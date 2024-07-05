Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Festivalin ardından Ünlüce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte ilçede incelemelerde bulundu.

05.07.2024 17:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Festivalin ardından Ünlüce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte ilçede incelemelerde bulundu.

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali düzenlenen açılış töreniyle başladı. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Recai Erdir, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Başkan Ünlüce, şunları söyledi:

"Medeniyetlerin buluşma noktası, Anadolu'nun kalbi, büyük bir tarih ve kültür hazinesi güzel ilçemiz Sivrihisar'da Nasreddin Hoca'nın torunları olarak, bir arada olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Çünkü bu kadim topraklar öyle kıymetli ki yetiştirdiği değerler ile insanlığa her zaman en doğru rehber olmuştur. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Nasreddin Hoca, asırlar boyunca Anadolu'nun dört bir yanına, hatta dünyanın farklı köşelerine nükteleriyle, hikayeleriyle ve kıssadan hisseleriyle ilham kaynağı olmayı başarmıştır. Onun mizahi anlatımı ve derin düşünceleri, toplumumuzun kültürel mirasının en sağlam temel taşlarından biridir."

Protokol konuşmalarının ardından Türkiye, Meksika, Bulgaristan, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen dans gruplarının performansları, renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Ünlüce ve beraberindeki heyet, Ermeni Kilisesi'nde Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gelen sanatçıları ve eserlerini inceledi.

Festivalden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayşe Ünlüce ile ilçeyi gezdiler.

Başkan Ünlüce ve Mansur Yavaş, ilçede ilk olarak Ulu Cami'yi ziyaret etti. Burada cami hakkında bilgi alan Ünlüce ve Yavaş, ilçe esnafına 'hayırlı işler' dilerken vatandaşlarla sohbet etti. Başkanlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Kilim Müzesi'ni ziyaret eden başkanlar,müzedeki kilimleri inceledi. Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisine giden Ünlüce ve Yavaş, burada Sportif Havacılık Kulübü Dernek Başkanı Kamuran Keskin, derneğin genel sekreteri Işıl Görenoğlu ile bir araya geldi. Merkez bünyesinde bulunan müze hakkında bilgi alan başkanlar, ilgililere teşekkür etti.

Kaynak: ANKA

Nasreddin Hoca, Mansur Yavaş, Ayşe Ünlüce, Sivrihisar, Eskişehir, Etkinlikler, Kültür, Kültür Sanat, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:37 MİT’in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi MİT'in yakaladığı Suriyeli provokatör, Türk bayrağını öpüp özür diledi
17:15 MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın MHP lideri Bahçeli: UEFA kararından vazgeçmezse A Milliler Hollanda maçına çıkmasın
15:37 Merih Demiral Hollanda maçında yok TFF, UEFA’nın ceza kararına karşı CAS’a gidemiyor Merih Demiral Hollanda maçında yok! TFF, UEFA'nın ceza kararına karşı CAS'a gidemiyor
15:33 Ayşe Ateş’ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım Ayşe Ateş'ten mahkemenin ara kararına tepki: Çizdiğiniz çerçeveyi paramparça edip ayaklarınızın altına atacağım
14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
16:54 Teksas’ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı Teksas'ta dehşet verici köpek balığı saldırısı: Bir kadın, ciddi şekilde yaralandı
16:48 TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA’nın Merih Demiral’a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı TFF Başkanı Büyükekşi: UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği ceza kabul edilemez, itiraz hakkımız da elimizden alındı
16:21 Elazığ’da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu Elazığ'da göl kıyısındaki bir kamyonette biri kadın 2 kişi ölü bulundu
16:18 Villa için 500 bin dolar harcamışlardı Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu Villa için 500 bin dolar harcamışlardı! Pelin Karahan ile eşi, ev sahibiyle davalık oldu
16:02 Çanakkale’de bir aile yok oldu Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti Çanakkale'de bir aile yok oldu! Eşi ve çocuğuna kurşun yağdırıp intihar etti
15:35 Sinan Akçıl’dan Merih Demiral’a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın Sinan Akçıl'dan Merih Demiral'a verilen 2 maç cezası tepki: Yarın stada gidenler bozkurt hareketi yapsın
15:25 Galatasaray, Zaniolo’yu Atalanta’ya kiraladı İşte yapılan anlaşmanın detayları Galatasaray, Zaniolo'yu Atalanta'ya kiraladı! İşte yapılan anlaşmanın detayları
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 18:28:29. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement