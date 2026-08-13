Adana'da 283 bin hap operasyonu: 1 tutuklama - Son Dakika
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Adana'da 283 bin hap operasyonu: 1 tutuklama

Adana\'da 283 bin hap operasyonu: 1 tutuklama
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ADANA'da bir eve düzenlenen operasyonda 283 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheli Fethullah B. (37) gözaltına alındı.

ADANA'da bir eve düzenlenen operasyonda 283 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, şüpheli Fethullah B. (37) gözaltına alındı. İfadesinde, "Haplar bana ait değil, kimin olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam" diyen şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Bey Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda uyuşturucu hap bulunduğu bilgisi sonrası çalışma başlattı. Ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada karton kutu içerisine gizlenmiş 283 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken, Fethullah B. gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Fethullah B.'nin ifadesinde, "Haplar bana ait değil, uyuşturucu satmıyorum. Bir başkasına aittir, kimin olduğunu bilmiyorum, kimsenin günahını alamam" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Fethullah B., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

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