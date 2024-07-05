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(ESKİŞEHİR)- Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Sivrihisar Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı. Festivalin ardından Ünlüce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte ilçede incelemelerde bulundu.

Sivrihisar Belediyesi tarafından düzenlenen Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali düzenlenen açılış töreniyle başladı. Törene Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Recai Erdir, ESKİ Genel Müdürü Oğuzhan Özen, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci, Sivrihisar Kaymakamı Hüseyin Sayın, CHP İl Başkanı Talat Yalaz ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Festivalin açılışında konuşan Başkan Ünlüce, şunları söyledi:

"Medeniyetlerin buluşma noktası, Anadolu'nun kalbi, büyük bir tarih ve kültür hazinesi güzel ilçemiz Sivrihisar'da Nasreddin Hoca'nın torunları olarak, bir arada olmaktan onur ve gurur duyuyoruz. Çünkü bu kadim topraklar öyle kıymetli ki yetiştirdiği değerler ile insanlığa her zaman en doğru rehber olmuştur. Hepimiz çok iyi biliyoruz ki Nasreddin Hoca, asırlar boyunca Anadolu'nun dört bir yanına, hatta dünyanın farklı köşelerine nükteleriyle, hikayeleriyle ve kıssadan hisseleriyle ilham kaynağı olmayı başarmıştır. Onun mizahi anlatımı ve derin düşünceleri, toplumumuzun kültürel mirasının en sağlam temel taşlarından biridir."

Protokol konuşmalarının ardından Türkiye, Meksika, Bulgaristan, Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen dans gruplarının performansları, renkli görüntülere sahne oldu. Başkan Ünlüce ve beraberindeki heyet, Ermeni Kilisesi'nde Nasreddin Hoca Kültür ve Sanat Festivali kapsamında gelen sanatçıları ve eserlerini inceledi.

Festivalden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Ayşe Ünlüce ile ilçeyi gezdiler.

Başkan Ünlüce ve Mansur Yavaş, ilçede ilk olarak Ulu Cami'yi ziyaret etti. Burada cami hakkında bilgi alan Ünlüce ve Yavaş, ilçe esnafına 'hayırlı işler' dilerken vatandaşlarla sohbet etti. Başkanlara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Ardından Kilim Müzesi'ni ziyaret eden başkanlar,müzedeki kilimleri inceledi. Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisine giden Ünlüce ve Yavaş, burada Sportif Havacılık Kulübü Dernek Başkanı Kamuran Keskin, derneğin genel sekreteri Işıl Görenoğlu ile bir araya geldi. Merkez bünyesinde bulunan müze hakkında bilgi alan başkanlar, ilgililere teşekkür etti.