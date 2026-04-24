Eski SGK müdürü ve 2 başmüfettişe \'rüşvet\' davasında 3 tahliye

24.04.2026 18:48  Güncelleme: 18:49
ANTALYA'da denetlemeye gittikleri 2 özel tıp merkezinden 90 bin Avro rüşvet aldıkları iddiasıyla tutuklanan eski Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Antalya İl Müdürü Selim E. ile iş başmüfettişleri Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B. Hakkında savcı 'Rüşvete teşebbüs' suçundan cezalandırılmalarını talep edildi. Mahkeme heyeti ise 10 aydır tutuklu olan 3 sanığın adli kontrolle serbest kalmalarına karar verdi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 54 sayfalık iddianameye göre, iş başmüfettişleri Erdoğan Ö. ile Murat Ayhan B., 2025 yılı 'Sağlık Sektörüne Yönelik Programlı Teftiş' kapsamında Antalya'da görevlendirildi. İki müfettişe, üç özel hastaneyi denetleme görevi verildi. Müfettişler, 9 Mayıs 2025'te daha önceden tanıdıkları ve danışmanlık şirketi de bulunan eski SGK Antalya İl Müdürü Selim E. ile iletişime geçti. İddianameye göre, 2 müfettiş, Selim E.'ye denetleyecekleri hastanelerin isimlerini verip hazırlıklı olmalarını istedi, müfettişler ile eski il müdürü arasında zımni anlaşma yapıldı. İddianamede, bu anlaşmayla müfettişlerin hastanelerde denetim ve teftişi güçleştireceği, Selim E.'nin de kişisel menfaat karşılığında iş yerlerinin denetimi sorunsuz geçirmelerini sağlayarak, sıkıntılarını çözeceği kaydedildi.

'YANLIŞLIKLA' DENETLEMEYE GİTTİLER'

Şüpheli İş Başmüfettişi Erdoğan Ö., ilk olarak görev emirlerinde olmayan ancak Selim E.'nin danışmanlık hizmeti verdiği 2 tıp merkezine gitti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nı arayan müfettiş, bu hastanelere 'yanlışlıkla' gittiklerini ve teftişe başladıklarını söyledi ve bu iki merkezin denetim görevinin kendisine verilmesini sağladı.

120 BİN AVRO TALEP EDİLDİ

İddianamede müfettişlerin, denetim yaptıkları tıp merkezlerinde resmi tutanak düzenlemeden, sözlü uyarılarla işverenleri baskı altına aldığı, tıp merkezlerine eksikliklerin giderilmemesi halinde 45-50 milyon TL idari para cezaları, teşvik iptalleri ve hatta kapatma riskiyle karşı karşıya kalabilecekleri yönünde uyarılar yapıldığı belirtildi. Müfettişler adına 2 merkezin sahibiyle pazarlık yapan Selim E., "40-40-40 olmak üzere toplamda 120 bin Avro istiyorlar. 40 bin müfettişin biri, 40 bin müfettişin diğeri ve 40 bin de komisyon için" teklifinde bulundu.

GİZLİ KAMERA YERLEŞTİRİLDİ

İki tıp merkezinin sahibi H.U., savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 3 Temmuz 2025'te, Selim E.'nin gittiği tıp merkezine gizli kamera yerleştirdi. Selim E., olay tarihinde hastane sahibinin odasında 90 bin Avro'yu poşet içerisinde teslim aldı. Bu sırada aynı hastane içinde bulunan başmüfettiş Murat Ayhan B.'yi arayan Selim E., "Üstadım şimdi Hidayet Bey'in yanına geldim, emanetinizi aldım. Ben ofise doğru geçiyorum" dediği kayıtlara yansıdı. Hastaneden ayrılan Selim E.'ye, aracına binmek isterken Mali Suçlar Büro Amirliği polisleri tarafından suçüstü yapıldı. Selim E.'nin elindeki poşetten 90 bin Avro çıktı. Selim E.'nin yanı sıra iş başmüfettişleri Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B. gözaltına alındı. Selim E. savcılıktaki ifadesinde, 90 bin Avro'nun daha önceki danışmanlık hizmetinin karşılığı olduğunu belirterek, suçlamaları kabul etmedi. İşlemlerinin ardından tutuklanan 3 sanık, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Rüşvet almaya teşebbüs' suçlamasıyla yargılanmaya başlandı.

İKİNCİ DURUŞMA GÖRÜLDÜ

'Rüşvet almaya teşebbüs' suçlamasıyla Selim E., Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada sanıklar ve müştekilerin savunmaları alınırken, bu duruşmada tanıklar dinlendi.

