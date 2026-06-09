Eylülde Kayıp Kızı İçin Sokaklarda İlan Dağıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eylülde Kayıp Kızı İçin Sokaklarda İlan Dağıtıyor

Eylülde Kayıp Kızı İçin Sokaklarda İlan Dağıtıyor
09.06.2026 15:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eylül Başboğa'nın ailesi, Eskişehir'de kaybolan kızlarını sokaklarda ilanlarla arıyor.

ESKİŞEHİR'de kaldığı sığınma evinden yaklaşık 2 ay önce ayrılan Eylül Başboğa'dan (30) haber alamayan annesi Hediye Kandemir (52), kente gelerek kızını, sokaklara fotoğraflı ilanlarını yapıştırarak aramaya başladı. En son kızı Eylül ile 12 Nisan'da irtibat kurduklarını ifade eden Kandemir, "Her gün çıkıyoruz, her yeri afişlerle donattık, kızımızı arıyoruz" dedi.

Ailenin 6 çocuğundan biri olan Eylül Başboğa, 2025 yılının haziran ayında annesi ve kardeşleri ile yaşadığı İzmir'den ayrılarak, babası ile birlikte memleketi Mardin'e gitti. 5 gün kaldığı babasıyla anlaşamadığı belirtilen Başboğa, Eskişehir'e gelerek kadın sığınma evine yerleşti. Aylarca kadın sığınma evinde kalan Başboğa, bu süreçte annesi Hediye Kandemir ile telefonla iletişimi sürdürdü. En son 12 Nisan'da annesi Hediye Kandemir ile mesajlaşan Başboğa'nın cep telefonu bu tarihte kapandı. Kızıyla irtibat kuramayan Hediye Kandemir, kayıp başvurusunda bulundu. Oğlu Devran Başboğa ile Eskişehir'e gelen Hediye Kandemir, kızının fotoğraflarının yer aldığı ilanları sokaklara asarak aramaya başladı. Polis ekiplerince yapılan incelemede Eylül'ün en son 3 gün önce Deliklitaş Mahallesi'nde bir sokaktan geçerken güvenlik kamerasında görüntüsü tespit edildi.

'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM'

Kızının Eskişehir'de sokaklarında aradıklarını ve hayatından endişe ettiklerini ifade eden Hediye Kandemir, "Babası gelip kızı memlekete götürmüş. Orada 5 gün babasında kaldı. Herhalde babasıyla anlaşamamış, Eskişehir sığınma evine gitmiş. Artık telefonu kapandı haber alamıyorum kızımdan. Hayati anlamda çok endişe ediyorum, afiş asıp her yere gidiyoruz. Allah kimseye göstermesin, evlat acısı hiç tartışılamaz. Eskişehir'e geldim, otogarda indim. Otogarda yazıhanelerde kızımın fotoğrafını gösterdim, numaralarımızı verdim. Ağabeyi ile otogar karakoluna da gittik. Bize kayıp bürosunu tarif ettiler. Beş gündür buradayız, otogardan indik hiç nefes almadan, yemeden içmeden kayıp bürosuna, savcılığa ve adliyeye gittik. Orada akşama kadar vatandaşlara sorduk, hep resim gösterdik. Her gün çıkıyoruz, her yeri afişlerle donattık. Allah Eskişehir vatandaşından razı olsun. Sabah kalkıyoruz, gece 00.30- 01.00 sıralarında pansiyona giriyoruz. Kızımızı aramaktan, bir umut hiçbir yeri afişsiz bırakmadık. Hala mücadeleye devam ediyoruz, kızımızı bırakmayacağız aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Anne Kandemir'in başvurusu üzerine Eylül'ün bulunması için de araştırma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Hediye, Eylül, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eylülde Kayıp Kızı İçin Sokaklarda İlan Dağıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Fatih Terim’in eski damadı Volkan Bahçekapılı’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu Fatih Terim'in eski damadı Volkan Bahçekapılı'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı Kılıçdaroğlu çiftini tehdit eden şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe’ye geri dönecek mi Kuyt için resmi açıklama Fenerbahçe'ye geri dönecek mi? Kuyt için resmi açıklama
Filipinler’deki deprem anı kameralara yansıdı Filipinler'deki deprem anı kameralara yansıdı
CHP’de yeni kriz: Partinin resmi hesabı Özgür Özel’i takipten çıktı CHP'de yeni kriz: Partinin resmi hesabı Özgür Özel'i takipten çıktı

15:34
Aziz Yıldırım’dan 3. bomba Süper Lig’i sallamaya geliyor
Aziz Yıldırım'dan 3. bomba! Süper Lig'i sallamaya geliyor
15:10
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i İmamoğlu üzerinden vurdu
Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i İmamoğlu üzerinden vurdu
14:53
Sadettin Saran’ın beğendiği paylaşım olay oldu
Sadettin Saran'ın beğendiği paylaşım olay oldu
14:38
Kılıçdaroğlu’na destek artıyor Salondaki kalabalık dikkat çekti
Kılıçdaroğlu'na destek artıyor! Salondaki kalabalık dikkat çekti
14:38
Can Uzun’dan resital Savunmacıları felç etti
Can Uzun'dan resital! Savunmacıları felç etti
14:24
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde kürsüye çıktı: O noktaya gelince kesip atacağız
14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 15:46:48. #7.13#
SON DAKİKA: Eylülde Kayıp Kızı İçin Sokaklarda İlan Dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.