Eskişehir'de 18 Yıllık Cinayetin Zanlısı DNA İle Tespit Edildi - Son Dakika
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Eskişehir'de 18 Yıllık Cinayetin Zanlısı DNA İle Tespit Edildi

Eskişehir\'de 18 Yıllık Cinayetin Zanlısı DNA İle Tespit Edildi

KÜTAHYA'da 2006 yılında öldürülen ve kimliği tespit edilemeyen erkek cesedin, Eskişehir'de kaybolan Erhan Küpray'a ait olduğu ortaya çıktı. Cinayetin zanlısı, olay yerinde bulunan DNA örnekleri eşleşen Küpray'ın iş ortağı ve en yakın arkadaşı A.K. olarak belirlendi. A.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen Y.Ş. gözaltına alındı.

30.05.2024 20:46
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KÜTAHYA'da 2006 yılında öldürüldükten sonra toprağa gömülmüş olarak bulunan ve kimliği tespit edilemeyen erkek cesedin, aynı yıl Eskişehir'de kaybolan Erhan Küpray'ya (33) ait olduğu ortaya çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği bünyesinde oluşturulan özel ekibin ortaya çıkardığı 18 yıllık cinayetin zanlısının ise olay yerinde bulunan DNA örnekleri eşleşen Küpray'ın iş ortağı ve en yakın arkadaşı A.K. (51) olduğu belirlendi. Katil zanlısı A.K. ile ona yardım ettiği öne sürülen Y.Ş. (61) gözaltına alındı.

Eskişehir'de oturan Erhan Küpray, 2006 yılında evinden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi, eve dönmemesi üzerine kayıp başvurusunda bulundu. O dönem yapılan aramalardan bir sonuç çıkmadı ve Erhan Küpray, kayıp olarak arananlar listesine eklendi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentteki kayıp ve faili meçhul cinayetler ile ilgili dosyaları yeniden incelemeye alarak özel bir ekip kurdu.

DNA'LAR EŞLEŞTİ; KATİL ARKADAŞI ÇIKTI

Polis ekiplerince çevre illerde yapılan incelemede Kütahya'nın kent merkezine yakın bir köyünde Erhan Küpray'ın kaybolduğu dönemde, kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulunduğu bilgisine ulaşıldı. İncelenen dosyada erkek cesedinin başının ezildiği, göğüs kısmından kesici bir aletle defalarca kez yaralandığı, cesedin kısmen yakıldığı ve ellerinin de kravatla bağlandığı anlaşıldı. Erkek cesedinin Erhan Küpray'a ait olabileceği değerlendirmesi üzerinden yola çıkan özel ekip, olay yeri ve çevresindeki iz ile DNA örneklerini Erhan Küpray'ın en yakın arkadaşı, birlikte iş yaptıkları ortağı olan A.K. ile karşılaştırdı. Yapılan DNA incelemesinde izler eşleşince A.K. ve ona cinayette yardım ettiği iddia edilen Y.Ş., katil zanlıları olarak Kütahya'da yakalanarak Eskişehir'e getirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'nde ifadesi alınan 2 şüpheli de suçlamayı kabul etmedi ve Erhan Küpray'ın en yakın arkadaşı ve iş ortağı olduğunu belirterek, öldürülmesine ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını savundu. Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen A.K. ve Y.Ş., gazetecilerin 'Bunca yıl vicdan azabı çekiyor musunuz?' sorusuna 'Ben bir şey yapmadım ki, neden vicdan azabı çekeyim' diye cevap verdi.

CESET TAM GÖMÜLMEDİĞİ İÇİN ERKEN BULUNDU

Kurulan özel ekibin yaptığı araştırmada A.K.'nın iş ortağı ve en yakın arkadaşı olan Erhan Küpray'ı 2006 yılında ellerinin kravatla bağladığı, çok kez bıçaklayıp, başını ezerek tanınmaz hale getirmeye çalıştığı, kendi köyüne yakın bir mevkiye gömmeye çalıştığı ancak cesedin kısmen gömüldüğü için kısa zamanda bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan Y.Ş.'nin de A.K.'ya cinayet ve gömülmesinde yardım ettiği öne sürüldü. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de 18 Yıllık Cinayetin Zanlısı DNA İle Tespit Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'de 18 Yıllık Cinayetin Zanlısı DNA İle Tespit Edildi - Son Dakika
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