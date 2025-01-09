Eski TBMM Başkanı Ahmet İyimaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eski TBMM Başkanı Ahmet İyimaya Hayatını Kaybetti

Eski TBMM Başkanı Ahmet İyimaya Hayatını Kaybetti

TBMM eski Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya (74) Ankara'da vefat etti. Cenazesi yarın Kocatepe Camisi'nde kılınacak.

09.01.2025 23:48  Güncelleme: 23:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM eski Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkanı, AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya (74) hayatını kaybetti.

Eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya, Ankara'da vefat etti. İyimaya'nın cenazesi, yarın ikindi namazına müteakip Kocatepe Camisi'nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedilecek.

22 Kasım 1950'de Amasya'da doğan Ahmet İyimaya, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 3 çocuk babası olan İyimaya, 20 ve 21. dönemde Doğru Yol Partisi'nden Amasya, 23, 24, 25 ve 26'ıncı dönemde AK Parti'den Ankara milletvekili seçildi. 23 ve 24'üncü dönemde Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerinde bulunan İyimaya, Anayasa Uzlaşma Komisyonu üyesi olarak da görev yaptı.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJLARI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisimizde Amasya ve Ankara Milletvekilliği ile Anayasa ve Adalet Komisyonlarında Başkanlık vazifelerinde bulunmuş, ülkemizin değerli hukukçularından Ahmet İyimaya Ağabeyimizin vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise taziye mesajında, "Çok üzgünüz... Acımız çok büyük... Zor siyasi yollarda omuz omuza yürüdüğümüz değerli büyüğümüz, milletvekilimiz Ahmet İyimaya ağabeyimiz vefat etti. Bilge bir hukukçu, nitelikli bir siyaset adamı ve millete adanmış yolumuzun sadık bir emekçisiydi. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, milletimizin ve yol arkadaşlarımızın başı sağolsun" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında, "Başımız sağ olsun. Ahmet İyimaya ağabeyimizi kaybettik. Hakkı söylemekten geri durmayan, demokrasi aşığı, kitap sevdalısı, çok değerli bir siyaset ve hukuk insanıydı. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, başsağlığı mesajında Ahmet İyimaya'nın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Milletimize ve ülkemize adanmış hizmetleri, engin bilgi birikimi ve tecrübesiyle bizlere daima rehberlik etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine, milletimize ve tüm yol arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Ahmet İyimaya, Milletvekili, AK Parti, Politika, Güncel, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eski TBMM Başkanı Ahmet İyimaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 04:55:42. #1.13#
SON DAKİKA: Eski TBMM Başkanı Ahmet İyimaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.