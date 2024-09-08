Emekli Basketbolcu İlkan Karaman Bir Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Emekli Basketbolcu İlkan Karaman Bir Kazada Hayatını Kaybetti

Emekli Basketbolcu İlkan Karaman Bir Kazada Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Datça ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı eski milli basketbolcu İlkan Karaman hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.

08.09.2024 12:59
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MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yolun karşısına geçerken alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı eski milli basketbolcu İlkan Karaman (34), hayatını kaybetti.

İzmir'de yaşayan ve Basketbol Süper Ligi'nde yıllardır birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da da oynayan İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde ev kiraladı. Karaman, dün eşyalarını Datça'ya taşıdı. Buradaki bir akaryakıt istasyonunun önünden bugün saat 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a İnşaat Mühendisi Emre Ali Ö.'nün (30) kullandığı 48 AIJ 713 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobili terk ederek ayrılan Emre Ali Ö., 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi önünde yakalandı. Emre Ali Ö.'nün muayenesinde 1,16 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alındı. Emre Ali Ö.'nün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan, aslen Tekirdağlı olan İlkan Karaman'ın acı haberi alan ailesi ve eski eşinin cenazeyi teslim almak için Datça'ya geldiği belirtildi.

İLKAN KARAMAN

İlkan Karaman, Tofaş altyapısında yetişip, kariyerinde Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İstanbul BŞB Spor, Büyükçekmece, Cholet, Antibes, Petkimspor, Yalovaspor, Manisa BŞB Spor ve son olarak Çayırova Belediyespor formalarını giymişti. 2013 Avrupa Basketbol Şampiyonası elemelerinde A Milli Takım'da da oynayan 2.06 boyundaki İlkan Karaman, 2012 NBA Draftı'nda Brooklyn Nets tarafından 2'nci tur 57'nci sıradan seçilmesine rağmen NBA'de oynamadı. Aynı zamanda doğa sporlarıyla da uğraşan Karaman'ın doğa, dalış, zıpkınla avcılık ve antrenman videolarını paylaştığı sosyal medya hesaplarında Instagram'da 29 bin 700, YouTube'da 15 bin 800 takipçisi vardı.

Karaman'ın vefatı sonrası eski kulüpleri taziye mesajı yayınladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Emekli Basketbolcu İlkan Karaman Bir Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emekli Basketbolcu İlkan Karaman Bir Kazada Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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