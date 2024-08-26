Eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncel

İZMİR'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi (73), Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'deki özel bir hastanede lenf kanseri tedavisi gören eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 24 Ağustos'ta yaşamını yitirdi. Mendi için ikindi vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, eski devlet bakanları ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Galip Mendi'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzlarında tören alanına getirildi. Mendi'nin cenazesi, cenaze namazı sonrası düzenlenen askeri törenle Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GALİP MENDİ

Galip Mendi, 1951 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1970'te Kara Harp Okulu, 1971'de Piyade Okulu, 1985'te Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu. Mendi, 1998 yılında tuğgeneralliğe terfi ederek 1'inci Komando Tugay Komutanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Ege Ordusu Harekat Kurmay Yarbaşkanlığı görevlerini yürüttü. Galip Mendi, 2003'te tümgeneral rütbesiyle Ege Ordusu Kurmay Başkanlığı ile Ulaştırma Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı yaptı. 2007 sonrası korgeneral olarak Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığında Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı ve Eğitim Kolordusu Komutanlığı ile 8'inci Kolordu Komutanlığı görevlerini yürüten Mendi, 2012'den sonra ise orgeneral rütbesiyle 2'nci Ordu Komutanlığı ve Ege Ordusu Komutanlığı yaptı. Mendi, ardından 5 Ağustos 2015'te Jandarma Genel Komutanlığı görevine atandı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, TSK Başarı Madalyası ile TSK Üstün Hizmet Madalyası sahibi Mendi, evli ve 2 çocuk babasıydı.