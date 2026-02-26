Eskişehir'de "Gündoğdu 2 Etap B" Projesinin Temeli Atıldı. - Son Dakika
Eskişehir'de "Gündoğdu 2 Etap B" Projesinin Temeli Atıldı.

26.02.2026 15:52  Güncelleme: 17:01
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), “2026 Eskişehir Yılı” projeleri kapsamında Gündoğdu Mahallesi’nde hayata geçireceği “Gündoğdu 2 Etap B” projesinin temelini attı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, projenin yalnızca bir inşaat çalışması olmadığını belirterek, “Gündoğdu’nun çehresini değiştirecek modern, güvenli ve çevresiyle uyumlu bir yaşam alanı kuruyoruz” dedi.

EBB Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı tarafından Gündoğdu Mahallesi'nde "2026 Eskişehir Yılı" projeleri kapsamında hayata geçirilen "Gündoğdu 2 Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı Etap B" projesinin temeli düzenlenen törenle atıldı.

Temel atma törenine Ünlüce'nin yanı sıra CHP İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Milletvekili Jale Nur Süllü, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Başkan Vekili Emre Genç, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, meclis üyeleri, HİVA Grup İnş. Taah. Tic. ve San. A.Ş. Firma Sahibi İnşaat Mühendisi Aytaç Artaç, Gündoğdu Mahallesi Muhtarı Adem Karaman ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Projeye bir kreşin dahil edilmesi de ayrıca sevindirici"

Törende konuşan Muhtar Karaman, projenin Gündoğdu'nun geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Gündoğdu Mahallesi 1A etabı tamamlanarak 60 daire ve 4 dükkan hak sahiplerine teslim edildi. Hem dairelerinden hem de dükkanlarından memnun olduklarını görmek bizleri de mutlu ediyor. Bu kentsel dönüşüm hamlesini başlatan Büyükşehir Belediyemize, başta belediye başkanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mahallemizin en eski sakinlerinden biri olarak, yıllarca geri planda kalmış bu bölgenin bugün yeniden değer kazanmasını çok kıymetli buluyorum. Şimdi de 111 daire ve 4 dükkandan oluşan yeni etabın temelini atıyoruz. Projeye bir kreşin dahil edilmesi de ayrıca sevindirici. Süreci yakından takip ediyorum; müteahhit firmanın düzenli ve titiz çalıştığını görüyorum. İnşallah proje en kısa sürede tamamlanacaktır" ifadelerini kullandı.

HİVA Grup adına söz alan Aytaç Artaç ise Başkan Ünlüce'ye teşekkür ederek, projeyi en yüksek kalite ve güvenlik standartlarıyla, planlanan sürede tamamlamak için titizlikle çalışacaklarını belirtti.

"Aynı performansı, burada asli sorumluluğa sahip olan Bakanlıktan da bekliyoruz"

CHP İl Başkanı Talat Yalaz, "Kentsel dönüşüme ihtiyaç duyulan mahallelerimizden biri olan Gündoğdu Mahallesi'nde bu önemli atılımın gerçekleştirilmesiyle, kentsel dönüşüm adına önemli bir adım Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Büyükşehir Belediyemiz tarafından atılmış oluyor. İnşallah aynı performansı, burada asli sorumluluğa sahip olan Bakanlıktan da bekliyoruz. Gündoğdu Mahallesi sakinlerinin ve az önce konuşma yapan değerli muhtarımızın bu konudaki memnuniyetini görmek bizleri de ziyadesiyle memnun ediyor. Burada yürütülen kentsel dönüşüm girişiminin büyük bir başarıyla ve mülk sahiplerinin memnuniyeti ile güveni çerçevesinde ilerlediğini bilmek ayrıca mutluluk verici. Bu vesileyle hem Gündoğdu Mahallesi'ne hem Eskişehir'imize hem de mülk sahipleri başta olmak üzere projeden yararlanacak herkese hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.

