Eylül'de Yargının Gündemi CHP Kurultayları Oldu: İşte Gün Gün Yaşananlar...

(ANKARA) - CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davalar devam ederken, CHP Genel Merkezi'nin 21 Eylül'de 22. Olağanüstü Kurultay'ı toplama kararı yeni bir itiraz başvurusunu beraberinde getirdi. Çankaya İlçe Seçim Kurulu, kurultay itirazlarını reddetti. CHP'nin Olağanüstü Kurultay kararının bu kez de "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ya taşınması bekleniyor.

CHP'nin Kurultayları ve il, ilçe kongreleri, yargı süreçleriyle sürüyor. Bazı CHP delegeleri, 21 Eylül Pazar günü yapılmasına karar verilen CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'na itiraz ederek, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'ndan kurultay kararının iptalini istedi. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, itirazları reddetti. İlçe Seçim Kurulu kararları kesin olduğu için sadece "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ya taşınabiliyor.

ANKA Haber Ajansı, eylül ayında CHP'nin kurultay süreçleriyle ilgili yargı kararlarını derledi.

2 Eylül: Mahkeme, Özgür Çelik'in başkan seçildiği CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi yönetimini görevden aldı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen başkan ve yönetimin "tedbiren görevden" uzaklaştırılmalarına, İl Başkanlığı'na geçici yönetim kurulu atanmasına karar verdi.

4 Eylül: İstanbul ilçe kongereleri için iptal geldi

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin CHP 38. İstanbul Kongresi hakkında aldığı karar sonrasında, CHP'nin Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe kongreleri, ilçe seçim kurulları tarafından iptal edildi.

5 Eylül: YSK, iptal kararını kaldırdı, 'kongreler yapılabilir' dedi

CHP, ertesi gün konuyu YSK gündemine taşıdı. YSK, İstanbul'daki ilçe seçim kurullarının, CHP ilçe kongrelerinin yapılamayacağına ilişkin kararlarını, "tam kanunsuzluk" yetkisini kullanarak kaldırması talebiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu kabul etti. Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir ilçe seçim kurullarının başlayan kongre sürecini durdurmasına ilişkin aldığı kararları "tam kanunsuzluk" nedeniyle kaldırdı ve kongrelerin devamına karar verdi.

6 Eylül: CHP Genel Merkezi "21 Eylül'de olağanüstü kurultay yapma" kararı aldı

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde yapılan 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin davanın 15 Eylül'de yapılacak duruşması öncesi, CHP Genel Merkezi, 6 Eylül'de, Parti'nin 22. Olağanüstü Kurultayı'nı, 21 Eylül'de toplama kararı aldı. Delegelerin imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı. İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesi, imzacılar arasında yer almadı.

10 Eylül: "CHP Kurultayı'nda hile" iddialı ceza davasında görevsizlik karmaşası AYM gündemine geldi

CHP kurultaylarının iptali istemli davaların yanı sıra kurultayda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan 12 sanıklı ceza davasında mahkemeler arasındaki "görev" tartışması Anayasa Mahkemesi'nin gündemine taşındı. Ekrem İmamoğlu dahil 12 kişi hakkında "oylamaya hile karıştırma" iddiasıyla 3 yıla kadar hapis ve siyasi yasak talebiyle Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada Mahkeme, rüşvet iddialarının ağır cezalık suç olduğu kanaatiyle "görevsizlik" kararı verdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine görevsizlik kararı, Ankara 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla kaldırıldı.

Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, 4 Temmuz'da yeniden "görevsizlik" kararı vererek görev uyuşmazlığının giderilmesi için dosyayı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 5'inci Ceza Dairesine gönderdi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 5'inci Ceza Dairesi, CHP'nin kurultayına ilişkin açılan davada görevli mahkemenin Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi olduğuna kesin olarak karar verdi. Dosyayı tekrar ele alan Ankara 26'ncı Asliye Ceza Mahkemesi, verdiği "görevsizlik" kararına karşı yapılan itirazların dayanağı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğu kanısına vararak iptali için Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulundu. AYM, 10 Eylül'de söz konusu hükmün "mahkemenin baktığı davada uygulanacak kural olmaması" nedeniyle itirazı reddetti. Böylece Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmesi kesinleşen bu davanın ilk duruşması 4 Kasım'da yapılacak.

