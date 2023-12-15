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Eski Portekiz Avrupa İlişkileri Devlet Sekreteri: Türkiye, Gazze ve Ukrayna'da kritik bir pozisyonda - Son Dakika
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Eski Portekiz Avrupa İlişkileri Devlet Sekreteri: Türkiye, Gazze ve Ukrayna'da kritik bir pozisyonda

Eski Portekiz Avrupa İlişkileri Devlet Sekreteri Bruno Maçaes, Türkiye'nin Gazze ve Ukrayna'da kritik bir pozisyona sahip olduğunu vurgulayarak, bölgenin önde gelen ülkeleriyle toplantı düzenlemesi gerektiğini belirtti. Maçaes, Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkilerin önemine de değindi.

Eski Portekiz Avrupa İlişkileri Devlet Sekreteri: Türkiye, Gazze ve Ukrayna\'da kritik bir pozisyonda
15.12.2023 - 11:12,
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Eski Portekiz Avrupa İlişkileri Devlet Sekreteri Bruno Maçaes, Türkiye'nin, Gazze ve Ukrayna'da "kritik" bir pozisyona sahip olduğunu vurgulayarak "Gazze söz konusu olduğunda Türkiye, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan ve İran gibi bölgenin önde giden ülkeleriyle toplantı düzenlemelidir. Bu toplantının düzenlenmesi dünyaya son derece önemli bir mesaj verecektir. Umarım bu gerçekleşir." dedi.

"Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023'e katılan Maçaes, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Maçaes, TRT World Forum 2023'ün "mükemmel" bir etkinlik ve "verimli bir tartışma" alanı olduğunu belirterek "Türkiye'ye geri dönmek ve hem Gazze hem de yeni jeopolitik konular hakkında gerçekten açık ve özgür tartışmalar yapmak için harika bir fırsattı. Benim için bu yılın en iyi forumlarından biriydi." diye konuştu

Dünyadaki siyasal düzlemde 3 temel konunun olduğunun altını çizen Maçaes, bunların Ukrayna'daki savaş, Gazze'deki "kontrolden çıkmaya yakın" durum ve ABD-Çin rekabeti olduğunu söyledi.

Eski Portekiz Avrupa İlişkileri Devlet Sekreteri Maçaes, 2024'te dünyada "önemli seçimlerin" yapılacağına işaret ederek "2024 önemli bir yıl olacak." ifadesini kullandı.

Türkiye ile Portekiz arasındaki ilişkilerin "çok önemli" olduğunu vurgulayan Maçaes, "Bu ilişkiler geleneksel olarak çok iyi olmuştur. Portekiz, her zaman Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğini desteklemiştir." dedi.

Bruno Maçaes, Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecini "dondurulmuş" olarak nitelendirerek "Bence üyelik şu anda dondurucuda çünkü AB, Ukrayna'ya odaklanmış durumda. Türkiye de bence AB üyeliğinden çok başka konulara odaklanmış durumda. Dolayısıyla iki tarafın da şu anda başka öncelikleri var ancak gelecek hala açık." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin konumunun hem Ukrayna hem de Gazze'de kritik olduğunu söyleyen Maçaes, "Gazze söz konusu olduğunda Türkiye, Ürdün, Mısır, Suudi Arabistan ve İran gibi bölgenin önde giden ülkeleriyle toplantı düzenlemelidir. Bu toplantının düzenlenmesi dünyaya son derece önemli bir mesaj verecektir. Umarım bu gerçekleşir." diye konuştu.

TRT World Forum 2023

Bölgesel ve küresel meselelerin derinlikli tartışılarak çözüm önerilerinin dikkate sunulduğu ve anlayış zemininin güçlendirildiği TRT World Forum 2023'te 10 açık oturum ve 8 yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Farklı coğrafyalardan 100'e yakın ülkeden 1000'in üzerinde katılımcı ile 150'nin üzerinde uluslararası bilinirliği olan üst düzey konuşmacının katıldığı forumda, küresel işbirliklerinden liderliğe, barış diplomasisinden gıda güvenliğine, enerji krizinden iklim değişikliğine, göçten Müslüman karşıtlığına, medya ve dijitalleşmeden dezenformasyona kadar tüm dünyayı ilgilendiren kritik konular ele alındı.

Kaynak: AA
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Portekiz, Türkiye, Ukrayna, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Eski Portekiz Avrupa İlişkileri Devlet Sekreteri: Türkiye, Gazze ve Ukrayna'da kritik bir pozisyonda - Son Dakika
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