Savunmasında isnat edilen suçlamayı kabul etmediğini kaydeden Murat Ayhan B., suçsuz olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatını talep etti.

'DENETİMDEN KURTULMAK İÇİN BİZE KUMPAS KURULDU'

Erdoğan Ö., "Biz kamu görevi yapmak için geldik, denetlenen iş yeri sahibi yapılan denetimden sonuç çıkartmış olacak ki, bu denetimden kurtulmak için üzerimize kumpas kurdu. Onurum zedelenmeye çalışılmaktadır. Herhangi bir kayıtta alışverişin içinde olmadığım bellidir, böyle bir suçu işlemedim, tek amacım kamu düzenini sağlamaktır. Yol gösterici olmak suretiyle yapılacak işleri belirttik. Her yaptığımız işi bir amaca yönelikmiş gibi ortaya atmaya çalıştılar, böyle bir suçu işlemedim. Yasal olmayan işleri örtmek için başka suçlar istinat edilmektedir. Murat Bey'in bilgisayarı ve yazıcı çalışmadı. Benim bilgisayarımla ilgili arızalandığına yönelik başvurum var. Şikayetçiler, yapmış olduğumuz her işlem ve işi başka bir anlam kazandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

Mütalaayı açıklayan Cumhuriyet Savcısı; Selim E., Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B.'nin 'Rüşvete teşebbüs' suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti tüm delillerin toplanmış olması nedeniyle sanıkların adli kontrolle tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

Kaynak: DHA

Bakan Osman Aşkın Bak, ’’Şampiyon Cimbom’’ sözlerine açıklık getirdi Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi
Trump: İran karmaşa içinde oldukları için süre verdik Trump: İran karmaşa içinde oldukları için süre verdik
’’Cumhurbaşkanı’na sesleniyorum’’ diyen Yüksel Yıldırım hakemi de topa tuttu: Düdüğünü as ''Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum'' diyen Yüksel Yıldırım hakemi de topa tuttu: Düdüğünü as!
Meta, yapay zeka yatırımları için binlerce kişiyi işten çıkarıyor Meta, yapay zeka yatırımları için binlerce kişiyi işten çıkarıyor
Ertuğrul Doğan iki yeni transferi duyurdu Ertuğrul Doğan iki yeni transferi duyurdu
Türkiye Kupası’nda yarı final eşleşmeleri belli oldu Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
Ermenistan’da bayrağımıza alçak saldırı Paşinyan’dan açıklama var Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var
Antalyasporlu van de Streek’in kızı, İstiklal Marşı’nı ezbere okudu Antalyasporlu van de Streek’in kızı, İstiklal Marşı'nı ezbere okudu
Sergen Yalçın’dan değişim mesajı Sergen Yalçın'dan değişim mesajı
Manavgat’ta eski başkanın rüşvet parası motosikletle taşınmış Manavgat'ta eski başkanın rüşvet parası motosikletle taşınmış
Pendik’te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest
İran’dan abluka resti: ABD’ye rağmen yük gemisi ülkeye ulaştı İran’dan abluka resti: ABD’ye rağmen yük gemisi ülkeye ulaştı

19:02
ABD heyeti müzakereler için Pakistan’a gidiyor
ABD heyeti müzakereler için Pakistan'a gidiyor
18:55
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
Gülistan Doku cinayetinde gözler kamera kayıtlarında! Soruşturma eski emniyet müdürüne uzanabilir
18:54
Mustafa Türkay Sonel’in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı
Mustafa Türkay Sonel'in uzun namlulu silahlarla çektiği fotoğraflar ortaya çıktı
18:27
İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak hastalığını açıkladı
17:49
Kazakistan tarihinin en büyük operasyonunda Türk sanığın “Hindistan cevizi” savunması şaşkına çevirdi
Kazakistan tarihinin en büyük operasyonunda Türk sanığın “Hindistan cevizi” savunması şaşkına çevirdi
17:45
CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, sert sözlerle istifa etti
CHP Şehitkamil İlçe Başkanı Hurşit Yıldırım, sert sözlerle istifa etti
17:38
Bursa’da Yüsra’nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi
17:31
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı’nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı
17:29
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı
17:28
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
17:19
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını boynundan bıçaklayıp öldürdü
14 yaşındaki kız çocuğu, babasını boynundan bıçaklayıp öldürdü
15:37
Görüntü Türkiye’den İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
Görüntü Türkiye'den! İki ailenin barış buluşmasında kıyamet koptu
