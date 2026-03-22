Fatih'te Bina Çökmesi: 1 Ölü, 10 Yaralı

22.03.2026 21:05
Fatih'te meydana gelen patlama sonucu iki bina çöktü; 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Fatih'te patlama sonucu çöken 2 binanın enkazından çıkarılan 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 10 kişi yaralandı.

Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan 2 bina, henüz bilinmeyen nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alınırken, göçük altında kalan 1 kişi çıkarıldı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan bir binada saat 12.00 sıralarında patlama meydana geldiği belirtildi.

Açıklamada, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlama sonrası bitişik yapıda inşa edilen iki bina çökmüştür. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Ekiplerin çalışmaları devam etmekte olup enkaz altında kaldığı düşünülen 5 kişiden 3'ü ekipler tarafından kurtarılarak hastanelere sevk edilmiştir. Enkaz altında kalan 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, patlama nedeniyle çevredeki binalarda hasar oluştu.

Vali Gül, olay yerinde açıklama yaptı

İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Gül, patlama neticesinde yan yana bulunan biri 2, diğeri tek katlı olmak üzere 2 evde göçük meydana geldiğini anımsattı.

Gül, "İlk belirlemelere göre toplamda 9 kişi göçük altında kaldı. Kaymakamımızın koordinasyonunda AFAD, itfaiye, Fatih Belediyesi, emniyet, UMKE ve diğer kurumların işbirliğiyle kurtarma çalışmaları başladı. Şu ana kadar 7 kişi hastaneye sevk edildi. Bir kişiye ulaşıldı, birazdan çıkmak üzere. Diğer sonuncu hemşehrimizin de bulunma, kurtarılma çalışmaları devam ediyor." bilgisini paylaştı.

Ekiplerin enkazın başında, dar bir yerde ve zor şartlar altında çalıştığını kaydeden Gül, "Bu açıdan hem onlara rahatlık sağlamak hem onların çalışmalarına engel olmamak için biz daha çok bu tarafta çalışmaları takip edeceğiz. Hepimize geçmiş olsun." dedi.

Vali Gül, çevredeki binalarda şu an için tahliye durumunun söz konusu olmadığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte AFAD bu işleri takip eder, boşaltılması gereken binalar varsa boşaltılır. Dışarıda kalan hemşehrilerimiz varsa bunların barınma, besleme ve benzeri işlerini takip eder. Bizim şu an birinci önceliğimiz hemşehrilerimizi göçükten çıkarmak ve tedavilerini yaptırmak. Yaralı hemşehrilerimizin şu an hayati tehlikesi yok ilk belirlemelere göre." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürü Güner'den açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Fatih ilçesinde meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu bina çökmesi olayının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Olayın hemen ardından ekiplerimiz süratle harekete geçmiştir. Süreç boyunca sahada etkin ve koordineli bir şekilde görev yapılmış, toplam 19 ambulans, 2 UMKE timi ve 52 sağlık personelimiz bölgeye derhal sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımıza gerekli ilk müdahaleler hızla yapılmış olup, tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Süreç titizlikle takip edilmektedir."

Vali Gül, yaralıların yakınlarıyla görüştü

İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan ve Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile enkaz altında kalarak yaralanan vatandaşların yakınlarıyla görüşen Vali Gül, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Gül, olayın ilk anından beri bütün kurumların görevinin başında olduğunu ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin ilk andan beri süreci takip ettiğini söyledi.

Vali Gül, "Son durumumuz, 9 kişi yaralı olarak çıkartıldı, bunlar çeşitli hastanelere sevk edildi, hayati tehlikesi olan hiçbir hemşehrimiz şimdilik yok. Tedavi süreçleri devam ediyor, arkadaşlarımız takip ediyor." ifadelerini kullandı.

Alanda Fatih Kaymakamlığının koordinasyonunda AFAD, itfaiye, Fatih Belediyesi, emniyet, Kızılay ile diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte kurtarma çalışmasının sürdüğünü anlatan Gül, şunları kaydetti:

"Şimdilik bildiğimiz, 9 kişinin dışında 2 kişinin daha enkaz altında olduğu. Enkazdan hemşehrilerimizi canlı, sağlıklı olarak çıkartmak için bir kuyumcu hassasiyetiyle çalışmak gerekiyor. Aşağısı kalabalık, dolayısıyla biz de burada İBB Başkan Vekilimiz, Fatih Belediye Başkanımız ve diğer arkadaşlarımızla beraber koordinasyon toplantısı için yan tarafa geçtik. Son durumu değerlendireceğiz."

