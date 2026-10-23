Eyüpsultan'da 5 katlı binada kolonlardan ses geldiği iddiasıyla tahliye yapıldı - Son Dakika
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Eyüpsultan'da 5 katlı binada kolonlardan ses geldiği iddiasıyla tahliye yapıldı

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Eyüpsultan'da kolonlarından ses geldiği iddia edilen 5 katlı bina, sakinlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis, sağlık ve zabıta ekiplerince tedbir amaçlı tahliye edildi. Zabıtaca mühürlenen binada sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

EYÜPSULTAN'da kolonlarından ses geldiği belirtilen 5 katlı bina, ekipler tarafından tahliye edildi.

Olay, akşam saatlerinde Düğmeciler Mahallesi 1. Hilal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı binanın kolonlarından ses geldiğini fark eden bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, çevrede önlem alıp binada oturanları tedbir amaçlı tahliye etti. Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen binada, sabah saatlerinden itibaren detaylı inceleme yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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