Eskişehir'deki Aktif Yaşam Parkı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
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Eskişehir'deki Aktif Yaşam Parkı'na Yoğun İlgi

Eskişehir\'deki Aktif Yaşam Parkı\'na Yoğun İlgi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Aktif Yaşam Parkı, vatandaşların ilgi odağı oldu. Park, çeşitli etkinlikler ve aktivitelerle dolup taşıyor, aileler ve çocuklar için keyifli bir yaşam alanı sunuyor.

14.11.2024 13:57  Güncelleme: 14:26
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(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) tarafından kuşaklar arası iletişimin gelişmesine katkı sağlamak amacıyla şehre kazandırılan Aktif Yaşam Parkı vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Aktif Yaşam Parkı vatandaşların uğrak noktası oldu. Parkın içinde bulunan Mor Kokular Bahçesi, Rüya Salıncakları, Yaşam Alanı, Step Alanı, İleri Yaş Form Sahası, Masalsı Kokular Bahçesi, Gizemli Kütükler, Gölgeler Bahçesi, Efsaneler Kütüphanesi, Retro Patika, Doğa Sahnesi, Edebiyat Patikası, Dingin Meydan alanları, Büyükşehir Belediyesi'nin çeşitli etkinlikleriyle canlanıyor.

Vatandaşlar Aktif Yaşam Parkı'nda kamp sandalyeleriyle oturabiliyor, bisikletle gezebiliyor ve evcil hayvanlarıyla parkın tadını çıkarabiliyor. Diğer yandan park içerisinde bulunan Yaşam Kafe'de soluklanmak isteyen vatandaşlar istedikleri içecek ve yiyeceklere ulaşabiliyor.

Sazova Mahallesi Atatürk Stadyumu yakınında bulunan park, birbirinden farklı etkinliklere de ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda Çocuk Hakları Birimi tarafından gerçekleştirilen "Ebeveynli Doğada Sanat Atölyesi"nde çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de onların mutlu anlarına tanıklık etti.

Aktif Yaşam Parkı'nı ziyaret etmek isteyen vatandaşların Odunpazarı'ndan 20 dakikada bir hareket eden Tıp Fakültesi-Aktif Yaşam Parkı Ekspres Hattı ile siyah 31-77 numaralı otobüsler ve siyah 16-38 numaralı minibüsleri kullanabileceğini belirten yetkililer, hareket saatlerine 'www.eskisehir.bel.tr' üzerinden ulaşabileceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Eskişehir'deki Aktif Yaşam Parkı'na Yoğun İlgi - Son Dakika

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