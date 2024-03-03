Fatih\'te metroda uyuşturucu madde kullanan şüpheli tutuklandı

Beyoğlu'nda Değnekçilik Yapan Şahıs Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Beyoğlu'nda araçlarını park etmek isteyen sürücülerden usulsüz şekilde ücret talep eden bir şahsı yakaladı. H.A. isimli şahsın cadde üzerindeki park alanlarına araçlarını park eden sürücülerden vale hizmeti verdiği ve ücret aldığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan H.A. hakkında adli işlem başlatıldı.