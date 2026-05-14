Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Şirinköy Çalca Mahallesi'nde 24 Aralık 2025'te kan donduran bir olay yaşandı. Hasta olan bir akrabalarını ziyaretten dönen Tülay Ündeş (45) ve annesi Zaide Alkaç (64), evlerine yaklaştıklarında köprüde karşılarına Yusuf Ündeş (46) çıktı. Tülay Ündeş ile boşanma aşamasında olan Yusuf Ündeş, eşi ve kayınvalidesine otomobilinden aldığı tüfeği doğrultup ateş açtı. Anne ve kızı kanlar içinde yere yığılırken, Yusuf Ündeş kaçtı. Tülay Ündeş ve Zaide Alkaç hayatını kaybetti, Yusuf Ündeş, Kilimli ilçesinde yakalandı. Ündeş çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Öldürülen Tülay Ündeş (solda) ve katil zanlısı Yusuf Alkaç (sağda)

Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın karar duruşması bugün görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık, ölen Tülay Ündeş'in 3 oğlu ve babası ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"OĞLUMU BANA KARŞI KIŞKIRTMAYIN"

Söz verilen sanık Yusuf Ündeş, "Bu işin olmasını istemezdim, çok pişmanım. Onlara defalarca 'Beni oğlumla sınamayın' dedim. Olay günü de 'Oğlumu bana karşı kışkırtmayın, baba katili yapmayın' diye yalvardım. 'Öleceksin' deyince gözüm karardı, hatırlamıyorum ne oldu. Çok pişmanım, çok üzgünüm. Torunlarımla yaşamak gezmek isterdim, ben de bir babayım. Çok pişmanım. Tanıklarını dinleseydiniz bana hak verirsiniz" derken; mahkeme başkanı, tanık dinletme talebini reddettiklerini, sanığın son sözünü söylemesini istedi. Sanık da "Siz bilirsiniz" cevabını verdi.

Öldürülen kayınvalide Zaide Alkaç

CEZASINDA İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme heyeti, eşi ve kayınvalidesini öldüren Yusuf Ündeş'in 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme başkanı, sanığa samimi pişmanlık göstermediği gerekçesiyle takdiri indirim uygulamadıklarını belirtti. Sanık, adliyeden gizlice çıkarılırken, ölenlerin yakınları sanığa tepki gösterdi, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

"BİZE SAHİP ÇIKILMADI"

Duruşmanın ardından öldürülen Tülay Ündeş'in babası, Zaide Alkaç'ın eşi Halil Alkaç (66), "Biz defalarca kızımın uzaklaştırması olduğu halde, tehdit mesajlarıyla Zonguldak ve Çaycuma savcılığına, Kilimli ve Merkez İlçe Komutanlığı'na şikayette bulunduk. Hep göz ardı edildi. Bu ölüm göz göre gelen bir ölümdü. Bize sahip çıkılmadı. Benim kaybedecek bir şeyim yok, kazanacak bir şeyim de yok. Ben kaybedeceğimi zaten kaybettim. Bir tarafta 50 yıllık eşim, bir tarafta 45 yaşında kızım. Benim eşim lösemi hastalığına yakalandı, 4'üncü evre lösemiyi atlattı. 'Ben çocuklarım için yaşayacağım' dedi. Böyle bir ölümü hak etmediydi çocuklarım. Bütün herkesi atlattık, bunu atlatamadık. Kararla, alınacak cezayla ölülerimiz geri gelmez. Ama bir nebze içimizi hafifletir. Ölüsünün dahi o köye gelmesini kesinlikle istemiyorum. Gerekli müracaatları yapacağım. Mahkemeye saçlarını boyatıp gelmiş, saçları sakalı bembeyazdı. Artık tanınmamak için mi yaptı, ne yaptı?" dedi. Öte yandan mahkeme dosyasına da giren, olay anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.