11 Eylül: Kurultayın iptali istemli bir dava daha reddedildi

Bu arada gözler Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 15 Eylül'de vereceği karara çevrilmişken, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, bu kez CHP 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davayı görüştü. CHP'nin 38. Olağan Kurultayı ile İstanbul İl Kongresi'nin, "delegelere menfaat temin edilerek iradelerinin fesada uğratıldığı iddiasıyla alınan bütün kararların iptal edilmesi, kurultay ve kongrenin mutlak butlan ile yok hükmünde sayılması" istemli davada 11 Eylül'de karar çıktı. Mahkeme, CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın "pasif husumet" yokluğu nedeniyle reddine karar verdi. 4-5 Kasım 2023'te yapılan 38. Olağan Kurultay'ın iptali istemli davanın devam ettiğinden, aynı konuda devam eden bir dava bulunması nedeniyle bu istemi de usulden reddetti. CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, duruşmada, aynı konuyla ilgili 12 dava bulunduğunu, İstanbul mahkemelerinde, davacıları farklı ancak konusu ve davalıları aynı davalar açıldığını belirtti.

15 Eylül: "Kurultayların iptali" istemli davada erteleme çıktı

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegelerin açtığı, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava, 15 Eylül'de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Bu duruşmadan erteleme kararı çıktı, duruşma 24 Ekim'e bırakıldı.

Mahkeme, davacı vekilinin tüm tedbir taleplerinin daha önce değerlendirildiğinden karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne müzekkere yazarak karar ve gerekçeli kararının dosyaya istenmesine karar veren Mahkeme, CHP'den 21 Eylül'de yapılacağı belirtilen olağanüstü kurultayına ilişkin delege listesinin birleştirme tutanaklarının, seçimde oy kullanan ve kullanmayan, seçime katılan katılmayan tüm delegelerin isim listesi ile İstanbul il kongresinde seçime katılan, katılmayan, oy kullanan kullanmayan delege listesinin istenmesine hükmetti.

15 Eylül: Bu kez "21 Eylül'deki olağanüstü kurultay kararına" itiraz geldi

Kurultayların iptal istemine ilişkin davanın 24 Ekim'e bırakılmasının ardından, bu kez alınan olağanüstü kurultay kararına da itirazlar geldi.

Bazı CHP delegeleri, 21 Eylül Pazar günü yapılmasına karar verilen CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'na itiraz ederek, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu'ndan kararın iptalini istedi. Dilekçede, mahkeme kararıyla görevden uzaklaştırılan 196 İstanbul delegesinin, hukuken imza verme yetkilerinin olmamasına rağmen imza sürecine dahil edildiği de öne sürüldü.

17 Eylül: Çankaya 4. İlçe Seçim, Olağanüstü Kurultay kararına itirazı reddetti

Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, CHP Genel Merkezi'nin 22. Olağanüstü Kurultay kararının iptali istemini dün reddetti. İlçe seçim kararında, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulunun Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında 05 Eylül 2025 tarihinde 662 Kurultay delegesinin tek ve ortak gündemli noter onaylı olağanüstü kurultay başvurusunu değerlendirip adı geçen siyasi partinin tüzüğünün ilgili hükümleri gereği merkez yönetim kurulunca gerekli iznin verildiği görülmüştür. Mezkur siyasi parti tarafından bahse konu kurultay delegelerinin noter onaylı taleplerinin Başkanlığımıza teslim edildiği, ayrıca noter onaylı olağanüstü kurultay taleplerinde İstanbul il delegelerinin bulunmadığı tespit edilmiş olup, Başkanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde talebin reddi yönünde karar vermek gerekmiştir" denildi.

İlçe seçim kurulu kararları kesin, "tam kanunsuzluk" iddiasıyla YSK'ya taşınabilir

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, siyasi partilerin organ seçimlerinde ilçe seçim kurulu başkanı görevli bulunuyor. İlçe seçim kurulu başkanının verdiği kararlara karşı yapılan itirazların, bir üst kurul olan il seçim kurulu veya Yüksek Seçim Kurulu tarafından incelenme yetkisi ve görevi bulunmuyor. Ancak itiraz ve şikayete konu hususların "tam kanunsuzluk" halini oluşturması durumunda Yüksek Seçim Kurulunca itiraz ve şikayetler esastan incelenip kesin olarak karara bağlanıyor. Bu kapsamda, Çankaya İlçe Seçim Kurulu'ndan sonuç alamayan delegelerin "tam kanunsuzluk" başvurusuyla konuyu Yüksek Seçim Kurulu'na taşıması bekleniyor.