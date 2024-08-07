KKTC'deki Falyalı cinayetinde karar açıklandı, sanıklara ceza yağdı - Son Dakika
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KKTC'deki Falyalı cinayetinde karar açıklandı, sanıklara ceza yağdı

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KKTC'de iş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş'ı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan ve 17 davadan suçlu bulunan Ömer Tunç'a ömür boyu, Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e 20 yıl hapis cezası verildi.

07.08.2024 14:29
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne'ye bağlı Çatalköy'de 8 Şubat 2022 tarihinde silahlı saldırı düzenleyerek iş insanı Halil Falyalı ile şoförü Murat Demirtaş'ı öldürdükleri gerekçesiyle yargılanan ve dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi tarafından planlayarak adam öldürme başta olmak üzere 17 davadan suçlu bulunarak, mahkum edilen sanıklar Ömer Tunç, Veysel Sare ve Musa Çiçek hakkındaki ceza kararı bugün açıklandı. Mahkeme, Ömer Tunç Tunç'u ömür boyu, Veysel Sare'yi 35 yıl, Musa Çiçek'i ise 20 yıl hapis cezasına çarptırdı.

OLAĞANÜSTÜ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Girne Ağır Ceza Mahkemesinde görüşülen davanın kararında polis olağanüstü tedbirler aldı. Mahkeme avlusu, Mustafa Çağatay Caddesi ve birçok noktada Özel Harekat ekipleri görev aldı. Sanıklar, Özel Harekatın korumalığını yaptığı araçlarla cezaevinden ayrı ayrı arabalarla taşınarak Girne Ağır Ceza Mahkemesi'ne getirildi. Sanıklar Ağır Ceza salonuna yerleştirilene kadar cadde araç trafiğine durduruldu. Polis ekiplerinin duruşma salonunda da güvenlik önlemleri aldığı gözlemlendi. Karar öncesi Falyalı'nın ailesi, yakınları ve sevenleri mahkeme önünde toplandı.

KKTC'deki Falyalı cinayetinde karar açıklandı, sanıklara ceza yağdı

DAVADA KARAR ÇIKTI

Kararı açıklamak için oturum yapan Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer'den oluşan ağır ceza heyet, sanıkların planlayarak adam öldürme başta olmak üzere 17 davadan mahkum edildikleri hatırlatıldı. Mahkeme Başkanı Soyer, sanıkların planladıkları cinayetten vazgeçebilecekken bu eylemlerini sürdürdüklerini, maktullerin otelden çıkış saatini hesapladıktan sonra Çatalköy'e hareket eden sanıkların burada öldürme eylemlerini gerçekleştirdiklerini dile getirdi. Soyer, cinayet işlenmeden önce sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek'in ülkeye kaçak girdiğini de söyledi.

KKTC'deki Falyalı cinayetinde karar açıklandı, sanıklara ceza yağdı

SANIKLARA CEZA YAĞDI

Planlayarak adam öldürme suçunun ömür boyu hapis cezası öngören en ağır suçlar arasında olduğuna dikkat çeken Soyer, anayasaya göre herkesin yaşam hakkının olduğunu, yaşam hakkının en temel insan hakkı olduğunu vurguladı. Soyer, sanık Ömer Tunç'un "taammüden adam öldürme" fiilini bizzat gerçekleştirdiğini, bu nedenle bu sanığa daha ağır ceza verilmesine karar verdiklerini söyledi. Diğer sanıklar Veysel Sare ile Musa Çiçek'in de taammüden adam öldürme suçuna iştirak ettiklerini belirten Soyer, sanıkların planlayarak, tasarlayarak ve acımasız bir biçimde "adam öldürme" suçunu istediklerini dile getirdi. Soyer, oybirliğiyle sanık Ömer Tunç'a ömür boyu, Veysel Sare'ye 35 yıl, Musa Çiçek'e ise 20 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

KKTC\'deki Falyalı cinayetinde karar açıklandı, sanıklara ceza yağdı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel KKTC'deki Falyalı cinayetinde karar açıklandı, sanıklara ceza yağdı - Son Dakika

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