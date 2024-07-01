Eskişehir'de Kayıp Öğretim Üyesinin Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Eskişehir'de Kayıp Öğretim Üyesinin Cesedi Bulundu

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Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu'nun 5 gün önce kaybolması üzerine yapılan aramalarda, Porsuk Çayı'nda elleri iple bağlı cesedi bulundu. Başsavcılık, olayı 'cinayet' olarak değerlendirerek soruşturma başlattı.

01.07.2024 20:18
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ESKİŞEHİR'de 5 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde (ESTÜ) görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Karasu'nun (59) Porsuk Çayı'nda; ellerinden iple bağlanmış halde cesedi bulundu. Başsavcılık 'cinayet' soruşturması başlattı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Bekir Karasu, geçen 27 Haziran'da evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Ailesi ve yakınları çevrede yaptığı aramalarda Prof. Dr. Karasu'ya ulaşamayınca Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, Karasu'ya ait aracın son olarak Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi'ndeki Nabi Avcı Bulvarı'ndan geçiş yaptığı belirlendi. Mobese görüntülerinin yanı sıra cep telefonu sinyallerini takip eden polis ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı kırsal Karacaşehir Mahallesi bölgesine yoğunlaştı.

ELLERİ İPLE BAĞLI CESEDİ BULUNDU

Polis ekiplerince bölgede yapılan aramalarda Prof. Dr. Karasu'nun Porsuk Çayı'nda cesedi bulundu. Ellerinin iple bağlandığı tespit edilen Karasu'nun ölümü ile ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'cinayet' soruşturması başlatıldı. Porsuk Çayı'ndan çıkarılan Karasu'nun cesedi, savcılık ve polis incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Eskişehir\'de Kayıp Öğretim Üyesinin Cesedi Bulundu
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'de Kayıp Öğretim Üyesinin Cesedi Bulundu - Son Dakika

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