Firari sürücünün doktor babası ifadeye çağrıldı - Son Dakika
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Firari sürücünün doktor babası ifadeye çağrıldı

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İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kaza sonrası yazar annesi Eylem Tok ile ABD'ye kaçan 17 yaşındaki sürücünün babası, 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

15.03.2024 10:21  Güncelleme: 10:23
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İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Kazaya neden olduğu belirlenen 17 yaşındaki sürücünün babası, 'şüpheli' sıfatıyla ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında 17 yaşındaki sürücü T.C'nin babası Bülent Cihantimur'un "şüpheli" sıfatıyla "suçluyu kayırma" suçundan ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Eyüpsultan'da seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

ANNE VE OĞLU MISIR'A KAÇTI

Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittikleri, 04.30 sıralarında da Mısır'a uçtukları tespit edilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığına yazı yazılmıştı.

İADELERİ İÇİN TALEP EVRAKI GÖNDERİLDİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.

BABA CİHANTİMUR'UN ÇALIŞANI TUTUKLANDI

Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren Saltoğlu "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Firari sürücünün doktor babası ifadeye çağrıldı
Kaynak: AA

Eyüpsultan, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Firari sürücünün doktor babası ifadeye çağrıldı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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