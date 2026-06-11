Eyüpsultan'da tramvayda taciz iddiası; darbedilen şüpheli polise teslim edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eyüpsultan'da tramvayda taciz iddiası; darbedilen şüpheli polise teslim edildi

Eyüpsultan\'da tramvayda taciz iddiası; darbedilen şüpheli polise teslim edildi
11.06.2026 10:51  Güncelleme: 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eyüpsultan'da seyir halindeki tramvayda 17 yaşındaki bir kızı taciz ettiği öne sürülen şüpheli, diğer yolcular tarafından darbedilerek polise teslim edildi. Olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

EYÜPSULTAN'da, seyir halindeki tramvayda 17 yaşındaki kızı taciz ettiği öne sürülen şüpheli, diğer yolcular tarafından darbedildi. Demirkapı durağında indirilen şüpheli polise teslim edildi.

Olay, dün öğle saatlerinde T4 Topkapı-Mecid-i Selam tramvayın yaşandı. İddiaya göre, bir kişi, 17 yaşlarında olduğu öğrenilen kızı taciz etti. Durumu farkeden yolcular, şüpheliyi darbetti. Eyüpsultan Demirkapı durağında indirilen şüpheli, güvenlik görevlilerine teslim edilerek polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheliyi polis merkezine götürdü.

'O SENİN EVLADIN YAŞINDA'

Tramvayın içinde yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, bazı yolcuların şüpheliye "O senin evladın yaşında, o daha ufacık bir çocuk, çocuk" dediği anlar yer aldı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Eyüpsultan, Güvenlik, 3. Sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eyüpsultan'da tramvayda taciz iddiası; darbedilen şüpheli polise teslim edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adana’da Kamyon Bakkala Daldı Adana'da Kamyon Bakkala Daldı
Arizona 40 derece Bizim Çocuklar resmen yanıyor Arizona 40 derece! Bizim Çocuklar resmen yanıyor
Fenerbahçe’nin acı kaybı Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı Fenerbahçe'nin acı kaybı! Aziz Yıldırım hüngür hüngür ağladı
Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak
Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı Akranının öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babasının feryadı yürek dağladı
Fatoş Pınar Türker’in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddiasına başsavcılıktan yanıt

10:49
MSB’den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır
MSB'den çok sert KKTC açıklaması: TSK en sert cevabı verme kararlığındadır
10:42
Özgür Özel’in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
Özgür Özel'in ekibinden 28 CHP Parti Meclisi üyesi istifa etti
10:06
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda’yı küle çevirdi Bölgeden gelen görüntüler korkunç
Göçmen öfkesi Kuzey İrlanda'yı küle çevirdi! Bölgeden gelen görüntüler korkunç
09:55
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
Uyuşturucu operasyonunda Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan da gözaltında
09:39
Ara tatil kalkıyor mu Bakan Tekin son kararı açıkladı
Ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin son kararı açıkladı
08:33
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Kenan Doğulu ve Beren Saat gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 10:59:35. #7.13#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da tramvayda taciz iddiası; darbedilen şüpheli polise teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.