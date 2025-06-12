Fatih Erbakan: Seçime Hazırız, İttifak Kapımız Açık - Son Dakika
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Fatih Erbakan: Seçime Hazırız, İttifak Kapımız Açık

12.06.2025 14:40  Güncelleme: 15:49
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 677 bin üyesiyle her an seçime hazır olduğunu ve ittifak görüşmelerine kapılarının tamamen kapalı olmadığını açıkladı. Kamu israfına ve faize karşı mücadele edeceklerini belirten Erbakan, daha güçlü bir alternatif için sağ seçmene hitap eden partilerle ittifaklar oluşturulabileceğini vurguladı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin her an seçime hazır olduğunu belirterek, "650 bin üyemizle herhangi bir baraj sorunu olmayacağına inanıyoruz, güveniyoruz. Çünkü 520 bin üyemizle 31 Mart'ta yüzde 7 oy aldık. Bugün 677 bin üyemiz var. Yıl sonuna bunu 1 milyon üyeye getirmek ve böylece çok daha yüksek bir oy potansiyeline sahip olmak için çalışıyoruz. Ancak bütün bunlara rağmen seçime yönelik ittifaklara tam olarak kapımızı kapatmıyoruz. Daha güçlü bir alternatif oluşturmak için muhafazakar, sağ seçmene hitap eden partilerle bir takım ittifakların olabileceğini ifade ediyoruz" dedi.

Erbakan, partisince Haymana ilçesinde otelde düzenlenen "STK Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, kamu kaynaklarının israfa, faize ve imtiyazlı iş adamlarına aktarıldığını belirtti.

Türkiye'de 120 bin, Fransa'da 65 bin makam aracı olduğunu bildiren Erbakan, şöyle konuştu:

"Saraylar, protokol masrafları, 3-5 maaşlı bürokratlar… Bizim bir belediyemiz günlük 2 bin litre akaryakıt giderini gelir gelmez 300 litreye indirdi ve hiçbir hizmeti aksatmadan. Türkiye İsraf Vakfı'nın 2021 yılında yayınladığı rapora göre yıllık 1 trilyon 801 milyar lira israf yapılıyor. Enflasyonu hesaba katarsak 2025 yılında bu rakam yaklaşık 2,5 trilyon lira olur; yani 60-70 milyar dolarlık israf. İkincisi faize gidiyor; bu yıl 1,95 trilyon lira faiz ödenecek. Faize verilen 1,95 trilyon lira ile 10 milyon asgari ücretliye bir sene boyunca aylık 16 bin lira fazladan para verilebilir, 1 milyon konut vatandaşa bedevadan dağıtılabilir. Bir milyon konut demek 6 Şubat depreminin bütün yaralarının sarılması ve hatta üzerine İstanbul'un büyük ölçüde depreme dayanıklı hale getirilebilmesi demektir. 40 bin KOBİ kurularak 1 milyon istihdam sağlanabilir ama hayır, bu para faize gidiyor.. Çiftçinin tüm borcu ödeniyor, 1 trilyon lira da artıyor bu faize verilen parayla."

"Denk bütçeyi oluşturarak faiz canavarını durduracağız"

İktidara gelmeleri durumunda yapacaklarını sıralayan Erbakan, "Kamuda israfı önleyeceğiz. İmtiyazlılara haksız kaynak aktarımını durduracağız. 'Milli Kaynak Paketlerini' devreye sokacağız. Denk bütçeyi oluşturarak faiz canavarını durduracağız" ifadelerini kullandı.

Sadece ekonomik değil, ahlaki ve manevi yapının da çöktüğüne dikkat çeken Erbakan, uyuşturucu satan torbacılarla değil, uyuşturucu baronlarıyla mücadele edeceklerini söyledi.

"Sağ seçmene hitap eden partilerle bir takım ittifakların olabileceğini ifade ediyoruz"

Erbakan, konuşmalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir muhabirin Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Sayın Fatih Erbakan ve parti yetkilileri ile devam eden çok güzel ilişkilerimiz var. Bunu ayrı ayrı akan nehir kolları gibi değerlendirmek mümkün. Mutlaka bu nehir kollarının ülkemiz ve gelecek nesiller için bir ortak yatakta birleşmesini arzu ederiz" sözleri anımsatılarak, ittifak görüşmelerinin olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Biz Yeniden Refah Partisi olarak her an seçime hazırız. 650 bin üyemizle bizim herhangi bir baraj sorunu olmayacağına inanıyoruz, güveniyoruz. Çünkü 520 bin üyemizle 31 Mart'ta yüzde 7 oy aldık. Bugün 677 bin üyemiz var. Yıl sonuna bunu 1 milyon üyeye getirmek ve böylece çok daha yüksek bir oy potansiyeline sahip olmak için çalışıyoruz. Ancak bütün bunlara rağmen seçime yönelik ittifaklara tam olarak kapımızı kapatmıyoruz. Daha güçlü bir alternatif oluşturmak için muhafazakar, sağ seçmene hitap eden partilerle bir takım ittifakların olabileceğini ifade ediyoruz. Ama şu ana kadar bu yönde herhangi bir çalışma, herhangi bir görüşme olmadı. Zaten olmaması normaldir. Çünkü seçime daha vakit var."

"Bir yaptırım ortaya konulmalı"

Madleen gemisinin İsrail tarafından durdurulması ve Gazze'ye yardımların ulaşmamasına hükümet tarafından verilen tepkilerin sorulması üzerine Erbakan, İsrail'in ABD ve AB'yi arkasına alarak şımarıkça davrandığını söyledi. Erbakan, "Bir yaptırım ortaya konulmalıdır. Rahmetli Erbakan hocamız yıllarca bunu söyledi, 'İsrail laftan anlamaz, güçten anlar'. Bu gücün ortaya konulabilmesi de Müslüman ülkelerin ortak hareket etmesine  bağlıdır. Sadece petrol veya doğal gazda bir yaptırım uygulanması Amerika'yı ve Avrupa'yı ve İsrail'i de dize getirecektir. Bunun sağlanması ancak Türkiye öncülüğünde D60 projesini hayata geçirmesine bağlıdır" dedi.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Fatih Erbakan, Politika, Ekonomi, Güncel, Refah, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih Erbakan: Seçime Hazırız, İttifak Kapımız Açık - Son Dakika

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