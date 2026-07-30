Etimesgut Belediyesi\'ne operasyon... İYİ Partili Kavuncu: "Kurgulanmış gözaltı görüntülerinin ısrarla servis edilmesinin gerekçesi nedir?"

(ANKARA) - İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin, "Emniyet'in gerçekleştirdiği operasyonlar ve gözaltı süreçleri her geçen gün sertleşiyor ve itibar suikastı gerçekleştiriliyor. Mesela adeta kurgulanmış gözaltı görüntülerinin ısrarla servis edilmesinin gerekçesi nedir? Seçilmiş bir belediye başkanının bu şekilde gözaltına alınmasıyla ne amaçlanıyor? Lekeleme yürüyüşü bir suçtur ve hak ihlalidir" ifadelerini kullandı.

Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Emniyet'in gerçekleştirdiği operasyonlar ve gözaltı süreçlerinin her geçen gün sertleştiğini ve itibar suikastı gerçekleştirildiğini" ifade etti ve şunları kaydetti:

"Mesela adeta kurgulanmış gözaltı görüntülerinin ısrarla servis edilmesinin gerekçesi nedir? Seçilmiş bir belediye başkanının bu şekilde gözaltına alınmasıyla ne amaçlanıyor? Lekeleme Yürüyüşü bir suçtur ve hak ihlalidir. Daha da ileri taşıyalım. Gözaltına alınan bir kişinin, emniyete güvenerek verdiği telefon şifresinin ardından, telefonundaki görüntüler, yazışmalar vb. nasıl hızlıca birilerinin eline geçiyor? Hukuk mekanizmalarının tamamen yok edilmesiyle otoriterliğin ötesine geçen yönetim anlayışı tescil ediliyor. Bu yolun sonu yol değil."