Patlamanın nedeninin daha sonraki süreçte belli olacağını ifade eden Gül, ilk etapta doğal gaz patlaması olduğunun düşünüldüğünü ve yeni bilgiler geldikçe aktaracaklarını sözlerine ekledi.

1 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor

İstanbul Valiliği, Fatih'te patlama sonucu çöken 2 binanın enkazından çıkarılan 10 kişinin hastanede tedavi altına alındığını, 1 kişi için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonrasında 2 binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 10 kişi enkazdan çıkarılarak hastanelerde tedavi altına alınmıştır. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Halen enkaz altında bulunan 1 kişi için arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

1 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Valiliği, Fatih'te doğal gaz kaynaklı patlama sonucu çöken 2 binanın enkazından çıkarılan 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonucu iki binanın çökmesiyle enkaz altında kalan 11 vatandaşımız kurtarılarak çıkarılmıştır. Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır toplam 10 vatandaşımız ise yaralanmıştır."

Vali Gül, yaralıları hastanede ziyaret etti

Vali Gül, Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonrasında 2 binanın çökmesi sonucu enkazdan kurtarılan yaralıları tedavi gördükleri hastanelerde ziyaret etti.

Okmeydanı Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, ?Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi ve ?İstanbul Üniversitesi İstanbul Hastanesine gelen Gül, yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi alarak, yakınlarına da bir şeye ihtiyaçları olup olmadığını sordu.

Vali Gül, yaralılara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini iletti.

Enkazdaki arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Ekipler, bayram dolayısıyla yapılan ziyaretler nedeniyle enkaz altında başka kişilerin olup olmadığını tespit etmek amacıyla bir süre daha çöken binaların enkazında çalışma yaptı.

Bu kapsamda dedektör köpeklerin yardımıyla binaların enkazı tarandı. Bu taramanın ardından enkaz altı görüntüleme cihazı ile son kontroller yapıldı.

Enkazda herhangi bir kişinin olmadığının tespit edilmesi üzerine arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. İGDAŞ ekipleri de enkaz alanında incelemelerde bulundu.

Enkazın çevresinde alınan güvenlik önlemleri sürüyor.

İBB'nin açıklaması

Ayrıca, İBB'den yapılan açıklamada, bölgede gerçekleştirilen kaçak tarama ve ölçüm çalışmalarında herhangi bir doğal gaz bulgusuna ulaşılmadığı belirtildi.

Olası risklere karşı ilgili binaların ve çevresindeki yapıların doğal gaz arzının servis kutuları üzerinden kesildiği, ayrıca güvenlik tedbiri kapsamında bölgedeki hat vanasının kapatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Olay anına ilişkin vatandaş beyanlarında farklı ifadeler yer almakta olup, bazı kişiler binanın kendiliğinden çöktüğünü belirtirken, bazı beyanlarda patlama ihtimali dile getirilmiştir. Teknik incelemeler kapsamında, söz konusu adreslere ilişkin son iki yıllık ihbar kayıtları detaylı şekilde incelenmiş, daire içi, merdiven boşluğu veya sayaç kaynaklı herhangi bir gaz kokusu, patlama ya da tesisat hasarına ilişkin ihbara rastlanmamıştır. Ayrıca, bölgede gerçekleştirilen kaçak tarama ve ölçüm çalışmalarında da herhangi bir doğal gaz bulgusuna ulaşılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Çöken binalardan 32 numarada doğal gaz aboneliğinin bulunmadığı, farklı enerji kaynaklarının kullanımı ihtimalinin de ilgili kurumlarca değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sonuç olarak, mevcut bulgular ışığında olayın doğal gaz kaynaklı bir kaçak veya patlama sonucu meydana gelmiş olma ihtimali düşük değerlendirilmektedir. Ancak olayın kesin nedeni, ilgili tüm kurumların koordinasyonunda yürütülecek detaylı teknik incelemeler sonucunda netlik kazanacaktır."

Kaynak: AA

