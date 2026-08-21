Eskişehir’de Çifteler, Seyitgazi ve Alpu Belediye Başkanları, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika
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Eskişehir’de Çifteler, Seyitgazi ve Alpu Belediye Başkanları, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı

Eskişehir’de Çifteler, Seyitgazi ve Alpu Belediye Başkanları, CHP\'den istifa ederek YENİ Parti\'ye katıldı
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Eskişehir'de Çifteler, Seyitgazi ve Alpu belediye başkanları CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı. Sivrihisar Belediye Başkanı ise CHP'de kalmayı tercih etti.

Haber: Meltem KARAKAŞ

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir'de Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin ardından Eskişehir'de 3 ilçe belediye başkanı daha CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı.

Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı, Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe ve Alpu Belediye Başkanı Gürbüz Güller, YENİ Parti'ye katıldıklarını açıkladı. Böylece Eskişehir'de CHP'li 9 belediyeden 8'i YENİ Parti'ye katılmış oldu. Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ise CHP'de kalmaya karar verdi.

CHP'den istifasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, Özgür Özel'in çağrısıyla YENİ Parti saflarında yoluna devam etme kararı aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Seyitgazi Belediye Başkan Adayı olarak çıktığımız bu yolda, hemşerilerimizin teveccühüyle 2019 ve 2024 yıllarında Seyitgazi Belediye Başkanı olarak görev yapma onurunu yaşadık. Bugün de aynı sorumluluk ve aynı kararlılıkla ilçemize hizmet etmeye devam ediyoruz. Son dönemde yaşanan siyasi gelişmeleri değerlendirerek; Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'nin öncülüğünde ve YENİ Parti Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in çağrısıyla, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimizi sonlandırarak Yeni Parti saflarında yolumuza devam etme kararı aldık. Bizler için asıl olan; Seyitgazi'mize hizmet etmek ve hemşerilerimizin güvenine layık olmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve değerlerinden taviz vermeden, aynı kararlılıkla ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Aldığımız kararın ilçemize, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

"BU BİR KOPUŞ DEĞİL"

Çifteler Belediye Başkanı Zehra Konakcı ise "Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman benim için sadece bir siyasi çatı değil, ailemden devraldığım en onurlu miras oldu. Bugüne kadar göğsümde gururla taşıdığım bu kültüre ve gönül bağıyla bağlı olduğum partime, değişen siyasi şartlar ve fikir ayrılıkları nedeniyle veda ediyorum. Bu ayrılık, savunduğum değerlerden bir kopuş değil; aksine, o değerleri daha güçlü yaşatabilme gayretidir. Çifteler halkının bana emanet ettiği belediye başkanlığı görevini, bundan sonra da aynı azim ve şeffaflıkla sürdüreceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Siyasi yolculuğuma 'Yeni' bir sayfa açarak, ortak akıl ve geniş kitleleri kucaklayan 'Türkiye İttifakı' anlayışını temel alan, yeni parti çatısı altında devam etme kararı aldım" açıklamasını yaptı.

"YENİ DÖNEMİN İLÇEMİZE VE ÜLKEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLERİM"

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel liderliğindeki YENİ Parti'nin kapsayıcı, yenilikçi ve halk odaklı vizyonuyla, Çifteler'i, şehrimizi ve ülkemizi çok daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağımıza inancım tamdır" diyen Konakcı, "Geçmişten bu yana omuz omuza çalıştığım tüm yol arkadaşlarıma teşekkür eder, yine aynı yolculukta omuz omuza yola devam edeceğimize inancımın tam olduğunu bildirmek istiyorum. Yeni dönemin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 'Kurtuluş yok tek başına. ya hep beraber ya hiçbirimiz'" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir’de Çifteler, Seyitgazi ve Alpu Belediye Başkanları, CHP'den istifa ederek YENİ Parti'ye katıldı - Son Dakika

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