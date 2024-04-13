Siyasal İletişimci Evren Barış Yavuz Gözaltına Alındı

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar'ın ağabeyi Haluk Bayraktar'ın tepki göstermesinin ardından hakkında soruşturma başlatılan siyasal iletişimci Evren Barış Yavuz sabah saatlerinde evinden gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yavuz, gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada, İBB'nin herhangi bir biriminde hiç çalışmadığını, aleyhindeki suçlamalarla ilgili dava açacağını belirterek, kazanacağı tazminatı ise Gazzeli çocuklara ve ÇYDD'ye bağışlayacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 9 Nisan'da 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması getirmiş, kısıtlanan ürünler arasında 'uçak benzini ve jet yakıtı'nın bulunması gündem olmuştu. Evren Barış Yavuz da bir Filistin mitinginden fotoğraf paylaşarak "Jet yakıtı satmışlar" diye yazmıştı. Yavuz'un paylaştığı fotoğrafta Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci ve SİHA üreticisi 'Baykar'ın sahipleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile kardeşi Haluk Bayraktar da yer alıyordu.

HALUK BAYRAKTAR TEPKİ GÖSTERDİ

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Yavuz'un paylaşımının ekran görüntüsünü paylaşarak siyasal iletişimcinin İBB Başkanı İmamoğlu'nun 'ekibinde yer aldığını' belirterek, "Tasmalı köpeklerini saldırtmayı bırak" ifadelerini kullanmıştı.

İBB: BAYRAKTAR'IN AÇIKLAMALARI YALAN VE İFTİRA

İBB'den yapılan açıklamada ise Bayraktar'ın açıklamaları 'yalan' ve 'iftira' olduğu, Baykar yöneticisi hakkında suç duyurusunda bulunulacağı açıklanmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Yavuz hakkında soruşturma başlatmıştı. Evren Barış Yavuz gözaltına alınmadan önce ise sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Yavuz açıklamasında İmamoğlu'na saldırmak için bahane olarak kullanıldığını belirtti. Yavuz'un açıklamasının satır başları şöyle:

"EKREM İMAMOĞLU'NA SALDIRMAK İÇİN BİR BAHANE OLARAK KULLANILDIĞIMI DA BİLİYORUM"

"Sayın Ekrem İmamoğlu'na saldırmak için bir bahane olarak kullanıldığımı da biliyorum. İddia edildiği gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hiç bir birimde hiç çalışmadım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beş kuruşluk değil, bir kuruşluk ticari ilişkim bile olmadı. Bu iddiayı kanıtlamayan da müfteridir. Bu konuda da hukuki haklarımı sonuna kadar kullanacağım. 16 milyon İstanbulludan, birçok çevreyi rahatsız eden bu zaferin gönüllü neferlerinden sadece biriyim. Sayın Ekrem İmamoğlu benim seçilmiş başkanım. İlişkim bundan ibarettir.

"30 BİN İNSANIN KATİLLERİNE TEPKİ GÖSTERMEK BENİM SONUNA KADAR HAKKIMDIR"

Genç yaşlarımdan itibaren Fİlistin'in haklı davasına sahip çıkmış, İsrail diplomatik misyonları önündeki protestolarda her zaman önde yer almış sol görüşlü, Cumhuriyet değerlerine inanan biri olarak elbette soykırımcı İsrail ile ticaretin sürdürülmüş olmasına, mübarek bayramda bile kan döken en az 30 bin insanın katillerine tepki göstermek benim sonuna kadar hakkımdır.

"KİMSENİN ŞAMAR OĞLANI DEĞİLİM"

Ben gerçek bir insanım. Bir twitter hesabından ibaret değilim. Aynı anda binlerce sahte hesap üzerinden, bir anda şahsımın hedef gösterildiği bir gün yaşadım. Günlerdir bana, aileme edilen hakaretler, tehditler ve topyekün hedef gösterilmeye maruz kaldım. Bu yalan ve iftira gösterisine maruz kalmak zorunda değilim. Hesabımı bu yüzden kapattım. Kimsenin şamar oğlanı değilim. Birileri linçten para kazanacak, birilerine yaranacak diye küfre nesne olmak gibi bir zorunluluğum yok"

Evren Barış Yavuz'un açıklamasının devamı ise şöyle:

"Şahsıma atfedilen yazı, 11 yıl önce yöneticisi olduğum bir sitede başkası tarafından kaleme alınmış bir yazı. Artık arşiv çöpü haline gelmiş, yazar isimleri silindiğinde adminlerin adıyla görülen bu içerik üzerinden beni terörist ilan ettikleri görmek şok ediciydi. Şeytanın bile aklına gelmeyecek, zorlama bir bağlantıyla bir anda düşman ilan edildim. Bu iftira ve karalamanın failleri hakkında da her türlü hukuki hakkımı kullanacağım...

"KORKACAK, SİNECEK DEĞİLİM"

Muhalif kimliğimi hiç gizlemedim. Kendim gibi olmayan; kimi ülkücü kökenli, kimi muhafazakar hareketten gelen, kimisi Kemalist, kimisi liberal her kesimden insanlarla bu ülkede insan gibi yaşamak isteyen ülkesini çok seven, onurlu bir yaşam değerlerini savunan milyonlarca demokrattan biriyim.

Korkacak, sinecek değilim. Sevdiğim insanların zarar görmesine göz yumacak ve üstüme atılan terörist iftirasını kabullenecek de değilim. Tüm iftiralarla ilgili, başta hedef gösterenler olmak üzere; öncelikle bunu korunaklı zannettikleri köşelerinden, anayasa önünde eşit olduklarını unuttukları için dillendirebilenler ve bu iftira kampanyasının parçası olan istisnasız herkese tazminat davası açacağım. Haklarımı milletimiz adına karar veren vicdanlı, adaletli yargıçlara emanet edeceğim.

Tazminat davalarından elde edilecek tüm geliri de Gazzeli çocuklara ulaştıracak bir uluslararası yardım kuruluşuna ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışlayacağım"