Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu
14.05.2026 14:48  Güncelleme: 14:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu
Haber Videosu

Zonguldak'ta boşanma aşamasındaki eşini ve kayınvalidesini av tüfeğiyle öldüren Yusuf Ündeş'e verilen ceza belli oldu. Mahkeme Ündeş'e "Eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy Çalca Mahallesi'nde 24 Aralık 2025'te kan donduran bir olay yaşandı. Hasta olan bir akrabalarını ziyaretten dönen Tülay Ündeş (45) ve annesi Zaide Alkaç (64), evlerine yaklaştıklarında köprüde karşılarına Yusuf Ündeş (46) çıktı. Tülay Ündeş ile boşanma aşamasında olan Yusuf Ündeş, eşi ve kayınvalidesine otomobilinden aldığı tüfeği doğrultup ateş açtı. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Yusuf Ündeş kaçtı. Tülay Ündeş ve Zaide Alkaç hayatını kaybetti, Yusuf Ündeş, Kilimli ilçesinde yakalandı. Ündeş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu
Öldürülen Tülay Ündeş (solda) ve katil zanlısı Yusuf Alkaç (sağda)

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık, ölen Tülay Ündeş'in 3 oğlu ve babası ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"OĞLUMU BANA KARŞI KIŞKIRTMAYIN"

Söz verilen sanık Yusuf Ündeş, "Bu işin olmasını istemezdim, çok pişmanım. Onlara defalarca 'Beni oğlumla sınamayın' dedim. Olay günü de 'Oğlumu bana karşı kışkırtmayın, baba katili yapmayın' diye yalvardım. 'Öleceksin' deyince gözüm karardı, hatırlamıyorum ne oldu. Çok pişmanım, çok üzgünüm. Torunlarımla yaşamak gezmek isterdim, ben de bir babayım. Çok pişmanım. Tanıklarını dinleseydiniz bana hak verirsiniz" derken; mahkeme başkanı, tanık dinletme talebini reddettiklerini, sanığın son sözünü söylemesini istedi. Sanık da "Siz bilirsiniz" cevabını verdi. 

Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu
Öldürülen kayınvalide Zaide Alkaç

CEZASINDA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, eşi ve kayınvalidesini öldüren Yusuf Ündeş'in 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme başkanı, sanığa samimi pişmanlık göstermediği gerekçesiyle takdiri indirim uygulamadıklarını belirtti. Sanık, adliyeden gizlice çıkarılırken, ölenlerin yakınları sanığa tepki gösterdi, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu

"BİZE SAHİP ÇIKILMADI"

Duruşmanın ardından öldürülen Tülay Ündeş'in babası, Zaide Alkaç'ın eşi Halil Alkaç (66), "Biz defalarca kızımın uzaklaştırması olduğu halde, tehdit mesajlarıyla Zonguldak ve Çaycuma savcılığına, Kilimli ve Merkez İlçe Komutanlığı'na şikayette bulunduk. Hep göz ardı edildi. Bu ölüm göz göre gelen bir ölümdü. Bize sahip çıkılmadı. Benim kaybedecek bir şeyim yok, kazanacak bir şeyim de yok. Ben kaybedeceğimi zaten kaybettim. Bir tarafta 50 yıllık eşim, bir tarafta 45 yaşında kızım. Benim eşim lösemi hastalığına yakalandı, 4'üncü evre lösemiyi atlattı. 'Ben çocuklarım için yaşayacağım' dedi. Böyle bir ölümü hak etmediydi çocuklarım. Bütün herkesi atlattık, bunu atlatamadık. Kararla, alınacak cezayla ölülerimiz geri gelmez. Ama bir nebze içimizi hafifletir. Ölüsünün dahi o köye gelmesini kesinlikle istemiyorum. Gerekli müracaatları yapacağım. Mahkemeye saçlarını boyatıp gelmiş, saçları sakalı bembeyazdı. Artık tanınmamak için mi yaptı, ne yaptı?" dedi. Öte yandan mahkeme dosyasına da giren, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Mahkeme, Güncel, Yaşam, Yargı, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision’da soykırım sansürü: İsrail protestoları resmi videodan silindi Eurovision'da soykırım sansürü: İsrail protestoları resmi videodan silindi
Tıraş olup para vermeyen şahıs, esnaf “Bir daha gelme“ deyince dükkanı bastı Tıraş olup para vermeyen şahıs, esnaf "Bir daha gelme" deyince dükkanı bastı
Okan Buruk ve Fatih Tekke, milli yıldız için karşı karşıya Okan Buruk ve Fatih Tekke, milli yıldız için karşı karşıya
Putin’den nükleer gözdağı “Sarmat” balistik füzesini test ettiler Putin’den nükleer gözdağı! “Sarmat” balistik füzesini test ettiler
Cezaevinden çıktı, intikam için kapıya dayandı: Vurduğu husumetlisinin başında polisi bekledi Cezaevinden çıktı, intikam için kapıya dayandı: Vurduğu husumetlisinin başında polisi bekledi
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı
Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Fatih Terim’in müzesi yapılıyor Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Fatih Terim'in müzesi yapılıyor
İsrailli avukat: Hapishaneler Filistinli esirlere tecavüz merkezine dönüştü İsrailli avukat: Hapishaneler Filistinli esirlere tecavüz merkezine dönüştü
Aziz Yıldırım gözünü kararttı Ederson’un yerine dünyaca ünlü kaleci Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Ederson'un yerine dünyaca ünlü kaleci
Chelsea’nin yıldızları, en iyi Türk kahvesini yapabilmek için yarıştı Chelsea'nin yıldızları, en iyi Türk kahvesini yapabilmek için yarıştı
Nijerya’da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti
Almanya’da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak Almanya'da bir çocuk doktoru 130 cinsel suçtan yargılanacak
Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis talep edildi Tanju Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis talep edildi
Arda Turan’ın maçında hava saldırısı alarmı verildi Mücadele üçüncü kez durdu Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı verildi! Mücadele üçüncü kez durdu

16:09
İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı
İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı
16:06
Eğer doğruysa yer yerinden oynar Arda Güler’in fotoğrafındaki detay Real Madrid’i karıştırdı
Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
15:55
İspanya’da çamaşır yasağı Uymayana 1500 euro ceza var
İspanya'da çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var
15:54
Koca ülkeyi karıştıran kare Acun Ilıcalı’yı da etkiliyor
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
15:42
YRP’li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim
YRP'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim
15:39
Özgür Özel’den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
15:28
Trump ve Şi’nin el sıkışması sonrası İran’dan “Hürmüz“ açıklaması
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan "Hürmüz" açıklaması
15:02
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
14:43
Meyhane açılışını duayla yaptılar
Meyhane açılışını duayla yaptılar
14:37
Rakam dudak uçuklatan cinsten MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
14:20
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var
Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
13:37
Trump’tan Çin Devlet Başkanı Şi’ye Beyaz Saray daveti
Trump'tan Çin Devlet Başkanı Şi'ye Beyaz Saray daveti
13:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana’da: Kazakistan’la 13 anlaşma imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Astana'da: Kazakistan'la 13 anlaşma imzalandı
12:22
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa Karar 15 Haziran’da verilecek
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa! Karar 15 Haziran'da verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 16:53:57. #7.13#
SON DAKİKA: Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.