Gündoğdu Mahallesi'nin çehresini değiştirdiklerini söyleyen Ünlüce de şunları kaydetti:

"Gündoğdu bölgesinde yaklaşık 1 bin 500 konuta yakın bir oluşum ve yapılanma olacak"

"Bizler bugün burada bu temeli atıyor olmaktan çok büyük bir gurur duyuyoruz. Gündoğdu bölgesinde Gündoğdu 1, 2 ve 3 diye adlandırdığımız gelişim ve dönüşüm bölgelerimiz var. Burada ikinci bölgeye düşen B etabı için bir aradayız. Daha önce A etabını yan tarafta bitirdik ve 60 konutun anahtarını geçen sene iş yerleriyle beraber teslim ettik. Bugün de B etabında toplamda 111 konut, 4 iş yeri ve 1 adet de evlatlarımızın yararlanacağı kreşimiz olmak üzere temelini biraz sonra sizlerle beraber atıyor olacağız. Gündoğdu bölgesinde yaklaşık 1 bin 500 konuta yakın bir oluşum ve yapılanma olacak. Bunun buradan müjdesini de vermiş olalım; mart ayının ilk haftasında da Gündoğdu 1 ihalesini yapıyor olacağız. Burada da 800'den fazla konutu kazandırmış olacağız."

"Bu konuda sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz"

Gündoğdu tam da şehrin kalbi. Şehrin artık çevre yolu değil, iç yol dediğimiz o yolun geçtiği ve iki tarafını süsleyen bir mahallemiz. Gündoğdu en eski mahallelerimizden bir tanesi ama ne yazık ki çevre yolundan gördüğümüz görüntü bizi üzüyor. Eskimiş, yıkılmış, dökülmüş bir mahalle görüyoruz. Biz bu konuda sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Ayrıca bu yolda, önümüzdeki ay ihalesini yapacağımız Gündoğdu 1'in devamında bakanlığa ait dönüşüm bölgesi de var. Eğer orası da hızlıca yapılandırılırsa Gündoğdu'nun 3-4 sene içinde bütün çehresi değişmiş olacak. Eğer yapılamayacaksa da bize yetki verilirse biz de seve seve imar planlarını yaparak karşı tarafı da şehrimize kazandırma konusunda inançlı ve gayretliyiz.

"Bugün atacağımız bu temelle buranın çehresini değiştirmekteki önemli adımlardan birini atıyoruz"

Ben bu duygularla burada bizimle bu onuru ve gururu paylaşan herkese teşekkür ediyorum. Yaklaşık 20 dönümden fazla olan bu arazi içinde sadece yapı yapmıyoruz; aynı zamanda doğal yaşam alanları, yürüyüş yolları, spor alanları ve oyun alanları da yaratıyoruz. Yani bir mahalle kültürünü, Gündoğdu'nun o güzel mahalle kültürünü yaşatıyoruz. Değerli Gündoğdulu hemşerilerim, bizler bugün atacağımız bu temelle buranın çehresini değiştirmekteki önemli adımlardan birini atıyoruz. Bu adımları şehrimizin her yerinde atmaya da devam edeceğiz."

Toplam 20 bin 500 metrekare inşaat alanına sahip projede, 5 blokta 111 konut ve 4 iş yeri yer alacak. Ayrıca mahalle sakinlerinin önemli bir ihtiyacına yanıt verecek bir kreş de proje kapsamında inşa edilecek. Modern mimari anlayışla tasarlanan bloklar, B Sınıfı Enerji Kimlik Belgesi'ne sahip olacak. Çevreci ve sürdürülebilir özellikleriyle öne çıkan projede, ortak alanların elektrik ihtiyacı çatılara kurulacak 188 adet güneş paneli ile karşılanacak. Yağmur suyu toplama sistemleri sayesinde peyzaj alanlarının sulaması doğal kaynaklarla yapılacak. Yüksek ısı ve ses yalıtımı sağlayan malzemelerle inşa edilecek yapılar, hem enerji tasarrufu hem de konforlu bir yaşam sunacak.

"Gündoğdu 2. Etap B" projesiyle birlikte mahallede güvenli, modern ve çevre dostu yaşam alanlarının sayısı artarken, Eskişehir'de kentsel dönüşüm çalışmaları da kararlılıkla devam edecek. Proje tamamlandığında, Gündoğdu Mahallesi yepyeni bir görünüme kavuşarak kent yaşamına değer katacak."

Toplam 377 milyon 777 bin TL maliyetli yatırımın hızla tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

