ESKİŞEHİR SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

31.03.2024 21:01
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.361
Toplam Seçmen : 696.060
Açılan Sandık : 1.609
Açılan Sandık Oranı : % 68,15
Kullanılan Oy : 376.255
Geçerli Oy : 374.667
Katılım Oranı : % 76,38

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAYŞE ÜNLÜCE% 46,53174.329
AK PARTİİDRİS NEBİ HATİPOĞLU% 40,46151.588
İYİ PARTİMELİH AYDIN% 4,8818.267
DİĞER% 4,0315.092
ZAFER PARTİSİOĞUZ BEKİ% 2,649.874
YENİDEN REFAHKADİR ÇALIŞICI% 0,682.559
DEM PARTİİZZETTİN ALTUN% 0,271.027
SAADETFESİH BİNGÖL% 0,13490
DSPFEVZİ ÖNER% 0,09355
YTPENES AKTÜRK% 0,06228
MEMLEKETSALİH ESKİCİ% 0,04168
DEVA PARTİSİÇELİK ERİMEZ% 0,03123
BTPFAHRİ GÜRGENBURAN% 0,03117
TKPDURSUN ALKAN% 0,0274
HAK-PARSEMRA GÜNAYDIN% 0,0273
EMEPHÜSEYİN ÖGE% 0,0266
VATAN PARTİSİRAİF EŞKİNAT% 0,0265
HÜDA PARM. ZÜLFİKAR FIRAT% 0,0258
BAĞIMSIZKASIM KARAKAŞ% 0,0144
MİLLETİBRAHİM ÇELİK% 0,0141
BAĞIMSIZEROL ÇOBAN% 0,0120
TKHÖZGE ALTAY DEDE% 09
ALPU

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 82,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPGÜRBÜZ GÜLLER% 46,31684
MHPALPARSLAN KOKULU% 34,87515
BÜYÜK BİRLİKRAFET DEMİRTAŞ% 9,34138
İYİ PARTİMUSTAFA GÖKÇE% 5,3579
YENİDEN REFAHHİKMET ÖZKAN% 1,3520
BAĞIMSIZTALAT ÇAL% 0,8112
SAADETALİ ULVİ BÜYÜKKIDAN% 0,619
DSPAHMET AYTÜRE% 0,274
ZAFER PARTİSİİLKER YİĞİT ÇETİN% 0,274
MİLLETMEHMET DİNER% 0,274
BTPHASAN ÖKTEN% 0,23
DEVA PARTİSİGÖKHAN MEMİŞ% 0,142
DİĞER% 0,142
HÜDA PARKADİR GÜLSARİ% 0,071
BEYLİKOVA

Açılan Sandık Oranı : % 17,24
Katılım Oranı : % 91,18

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVAHİT KARA% 52,1261
CHPHAKAN KARABACAK% 42,51213
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN TOSUN% 2,3912
İYİ PARTİSERKAN AKÇALI% 0,63
YENİDEN REFAHCAFER AKMEŞE% 0,63
BTPCEMAL AKTAŞ% 0,63
HÜDA PARMEHMET ERKILIÇ% 0,63
DSPZÜLFİYE KOLAY% 0,21
DEVA PARTİSİSERTAL ÖZUÇAK% 0,21
DİĞER% 0,21
ÇİFTELER

Açılan Sandık Oranı : % 14
Katılım Oranı : % 58,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPKADİR BIYIK% 37,67362
CHPZEHRA KONAKCI% 28,2271
DSPMELİH DERİCİ% 23,73228
DİĞER% 6,8766
İYİ PARTİFATMA GÜL ÖZCAN% 1,4614
MİLLETRAMAZAN SAĞIR% 0,626
YENİDEN REFAHYASİN KAZANKAYA% 0,525
DEVA PARTİSİMUSTAFA TAŞKIN% 0,525
ZAFER PARTİSİBURAK GÜNDÜZ% 0,212
VATAN PARTİSİVEDAT ÖZCAN% 0,11
BAĞIMSIZBAHTİYAR YÜRÜK% 0,11
GÜNYÜZÜ

Açılan Sandık Oranı : % 19,23
Katılım Oranı : % 86,31

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKHİDAYET ÖZMEN% 46,58279
YENİDEN REFAHMENDERES DURGUT% 30,05180
CHPİSA AKKAYA% 20,7124
MEMLEKETMEHMET KURT% 0,674
BTPMUZAFFER ŞEN% 0,674
SAADETMETİN KİLİT% 0,53
DSPMUSTAFA GÜNEŞ% 0,332
HÜDA PARBİLAL ALTSOY% 0,332
ZAFER PARTİSİHASAN AKTAŞ% 0,171
HAN

Açılan Sandık Oranı : % 94,12
Katılım Oranı : % 85,27

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBEKİR BELCELİ% 57,38972
CHPERDAL ŞANLI% 42,44719
İYİ PARTİMAHMUT ÇETİNER% 0,183
İNÖNÜ

Açılan Sandık Oranı : % 25
Katılım Oranı : % 80,93

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPBALKAN AKTAŞ% 52,58520
AK PARTİSERHAT HAMAMCI% 45,2447
İYİ PARTİAHMET DALAR% 1,3113
YENİDEN REFAHHASAN GÜÇBİLMEZ% 0,919
MAHMUDİYE

Açılan Sandık Oranı : % 73,33
Katılım Oranı : % 67,92

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPİSHAK GÜNDOĞAN% 51,521.546
AK PARTİMURAT UÇARER% 38,421.153
DİĞER% 9,33280
DSPGÜRCAN DEMİRCAN% 0,618
ZAFER PARTİSİMURAT KOÇAK% 0,072
YENİDEN REFAHAHMET KÜÇÇÜK% 0,031
DEVA PARTİSİSABRİYE ELBASTI DELİCAN% 0,031
MİHALGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 18,18
Katılım Oranı : % 86,50

