri, Eşitliğe Sür Projesi kapsamında istihdam etmeye devam edecek. Proje ile ilgili detaylar ve başvuru koşulları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kamuoyuna duyurulacak. "Eşitliğe Sür" projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplumsal eşitlik hedeflerine yönelik güçlü bir adım olmaya devam ediyor.