Eskişehir\'de Sürücüye 350 Bin Lira Ceza

Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçtıktan sonra yakalanan ve alkolmetreyi üflemeyi reddeden otomobil sürücüsüne 350 bin lira ceza yazıldı.

Merkez Odunpazarı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda devriye gezen polis ekipleri, durumundan şüphelendiği 26 KV 499 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, "dur" ihtarına uymayan sürücüyü Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda yakaladı.

Ekibe zorluk çıkartan, alkolmetreyi üflemeyi reddeden sürücü S.K, hastaneye götürüldü.

Sürücü S.K'ye ilgili kanunlara muhalefet suçundan 350 bin lira ceza kesildi.

Ayrıca sürücünün ehliyetine 5 yıl 2 ay süreyle el konuldu, otomobili 60 gün süreyle trafikten men edildi.