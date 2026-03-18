Fatih\'te Çocuğa Zorbalık Olayı

FATİH'te bir çocuğun ellerini ayaklarını ve ağzını bantlayıp o anları kameraya alan şüphelilerden birinin olay öncesi marketten koli bandı aldığı görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, markete gelen çocuk şüphelinin 'Arkadaşın doğum günü var onu kutluyoruz abi' dediği anlar yer aldı.

Olay Fatih Silivrikapı Mahallesi'nde 14 Mart günü meydana geldi. Elleri ve ayaklarını bantladıkları çocuğu darbeden kişiler bu görüntüleri cep telefonuyla kayda alıp sanal medyada paylaştı. Görüntülerin yayılmasının ardından polis ekipleri konuyla ilgili harekete geçti. Görüntüleri izleyen ekipler olayı gerçekleştirdiklerini tespit ettiği 7 çocuğu gözaltına aldı.

7 ÇOCUK GÖZALTINA ALINDI

Gözaltına alınan şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 1 şüphelinin üzerinden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Akranlarına uyguladıkları şiddeti kayda alarak sanal medyada paylaşan 7 şüpheli hakkında, "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama' ve 'Özel hayatın gizliliğini ihlal' suçlarından işlem başlatıldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

DOĞUM GÜNÜ KUTLAMA BAHANESİYLE MARKETTEN KOLİ BANDI ALDI

Olay öncesi markete gelen şüphelilerden birinin koli bandı aldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, market sahibinin 'Bu kadar koli bandını ne yapacaksınız siz?' sorusuna cevap veren çocuk şüphelinin 'Bir tane arkadaşın doğum günü var, onu kutluyoruz abi' dediği anlar yer aldı.

OLAYI PLANLADIKLARI ORTAYA ÇIKTI

Marketin güvenlik kamerasında yer alan görüntülerde market sahibinin koli bandı almaya gelen çocuk şüpheliye 'Çocuğu mu bantlayacaksınız ?' sorusu üzerine şüphelinin 'Evet' diyerek marketten ayrıldığı anlar yer aldı.

'BENİM ÇOCUĞUMUN BAŞINA GELSE BENİM DE ZORUMA GİDER

Market sahibi Muhammed Albay, "Gençler sürekli gelip gidiyorlardı zaten. Biri geldi koli bandı aldı gitti, sonra yine biri daha geldi koli bandı aldı. Ben de 'Siz bu koli bandını ne yapıyorsunuz?' dedim. 'Abi şakalaşıyoruz' dedi. Aradan biraz zaman geçti dışarıdan sesler geldi, baktığımda çocuğu bantlamışlar şaka yapıyorlardı. Sosyal medyada gördüm görüntüleri. Çocuğun böyle bir muameleye maruz kaldığını bilseydim müdahale ederdim. Aşağıda çocuğa vurmuşlar herhalde, daha öncede şakalaştıkları videolar yaptıkları için ben de yine şakalaşıyorlar sandım. Ama zorbalama kısmını görmedim. 1-2 hafta önce başka birine de yapmışlar, ona maruz kalan çocukta zaten şaka yapmış, yumurta atmışlar direğe bağlamışlar. Bu tür videoları var yani görüyoruz. Bende yine öyle zannettim, benim çocuğumun başına gelse benim de zoruma gider bu görüntüleri görmem. Çocuk şikayetçi olmamış, ama ailesi şikayetçi olmuş bu konu hakkında haklı bir şey diyemiyorum. Kurunun yanında yaşta yanıyor. Çünkü o zorbalayan kişi hariç aralarında diğerlerinin bu suçla bir alakaları yok diye düşünüyorum" dedi.