Fatih'te Hırsızlık: Turistin Çantasından 1400 Euro Çalındı
Fatih'te Hırsızlık: Turistin Çantasından 1400 Euro Çalındı

14.09.2025 11:02
Fatih'te mağazada turistin çantasından 1400 Euro çalan A.A. gözaltına alındı, olay güvenlik kamerasında.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Mimar Kemalettin Mahallesi Ordu Caddesi'nde bir giyim mağazasında hırsızlık olayı yaşandı. Saat 13.30 sıralarında mağazada müşteri olarak bulunan Y.B.M. çantasındaki paranın çalındığını fark edince polise gidip şikayetçi oldu.

ÇANTADAN 1400 EURO ÇALDI

Olay yerine gelen polis ekipleri Y.B.M.'nin çantasından bin 400 euro (Yaklaşık 67 bin 700 TL) ile 400 lira çalan hırsızın güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.

ELBİSELERLE KENDİNİ GİZLEDİ

Görüntülerde, alışveriş yapan Y.B.M.'nin yanına yaklaşan şüphelinin, elindeki elbiselerle perdeleme yaparak çantadan paraları çaldığı anlar görülüyor.

Müşteri gibi gelip turistin çantasındaki 1400 euroyu çaldı

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Polis kimliğini tespit ettiği şüpheli A.A.'yı (28) Fatih'te gözaltına aldı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli A.A.'nın poliste daha önceden 42 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

24 saat son dakika haber yayını
