Eskişehir'de 19 Mayıs Coşkusu: Gençlerle Gelecek

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bu yıl "Gelecek gençlerle gelecek" sloganıyla Adalar'da gerçekleştirilen etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu. Porsuk Çayı'nda düzenlenen fener alayına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "106 yıldır aynı aşkla, aynı tutkuyla, Cumhuriyet'e ve demokrasiye bağlılıkla bu yolda hep beraber yürüyoruz. Yaşasın 19 Mayıs" dedi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu tüm kente yaydı. Tepebaşı Belediyesi'nin ve Eskişehir Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin de destek verdiği etkinlikler renkli anlara sahne oldu.

Adalar mevkiinde başlayan "Spor Şenliği" kapsamında açılan stantlarda atölyeler, e- spor ve spor alanları, sahne gösterileri Eskişehirlilerle buluştu.

Stantları ziyaret eden Ünlüce, gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Masa tenisi başta olmak üzere çeşitli oyunlara eşlik eden Başkan Ünlüce, alanda kitabını imzalayan gazeteci ve yazar Ömür Sabuncuoğlu ile de sohbet etti.

Porsuk Çayı üzerinde düzenlenen Red Bull Bot Kapışması ise izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

Porsuk Çayı'nda fener alayı

Etkinlikler kapsamında Porsuk Çayı'nda düzenlenen fener alayına da yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Porsuk Çayı üzerindeki köprülerde ve kıyılarda yerini alan binlerce Eskişehirli coşkuya ortak oldu. Fener alayına, Ünlüce, CHP PM üyesi ve Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP İl Başkanı Talat Yalaz, belediye bürokratları, sporcular ve gençler katıldı.

Bot üzerinden Eskişehirlilere seslenen Ünlüce, şunları söyledi:

"Cumhuriyet aşığı, Atatürk sevdalısı, aydınlık, uygar şehrin insanları Eskişehirliler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun. Bizde tam 106 yıl önce Samsun'dan hareket eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bindiği Bandırma vapurundayız. 106 yıldır aynı aşkla, aynı tutkuyla, Cumhuriyet'e ve demokrasiye bağlılıkla bu yolda hep beraber yürüyoruz. Yaşasın 19 Mayıs! Gençler Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı duruşu için burada mı? Sevgili gençler en ümitsiz, en karanlık günlerden sizin gücünüzle, sizin inancınızla geçiyoruz. İyi ki varsınız, sizi çok seviyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere çok inanıyoruz ve her zaman yanınızdayız."

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal ise "Değerli Eskişehirliler hepinizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nız kutlu olsun. 19 Mayıs kurtuluş mücadelemizin ilk meşalesinin atıldığı gündür. Eğer 19 Mayıs'ta Atatürk Samsun'a çıkmamış olsaydı bugün ülkemizde Atatürk Cumhuriyeti olmamış olacaktı. Ülkemizde Atatürk Cumhuriyeti olduğu için kadın erkek eşitliği var. İnsan hakları var, çocuk hakları var. İnsan onuruna yarışır bir ülke bıraktı. Hepimize düşen görev Atatürk'ün emaneti Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır" ifadelerini kullandı.

Başkan Kurt ve Başkan Ahmet Ataç da Eskişehirlilerin bayramını kutladı.

Fener alayı öncesi Adalar'da DJ performansı ile eğlenen Eskişehirliler, daha sonra "Sıla Çuhadaroğlu feat. Hot Stuff" grubunun sevilen şarkılarıyla 19 Mayıs coşkusunu yaşadı.