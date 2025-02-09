Fas'ta Türk Üniversiteleri Tanıtıldı

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Türkiye Maarif Vakfı bünyesindeki Maarif Ajansı tarafından Fas'ın en yoğun nüfuslu şehirleri Kazablanka ve Marakeş'te Türk üniversitelerinin tanıtıldığı eğitim fuarı gerçekleştirildi.

Türkiye'den 16 üniversitenin ve eğitimi destekleyen çeşitli kurum ve kuruluşların katıldığı fuarda Faslı öğrenciler Türkiye'deki eğitim fırsatlarını öğrenme imkanı buldu.

Fas'ta üçüncüsü düzenlenen Türkiye Maarif Vakfı Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na Bingöl, Kayseri, Kastamonu, Yozgat Bozok Üniversitesi, TED, Doğuş, İstanbul Ticaret, Bursa Uludağ, İstinye, Nişantaşı, Beykent, Atılım, Yüksek İhtisas, İstanbul Kent, İstanbul Gelişim ve OSTİM Teknik Üniversiteleri katıldı.

Ayrıca Rabat Yunus Emre Enstitüsü, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Türk Hava Yolları da fuarda yer alarak öğrencilere bilgilendirmeler yaptı.

Türkiye Cumhuriyeti Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç konuşmasının ardından, Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Rabat Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Reha Ermumcu, Kazablanka Ticaret Müşaviri Burcu Özergül Çolak ile temsili açılış kurdelesini kesti.

Anadolu Ajansı muhabirine konuşan Büyükelçi Kılıç, Türkiye'de eğitim gören 5 bin Faslı öğrencinin olduğunu ve bu sayının artacağına inandığını söyledi.

Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na ikinci kez katıldığını ifade eden Büyükelçi Kılıç, şunları kaydetti:

"Üçüncüsü düzenlenen bu fuara ben şahsen ikinci kez katılıyorum ve çok faydalı buluyorum. Bu sene 16 üniversitemiz burada temsil ediliyorlar. Geçen sene de bu sene de öğrencilerin çok yoğun ilgisi vardı. Türkiye zaten Fas'ta oldukça popüler bir ülke. Eğitim alanında da. 5 bin Faslı öğrenci her sene okullarımızda okuyor. Afrika genelinden 60 bin öğrenci olduğu dikkate alınırsa 5 bin rakamını ben anlamlı buluyorum. Bu rakamların önümüzdeki yıllarda daha da artacağına inanıyorum. Fuarların da bu bağlamda katkısı gerçekten çok önemli. Maarif Vakfı önderliğinde düzenlenen bu fuarların sayısının artmasını temenni ediyorum."

Lise son sınıf düzeyindeki Faslı öğrenciler üniversite planlamaları için üniversite temsilcileri ile bir araya gelip merak ettikleri tüm sorulara cevap buldu. Tek tek stantlarda vakit geçiren öğrenciler Türkiye'deki eğitim fırsatları ile ilgili bilgiler aldı.

Anadolu Ajansı muhabirine değerlendirmede bulunan Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özkan ise fuarın Türkiye-Afrika, Türkiye- Kuzey Afrika ve özelde de Türkiye-Fas ilişkilerinde bir derinleşme çabası olduğunu ifade etti.

Fuara anlamlı düzeyde bir katılım olduğunu belirten Özkan, şöyle konuştu:

"Kazablanka ve Marakeş'te yaptığımız eğitim fuarına Türkiye'den 16 üniversite katıldı. Bu üniversitelerin bir kısmı devlet üniversiteleri, bir kısmı da özel üniversiteler. Türkiye'de şu an halen 5 binden fazla Faslı öğrenci okuyor. Bu fuarın amacı Türkiye'deki bu öğrenci sayısını daha da artırmak, özellikle Fas ile Türkiye arasındaki eğitim iş birliğini daha da derinleştirmek. Bu minvalde bu iki güzide şehirde yapılan fuara binlerce öğrenci geldi ve üniversitelerle buluştular. Dolayısıyla muhtemelen önümüzdeki yıl birçok öğrenci bu fuar vesilesiyle Türkiye'de okuyacak. Bu elbette Türkiye-Afrika ilişkileri, Türkiye-Kuzey Afrika ilişkileri ve en temelde de Türkiye-Fas ilişkilerindeki kültürel ve sosyal boyutu, eğitim boyutunu derinleştirme çabası. Malum, bu tür eğitim iş birlikleri daha sonra özellikle siyasal ve ekonomik anlamda ciddi katkılar sağlıyor. Bu anlamda Türkiye-Fas ilişkilerine biz önem veriyoruz ve Türkiye-Fas ilişkilerinde eğitim boyutunun derinleşmesine rakamların artmasına önem veriyoruz. Türkiye Maarif Vakfı tarafından organize edilen bu fuara katılan 16 üniversiteye teşekkür ediyoruz. Eminim bu ikili ilişkilere de zamanla ciddi şekilde yansıyacaktır."

İlginin yoğun olduğu Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı ile Türkiye'de eğitim almak isteyen yabancı öğrencilerin sayısının artması bekleniyor.