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİZEYNEP GÜNEŞ% 54,64165
CHPHASAN ÜNAL% 30,4692
YENİDEN REFAHMEHMET GÜNER% 7,2922
İYİ PARTİCANAN RÜZGER TEMİZ EL% 5,6317
SAADETFAHRİ KARABELİ% 1,324
DSPCEVAT BEKCİ% 0,331
ZAFER PARTİSİUĞUR BAHAR% 0,331
MİHALIÇÇIK

Açılan Sandık Oranı : % 8,47
Katılım Oranı : % 68,83

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPHALİL SAMİ BARIŞ% 58,23191
DSPHAYDAR ÇORUM% 37,2122
DİĞER% 3,0510
YENİDEN REFAHLEMAN BAŞOL% 0,913
İYİ PARTİMUSTAFA FEN% 0,612
ODUNPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 17,52
Katılım Oranı : % 76,76

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPKAZIM KURT% 48,0319.760
AK PARTİÖZKAN ALP% 40,2216.546
DİĞER% 4,451.832
İYİ PARTİEMİNE EDİZGİL% 3,351.379
ZAFER PARTİSİSELİM DORUK% 1,35554
YENİDEN REFAHDİNÇ BİÇER% 1,12461
DEM PARTİFERİT DİLMAN% 0,44180
BTPNİHAT GÜNAYDIN% 0,2186
SAADETİSMAİL SATEKİN% 0,284
DSPGARİP YILDIRIM% 0,282
DPABDÜLKADİR GÖZTAŞ% 0,0936
MEMLEKETALİHAN GÖÇMEN% 0,0832
TKPEBRU OKTAY% 0,0831
DEVA PARTİSİYUNUS KORKMAZ% 0,0730
VATAN PARTİSİMESERRET DOĞAN% 0,0418
HÜDA PARCEVDET YILDIRIM% 0,0416
MİLLETNURETTİN ÇAKIROĞLU% 0,027
BAĞIMSIZRİZA DEMİRALAY% 0,013
SARICAKAYA

Açılan Sandık Oranı : % 44,44
Katılım Oranı : % 80,20

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİAHMET DÖNMEZ% 48,82597
CHPSAFİYE KESGİN% 24,86304
YENİDEN REFAHFARUK GÜLER% 22,98281
DPAHMET DİNÇER% 1,5519
İYİ PARTİERSİN NALBANT% 0,9812
SAADETADİL KESER% 0,577
MEMLEKETİLKER AKBAŞ% 0,081
DSPMUSA ÖZDALGIN% 0,081
ZAFER PARTİSİUĞUR ÜNSAL% 0,081
SEYİTGAZİ

Açılan Sandık Oranı : % 50,72
Katılım Oranı : % 83,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPERHAN ERDEN% 48,272.023
CHPUĞUR TEPE% 47,71.999
İYİ PARTİMUSTAFA UĞUR GÜNAYDIN% 1,5565
DİĞER% 0,7431
BAĞIMSIZKERİM TURAN% 0,6728
YENİDEN REFAHOKAN BÜYÜKSARI% 0,6427
DSPSEDAT ALTUNTAŞ% 0,125
GELECEK PARTİSİMERAL ÖZDOĞANLI% 0,125
BTPBARIŞ ÇALIKUŞU% 0,14
ZAFER PARTİSİSELİM ARSLANGİRAY% 0,073
HÜDA PARHASAN SEVİM% 0,021
SİVRİHİSAR

Açılan Sandık Oranı : % 21,88
Katılım Oranı : % 80,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHÜSEYİN İLHAN% 47,581.090
CHPHABİL DÖKMECİ% 45,791.049
İYİ PARTİMURAT AHMET YILDIRIM% 3,0169
YENİDEN REFAHABDÜLKADİR ALTINEL% 1,3531
ZAFER PARTİSİMUTLU TEKİN% 1,0524
HÜDA PARRAMAZAN AKSU% 0,358
SAADETİDRİS KAÇAR% 0,358
DSPCEYHUN DİLEK% 0,225
BTPSEÇKİN YAVAŞ% 0,174
DEVA PARTİSİDAVUT ÇELİK% 0,133
TEPEBAŞI

Açılan Sandık Oranı : % 15,26
Katılım Oranı : % 71,78

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET ATAÇ% 53,9316.745
AK PARTİHAMİD YÜZÜGÜLLÜ% 36,5811.358
DİĞER% 4,161.293
İYİ PARTİŞÜKRÜ KETENCİ% 2,25700
ZAFER PARTİSİDİLEK BAYRAÇ% 1,44447
YENİDEN REFAHMEHMET TACETTİN SARIOĞLU% 0,52162
DEM PARTİELİF ASLAN% 0,37114
SAADETELİF ÖRS% 0,1753
MEMLEKETENES ERDÖNMEZ% 0,130
DSPMÜRSEL ÇİLEK% 0,0929
BTPSABRİYE AŞIK% 0,0825
TKPBESTE BEGÜM YİĞİT% 0,0722
DEVA PARTİSİMUSTAFA ÖZKARAYANIK% 0,0722
DPMUHAMMED EKREM ATİK% 0,0515
EMEPBERİVAN ÖZKARA% 0,0310
MİLLETMUSTAFA HAS% 0,027
VATAN PARTİSİİSMAİL BAYRAKTAR% 0,026
HÜDA PARÖMER ÖZÇAM% 0,025
BAĞIMSIZEMRAH ALTUN% 0,025
ANAPCEMİL İRTEKİN% 0,014

Kaynak: AA

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